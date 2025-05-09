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Новости Использование замороженных активов РФ
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Франция использует доходы от замороженных активов РФ для обслуживания гаубиц Caesar, - Барро

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание самоходных артиллерийских установок Caesar, которые она передала Украине.

Об этом заявил министр Европейских дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, эти средства позволят французской компании KNDS обеспечить техническую поддержку пушек Caesar, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

В июне 2024 года KNDS, которая производит установки Caesar, основала дочернюю компанию в Украине и открыла центр технического обслуживания. Всего Франция поставила ВСУ около 60 таких гаубиц, которые могут поражать цели с точностью до 40 км.

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Автор: 

Франция (3526) замороженные активы (287) Барро Жан-Ноэль (26)


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Чудово, дякуємо)
Тільки не давайте шмигалям "живі гроші", бо тоді не буде ані грошей, ані обслуговування артилерійських установок.
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09.05.2025 14:25 Ответить
"...можуть вражати цілі з точністю до 40 км". Джерело: https://censor.net/ua/n3551324
Дякую, посміявся 😂
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09.05.2025 14:27 Ответить
 
 