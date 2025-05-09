Франция использует доходы от замороженных активов РФ для обслуживания гаубиц Caesar, - Барро

Франция направит доходы от замороженных российских активов на обслуживание самоходных артиллерийских установок Caesar, которые она передала Украине.

Об этом заявил министр Европейских дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, эти средства позволят французской компании KNDS обеспечить техническую поддержку пушек Caesar, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

В июне 2024 года KNDS, которая производит установки Caesar, основала дочернюю компанию в Украине и открыла центр технического обслуживания. Всего Франция поставила ВСУ около 60 таких гаубиц, которые могут поражать цели с точностью до 40 км.

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