Франція використає доходи від заморожених активів РФ для обслуговування гаубиць Caesar, - Барро

Франція направить доходи від заморожених російських активів на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.

Про це заявив міністр Європейських справ Франції Жан-Ноель Барроповідомляє нформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

За його словами, ці кошти дозволять французькій компанії KNDS забезпечити технічну підтримку гармат Caesar, що допомагають Україні протистояти російській агресії.

У червні 2024 року KNDS, яка виробляє установки Caesar, заснувала дочірню компанію в Україні й відкрила центр технічного обслуговування. Загалом Франція поставила ЗСУ близько 60 таких гаубиць, які можуть вражати цілі з точністю до 40 км.

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