Франція використає доходи від заморожених активів РФ для обслуговування гаубиць Caesar, - Барро
Франція направить доходи від заморожених російських активів на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.
Про це заявив міністр Європейських справ Франції Жан-Ноель Барроповідомляє нформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
За його словами, ці кошти дозволять французькій компанії KNDS забезпечити технічну підтримку гармат Caesar, що допомагають Україні протистояти російській агресії.
У червні 2024 року KNDS, яка виробляє установки Caesar, заснувала дочірню компанію в Україні й відкрила центр технічного обслуговування. Загалом Франція поставила ЗСУ близько 60 таких гаубиць, які можуть вражати цілі з точністю до 40 км.
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Тільки не давайте шмигалям "живі гроші", бо тоді не буде ані грошей, ані обслуговування артилерійських установок.
Дякую, посміявся 😂