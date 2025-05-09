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Новини Використання заморожених активів РФ
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Франція використає доходи від заморожених активів РФ для обслуговування гаубиць Caesar, - Барро

Жан-Ноель Барро про допомогу Трампа Україні

Франція направить доходи від заморожених російських активів на обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які вона передала Україні.

Про це заявив міністр Європейських справ Франції Жан-Ноель Барроповідомляє нформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

За його словами, ці кошти дозволять французькій компанії KNDS забезпечити технічну підтримку гармат Caesar, що допомагають Україні протистояти російській агресії.

У червні 2024 року KNDS, яка виробляє установки Caesar, заснувала дочірню компанію в Україні й відкрила центр технічного обслуговування. Загалом Франція поставила ЗСУ близько 60 таких гаубиць, які можуть вражати цілі з точністю до 40 км.

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Автор: 

Франція (3082) заморожені активи (565) Барро Жан-Ноель (26)


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Чудово, дякуємо)
Тільки не давайте шмигалям "живі гроші", бо тоді не буде ані грошей, ані обслуговування артилерійських установок.
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09.05.2025 14:25 Відповісти
"...можуть вражати цілі з точністю до 40 км". Джерело: https://censor.net/ua/n3551324
Дякую, посміявся 😂
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09.05.2025 14:27 Відповісти
 
 