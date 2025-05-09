Бельгія пропонує створення міжнародної коаліції для утримання заморожених активів РФ, - Прево
Бельгія готова долучитися до створення міжнародної коаліції, яка забезпечить утримання заморожених російських активів у межах санкційної політики.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево в інтерв’ю Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що через бельгійський кліринговий центр Euroclear наразі утримується понад 180 мільярдів євро заморожених російських активів. Водночас у ЄС існують побоювання, що Угорщина може заблокувати рішення про продовження санкцій.
"Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту. Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це в наше національне законодавство, чи ні. Я думаю, що буде краще уникнути цього і дійсно запропонувати міжнародну структуру з міцною правовою основою", - пояснив він.
Він підкреслив, що Бельгія не зможе діяти самостійно - потрібна широка міжнародна підтримка.
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