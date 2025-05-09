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Новини Використання заморожених активів РФ
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Бельгія пропонує створення міжнародної коаліції для утримання заморожених активів РФ, - Прево

Глава МЗС Бельгії

Бельгія готова долучитися до створення міжнародної коаліції, яка забезпечить утримання заморожених російських активів у межах санкційної політики.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево в інтерв’ю Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що через бельгійський кліринговий центр Euroclear наразі утримується понад 180 мільярдів євро заморожених російських активів. Водночас у ЄС існують побоювання, що Угорщина може заблокувати рішення про продовження санкцій.

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"Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту. Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це в наше національне законодавство, чи ні. Я думаю, що буде краще уникнути цього і дійсно запропонувати міжнародну структуру з міцною правовою основою", - пояснив він.

Він підкреслив, що Бельгія не зможе діяти самостійно - потрібна широка міжнародна підтримка.

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Бельгія (413) коаліція (405) заморожені активи (565)


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оце дійсно коаліція охочих по користуватись чужими грошима ! тут буде охочих хоч відбавляй !
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09.05.2025 13:00 Відповісти
не торопіться,встигнете,рудий нарцисошрек дасть команду і санкції знімете,і гроші з відсотками віддасте
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09.05.2025 13:05 Відповісти
А як же вони досі утримувалися, без будь-яких "коаліцій"?
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09.05.2025 13:24 Відповісти
ссикотно,кожен сам по собі ,хочуть групової відповідальності,але ж ссикотно.вся сутність старого світу
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09.05.2025 14:08 Відповісти
 
 