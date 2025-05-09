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Новости Использование замороженных активов РФ
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Бельгия предлагает создание международной коалиции для удержания замороженных активов РФ, - Прево

Глава МИД Бельгии

Бельгия готова присоединиться к созданию международной коалиции, которая обеспечит удержание замороженных российских активов в рамках санкционной политики.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Максим Прево в интервью Euractiv, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что через бельгийский клиринговый центр Euroclear сейчас содержится более 180 миллиардов евро замороженных российских активов. В то же время в ЕС существуют опасения, что Венгрия может заблокировать решение о продлении санкций.

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"Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива - национальная инициатива бельгийского парламента. Мы определим, нужно ли будет вносить это в наше национальное законодательство или нет. Я думаю, что будет лучше избежать этого и действительно предложить международную структуру с прочной правовой основой", - пояснил он.

Он подчеркнул, что Бельгия не сможет действовать самостоятельно - нужна широкая международная поддержка.

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Автор: 

Бельгия (399) коалиция (3834) замороженные активы (287)


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оце дійсно коаліція охочих по користуватись чужими грошима ! тут буде охочих хоч відбавляй !
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09.05.2025 13:00 Ответить
не торопіться,встигнете,рудий нарцисошрек дасть команду і санкції знімете,і гроші з відсотками віддасте
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09.05.2025 13:05 Ответить
А як же вони досі утримувалися, без будь-яких "коаліцій"?
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09.05.2025 13:24 Ответить
 
 