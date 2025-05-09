ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ на оборонну промисловість України, - Умєров

У п'ятницю, 9 травня, Єврокомісія підписала угоду з урядами низки країн ЄС про направлення 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів для оборонної промисловості України.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість... Це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для наших Сил оборони - зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів. Це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток нашої промисловості. Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими", - заявив очільник оборонного відомства.

Умєров наголосив, що використання російських активів для посилення України – це важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Це, за його словами, закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної росією війни.

"Загалом у 2024 році ЄС оголосив про спрямування 3,3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках. Частина цих коштів піде на зміцнення нашої системи протиповітряної оборони", - розповів глава Міноборони.

Читайте також: Франція використає доходи від заморожених активів РФ для обслуговування гаубиць Caesar, - Барро