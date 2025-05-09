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Новини Використання заморожених активів РФ Оборонно-промисловий комплекс України
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ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ на оборонну промисловість України, - Умєров

Прибутки із заморожених росактивів ЄС направив на оборонку України

У п'ятницю, 9 травня, Єврокомісія підписала угоду з урядами низки країн ЄС про направлення 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів для оборонної промисловості України.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість... Це стратегічне рішення дозволить розгорнути виробництво широкого спектра озброєння для наших Сил оборони - зокрема дронів, боєприпасів та інших критично важливих засобів. Це не лише посилення обороноздатності України, а й інвестиція у розвиток нашої промисловості. Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими", - заявив очільник оборонного відомства.

Умєров наголосив, що використання російських активів для посилення України –  це важливий крок на шляху до відновлення справедливості. Це, за його словами, закладає основу для виплати репарацій, які мають стати наслідком розв'язаної росією війни.

"Загалом у 2024 році ЄС оголосив про спрямування 3,3 мільярда євро надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках. Частина цих коштів піде на зміцнення нашої системи протиповітряної оборони", - розповів глава Міноборони.

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Автор: 

Євросоюз (13484) ОПК (219) заморожені активи (568) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+3
Направив на оборонну промисловість. Але не попаде, бо на перешкоді стоїть Зельоноє шобло.
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09.05.2025 23:14
+2
"Контракты", которые не будут выполнены всякими мутными фирмами уже готовы?
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09.05.2025 23:08
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Гарна новина...
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09.05.2025 23:06 Відповісти
"Контракты", которые не будут выполнены всякими мутными фирмами уже готовы?
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09.05.2025 23:08 Відповісти
ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ на оборонну промисловість України, - Умєров

Може, нарешті поголишся з такої нагоди?
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09.05.2025 23:11 Відповісти
Направив на оборонну промисловість. Але не попаде, бо на перешкоді стоїть Зельоноє шобло.
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09.05.2025 23:14 Відповісти
А що ти маєш проти зелених? Соєве шобло передало всі схеми зеленим. Адже не дарма соєві за земельку підтанцьовували зеленим. І за копалині також.
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09.05.2025 23:25 Відповісти
З яких це ще надприбутків??? Просто - з прибутків.
Адже якщо там є 20 млрд.євро активів, які генеруються 1 млрд. прибутів (5% прибутковість), то чому ті прибутки слід називати надприбутками??? Тіло активів залишається, а нам направляються прибутки.
Це як вівця, що її стрижуть, а не свиня, що її ріжуть.
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09.05.2025 23:15 Відповісти
гарно хуйлу дали на 9 травня))
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09.05.2025 23:24 Відповісти
Нехай би напрявляли не гроші, а зброю. Тоді є ймовірність, що наші воїни їїї таки отримають ....
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09.05.2025 23:42 Відповісти
Буде чим розрахуватися за неробочі ********** та з спокійним сумлінням перерахувати маржу собі в оффшори.
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09.05.2025 23:42 Відповісти
. укі, не крадіть все до останнього центу! Лишіть хоча б пару мільйонів для ЗСУ!!!
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10.05.2025 00:02 Відповісти
 
 