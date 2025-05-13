ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.

Про це французький лідер розповів в інтерв'ю для TF1, інформує Цензор.НЕТ.

На питання щодо конфіскації заморожених російських активів Макрон відповів:

"У нас немає "правової бази" для використання цих активів".

Макрон також додав, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що у Євросоюзі існує сильна єдність щодо продовження санкцій, які дозволять залишити замороженими російські активи.

