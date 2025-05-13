УКР
ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон

Макрон про заморожені росактиви

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.

Про це французький лідер розповів в інтерв'ю для TF1, інформує Цензор.НЕТ.

На питання щодо конфіскації заморожених російських активів Макрон відповів:

"У нас немає "правової бази" для використання цих активів".

Макрон також додав, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що у Євросоюзі існує сильна єдність щодо продовження санкцій, які дозволять залишити замороженими російські активи.

Читайте також: ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ на оборонну промисловість України, - Умєров

Євросоюз (14007) Макрон Емманюель (1570) заморожені активи (603)
Топ коментарі
+19
Той вбиває і нищить без всяких баз. А ви базу шукаєте?
показати весь коментар
13.05.2025 23:17 Відповісти
+16
Де правова база,а де кацапи.Не смішить. Поміняйтесь місьцями,і побачите,як легко це зробилиб росіяне.
показати весь коментар
13.05.2025 23:17 Відповісти
+12
Нету "политической воли" для этого, а не "базы"...
показати весь коментар
13.05.2025 23:21 Відповісти
Так прийміть закон - діла то. Типу "якщо ти наніс збитків та тріліон - то твої міліарди гуд бай"
показати весь коментар
13.05.2025 23:16 Відповісти
Закон обратной силы не имеет .
показати весь коментар
13.05.2025 23:41 Відповісти
Це Америка - приватна власність це святе. Напевне можно штраф присудити але забрати не можна.
показати весь коментар
13.05.2025 23:43 Відповісти
Вилучення цінностей в рахунок погашення заборгованості за нанесені збитки
показати весь коментар
14.05.2025 08:02 Відповісти
при Пороху такого б НЕ було !!!!

.
показати весь коментар
13.05.2025 23:50 Відповісти
Ні-Орбан не дозволить і так по колу...
показати весь коментар
14.05.2025 04:46 Відповісти
3 роки пройшло, чому не прийняли відповідний закон?Чого чекають?
показати весь коментар
13.05.2025 23:17 Відповісти
хто прийме ?

ЗЄльоні бездарі ?

.
показати весь коментар
13.05.2025 23:51 Відповісти
Дійсно. А чому б Вам не зайнятися цією благородною справою?
показати весь коментар
14.05.2025 08:09 Відповісти
Де правова база,а де кацапи.Не смішить. Поміняйтесь місьцями,і побачите,як легко це зробилиб росіяне.
показати весь коментар
13.05.2025 23:17 Відповісти
Без "б", бо кацапи це по факту вже зробили - конфіскували майно компаній, які пішли з РФ.
показати весь коментар
13.05.2025 23:29 Відповісти
Той вбиває і нищить без всяких баз. А ви базу шукаєте?
показати весь коментар
13.05.2025 23:17 Відповісти
Нету "политической воли" для этого, а не "базы"...
показати весь коментар
13.05.2025 23:21 Відповісти
А Шашличний постійно розповідає про зустрічі, на яких домовлявся про конфіскацію активів русні
показати весь коментар
13.05.2025 23:22 Відповісти
Всьо то сцянина, суцільний марахвон..
показати весь коментар
13.05.2025 23:59 Відповісти
Але ж ці гроші не лежать мертвим грузом а використовуються вами, ви заробляєте на цих грошах більше грошей. Вони крутяться в економіці. Вивести русня їх не може значить контроль за вами.
показати весь коментар
13.05.2025 23:22 Відповісти
Контроль - так і прибутки з цих грошей виділяються на закупівлю зброї для України. Але тільки прибутки.
показати весь коментар
13.05.2025 23:31 Відповісти
Коли вкоюється злочин, злочинця пражають в правах, а ви сцикуни
показати весь коментар
13.05.2025 23:23 Відповісти
Злочин скоєний поза межами американської юрисдікції
та і потерпілі не американські громадяни, резиденти чи компанії
показати весь коментар
13.05.2025 23:48 Відповісти
Боти засрали Цензор! Яка нафіг американська юрисдикція і Макрон? Ти що рублі отримав і влючив дурку, як всі отримувачі рублів?
показати весь коментар
13.05.2025 23:53 Відповісти
звиняйте чомусь прочитав що в Штатах не можуть конфіскувати. буває 😉
показати весь коментар
14.05.2025 00:28 Відповісти
Це робиться дуже просто - Україна подає до європейського суду позов на фінансову компенсацію від параші за руйнування, крадіжки і вбивства та виставляє рахунок десь на трильйон євро. А далі вже звичайна процедура перевірки підрахунків, конфіскація і спрямування кацапських коштів на купівлю європейської зброї для України за згодою позивача.
показати весь коментар
13.05.2025 23:24 Відповісти
Просто треба розпочинати ревізію нормативних актів ЄС, вносити в них зміни, які відповідають *********, а також зосередитися на нових правових механізмах, які дозволяють реагувати на ******* виклики, одним з яких є воєна агресія. Просто для цього треба докласти розум та руки і мати бажання це зробити. Все одно це доведеться робити рано чи пізно. Є варіант створити відповідні правові механізми в контексті створення міжнародного трибуналу, що було б дуже раціонально
показати весь коментар
13.05.2025 23:30 Відповісти
Не заважайте Європі спати.
показати весь коментар
14.05.2025 08:13 Відповісти
Не хотят что бы другие страны перестали считать ЕС надежным местом для сберегания своих активов
показати весь коментар
13.05.2025 23:36 Відповісти
Вы правы. Это ближе к реальности, чем какие-то там "правовые базы".
показати весь коментар
13.05.2025 23:40 Відповісти
Логично, но тут есть нюанс. Пусть "другие страны" не начинали бы агрессий и не занимались терроризмом на международном уровне, и с деньгами будет хорошо. К деньгам рфии ведь не просто так на ровном месте докопались, а за преступления и как инструмент принуждения к миру.
показати весь коментар
14.05.2025 00:00 Відповісти
Створюйте базу!
Нюрнберзький трибунал також був новим на ті часи! Не було до того такої юридичної бази, щоб переможці судили переможених . Але за холокост і розпалювання війни хоч частина наці-соціалістів та була покарана
показати весь коментар
13.05.2025 23:57 Відповісти
"ЄС не хоче конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази сподівання купувати дешеві кацапські ресурси після війни." Так буде правильніше, пане Мікроне.
показати весь коментар
14.05.2025 00:01 Відповісти
Вони вже сплять і бачать, як замирять цю війну і почнуть торгівлю з пу
показати весь коментар
14.05.2025 07:22 Відповісти
Припустимо, завтра ЄС конфіскує російські активи. А після завтра Араби, Індуси, Китайці почнуть виводити свої активи, побоюючись за їхню безпеку. Це буде самогубством європейської економіки.
показати весь коментар
14.05.2025 00:06 Відповісти
Ви дурниць тільки не меліть. Ваші араби/індуси/китайці прекрасно знають, за що саме ЄС так чинить з кацапськими активами.
показати весь коментар
14.05.2025 08:19 Відповісти
Нині воюють усі з усіма. Араби з Євреями, Індуси із Пакистанцями. Афган, Сирія, Ємен, Ефіопія у вогні. То й що, можна з будь-якого приводу, схотів узяв, схотів назад поклав? Тоді в усьому світі почнуться війни і треба скасувати всякі товарно-грошові відносини і почати грабувати різати і вбивати всіх друзів і ворогів і сусідів просто для наповнення шлунка. Ви за порядок у світі чи за середньовічний хаос? Чи ви за хрестові походи?
показати весь коментар
14.05.2025 08:33 Відповісти
Ви до мене звертаєтесь? Зверніться краще до пуйла та запитайте, нахіба воно порушує цілу купу міжнародних договорів, котрі він підписав та його попередники. І не треба мене заспокоювати тим фактом, що у світі постійно тривають війни. ******* війни відбуваються від надмірних амбіцій деяких правителів, котрі вчасно не отримали за такий бєспрєдєл по їб@лу від міжнародної спільноти. Гадаю, я досить чітко висловився.
показати весь коментар
14.05.2025 20:05 Відповісти
Все не це, все не те. Якщо з будь-якого приводу через будь-якого світового пуйла, доведеться постійно зупиняти конвеєр якогось мерседеса, тому що під час фінансової бурі інвестор не профінансував суміжника і йому не привезли гальмівні колодки то якийсь умовний європейський токар чи інженер скаже, своему уряду, та пішли ви хрін разом зі своєю Україною, і проголосує за праворадикальний уряд.
показати весь коментар
17.05.2025 17:56 Відповісти
"У нас немає "правової бази" для використання цих активів". - означає що куйло на Вас ложив з високої кремлівської дзвіниці пісюна....
показати весь коментар
14.05.2025 00:18 Відповісти
Коли Європа буде горіти в огні третьої світової війни, всім дуже знадобиться надійна правова база щоб вижити.
показати весь коментар
14.05.2025 04:11 Відповісти
Що ж ти ,фраєр,здав назад?З жабоїдом кацапи попрацювали? Розв'язати війну-правова база не потрібна,покарати агресора-немає правової бази? Кацапські гроші гріють?
показати весь коментар
14.05.2025 05:51 Відповісти
Не може конфіскувати кошти злодія але готова визнати власністю злодія награбоване. Слимаки ви безхребетні.
показати весь коментар
14.05.2025 06:38 Відповісти
Не маєте правової бази? Зробіть!
показати весь коментар
14.05.2025 06:46 Відповісти
Ой лишенько! А ***** мабуть мав правову базу щоб почати війну в Україні, так виходить?
показати весь коментар
14.05.2025 07:20 Відповісти
То перестаньте телитись та талдичити про неможливість.... Просто розродіться та СТВОРІТЬ БАЗУ!!! За три роки війни - ТАКИ ВЖЕ ЧАС!!!
показати весь коментар
14.05.2025 07:22 Відповісти
Правової бази нема тому, що бажання нема боротися з новим фашизмом у Європі. Політики куплені, ЗМІ куплені, втручання у виборчу систему суверенних країн безкарне...
Ну, тоді чекайте на КАБи з неба; може й правова база, нарешті, з'явиться.
показати весь коментар
14.05.2025 08:07 Відповісти
ключове тут *Європа не може*
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
 
 