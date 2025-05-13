ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.
Про це французький лідер розповів в інтерв'ю для TF1, інформує Цензор.НЕТ.
На питання щодо конфіскації заморожених російських активів Макрон відповів:
"У нас немає "правової бази" для використання цих активів".
Макрон також додав, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".
Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що у Євросоюзі існує сильна єдність щодо продовження санкцій, які дозволять залишити замороженими російські активи.
Топ коментарі
+19 Angelina
показати весь коментар13.05.2025 23:17 Відповісти Посилання
+16 Merkator_R
показати весь коментар13.05.2025 23:17 Відповісти Посилання
+12 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар13.05.2025 23:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
ЗЄльоні бездарі ?
.
та і потерпілі не американські громадяни, резиденти чи компанії
Нюрнберзький трибунал також був новим на ті часи! Не було до того такої юридичної бази, щоб переможці судили переможених . Але за холокост і розпалювання війни хоч частина наці-соціалістів та була покарана
відсутність правової базисподівання купувати дешеві кацапські ресурси після війни." Так буде правильніше, пане Мікроне.
Ну, тоді чекайте на КАБи з неба; може й правова база, нарешті, з'явиться.