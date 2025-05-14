УКР
10 425 57

Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон

Макрон заявив, що Крим може залишитись під контролем РФ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія найімовірніше продовжить контролювати Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі свої території", – сказав президент.

Зокрема, він згадав про Крим, який, за його словами, має бути частиною майбутніх переговорів.

"Цей регіон, найімовірніше, залишиться під контролем Росії в разі мирного врегулювання", – припустив Макрон.

Читайте: Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон

Також він наголосив, що союзники повинні допомогти Україні захистити себе, але не хочуть спровокувати Третю світову війну.

"Ключовим є спроба домовитися про мир і мати впевненість у стримуванні Росії від продовження агресії", – резюмував лідер Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон

Автор: 

Крим (14217) територіальні претензії (28) територіальна цілісність (205) Макрон Емманюель (1571)
Топ коментарі
+48
Теж наївний. Саме віддавши Крим кацапам, як нагороду за агресію ви і почнете Третю світову. Таку нагороду захочуть ртпимати і Китай з Іраном. І кацапам захочеться більше. Це вже було. З одним з його попередників - Даладьє. Той теж разом з Чемберленом Гітлєру Судети віддав, мовляв "щоб Другої саітової не було". Невіл Чемберлен ще пафосно заявляв, потрясаючи догоаором про німецький контроль над Судетами: "Я привіз вам мир! " Це було 30 вересня 1938 року. 1 вересня 1939-го Гітлєр напав на Польщу. А вже 10 травня 1940-го - на саму Францію.
14.05.2025 01:41 Відповісти
+35
А в 2014 році Україну дуже вмовляли не стріляти і обіцяли повернути Крим дипломатчним шляхом.
І що?
Повернули?
Ніхто нічого не робив і не робить.
Теж буде і з наступними чотирма областями.
14.05.2025 01:43 Відповісти
+35
Союзники, "союзники" та і світ загалом, має зрозуміти одну просту річ - якщо параша зможе легалізувати окуповане, то це приклад для усіх щодо:
- найкраща гарантія безпеки, це власна зброя масового знищення
- наявність зброї масового знищення, дає змогу легалізувати геноцид та окупацію
- Захід загалом продемонстрував слабкість і роздрібненість
- повертаються часи переділу територій
- сила країни тепер вимірюється не економікою напряму - виключно кількістю зброї.
- диктатури отримали друге дихання
Ну і різний дріб'язок на кшталт того, що кремль, все це зрозуміє лише як стимул для подальшої експансії. Від Європи до Африки.
Якщо поглянути на ситуацію не з точки зору українців, а трохи зі сторони, то це початок проблем саме для Заходу. Великих проблем.
А далі можу передбачити просте (побуду трохи Вангою), ерефія ще більше роздмухає конфлікти в Африці, КНР нападе на Тайвань, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекистан будуть остаточно розділені між цими двома країнами. Можливі проблеми в Арменії. І як тільки Сі полізе з десантом на Тайвань - країнам Балтії варто терміново мобілізуватись, відлік до вторгнення до них піде на дні і ймовірно Гайані готуватись до вторгнення Венесуели. Ще можна було б сказати щось про Близькій Схід і Перську затоку, але там сам чорт ногу зломить. І звісно Кім, що він зробить, не спрогнозує ніхто.
Легалізація злочинів, це негайний сигнал усім диктатурам світу до дій.
14.05.2025 01:53 Відповісти
Тхнуло несвіжими памперсами.
14.05.2025 01:34 Відповісти
От ти тупий..
14.05.2025 05:57 Відповісти
Доки кацапу в пятак на ******, він ні чого не поверне. Це ж аксіома.
14.05.2025 01:58 Відповісти
Мама мила раму
14.05.2025 01:52 Відповісти
Мама рыло мыла. Рыло не отмылось.
14.05.2025 03:04 Відповісти
Ще один гарант Будапештського меморандуму
14.05.2025 01:52 Відповісти
Все логічно, але можна сказати і коротше: світ стоїть на порозі третьої світової війни.
Залишилось тільки визначити дату початку.
Хоча ні, дата вже є: 20 лютого 2014 року.
14.05.2025 02:12 Відповісти
+ 100 !

.
14.05.2025 02:25 Відповісти
Я б скоріше сказав, що не трєтьої світової, а численних конфліктів. Дуже численних. А назвати це світовою війною.... ну навряд, в тому розумінні, що туди зараз закладають.
14.05.2025 10:37 Відповісти
Численні конфлікти і війни йдуть безперервно століттями.
Якщо оперувати поняттям "холодна війна" то вже йде друга світова холодна війна між державами які допомагають Україні і тими хто хоче поразки нашій державі.
14.05.2025 11:28 Відповісти
Макрон не в ті мешти вскочив .
14.05.2025 01:56 Відповісти
Одна справа бути не під контролем,інша справа визнати юридично.Про що меле Макрон?
14.05.2025 01:56 Відповісти
початок створення країнами власного ЯО

старт !!!!

.
14.05.2025 01:58 Відповісти
визнання Криму рашиським - ЗЄлє капут !

але Крим все одно буде українським, не зараз, але буде !

.
14.05.2025 02:04 Відповісти
Так РСФСР створено у листопаді 1917, і не як правонаступника Російської Імперії, а з нуля: як першу в світі державу робітників та селян. А у 1991 перетворено на Російську *********. Отже, Кримом вона володіла з 1917 до 1954 рр, це лише 37 років. А Україна 60, так Ви сказали? То Україна більше!
14.05.2025 07:23 Відповісти
так он и сейчас под контролем, но по документам украинский
14.05.2025 02:04 Відповісти
а там і до городу Паріжу бістро !

французи ж не будуть жертвувати красотами Парижу під ядерним ударом -
здали у Другу світову, здадуть і в Третю

.
14.05.2025 02:23 Відповісти
Єврокуколди якщо ні хрена не можуть, то хоч би не пи₴діли. Набридло це все.
14.05.2025 02:24 Відповісти
Пздц, й Макрон заразився від Трампа......
14.05.2025 03:08 Відповісти
Да нет, просто пришло время действовать, а действовалка висит.
14.05.2025 03:46 Відповісти
Оманський договорняк в дії.
Рано чи пізно, але всі високопосадовці, причетні до здачі українських територій пуйлу, погано закінчать.
Зеля та його адміністрація, Шмигаль, кабмін, депутати, Сирський, Генштаб, міноборони, всі генерали, командуючі, ітд...
До стінки всіх, після війни.
14.05.2025 04:09 Відповісти
Макрон розумнішає просто на очах.
14.05.2025 05:12 Відповісти
Всі забули, що за Кючук-Кайнарджійським договором була проголошена повна незалежність(!) Кримського ханства, кубанських татар та інших.
14.05.2025 05:28 Відповісти
Скільки було пафосу,нащо нам та америка,ми рашу одною лівою..
Ну,думаю,зараз попруть ешелони із зброєю...А вийшло П П Р...
Посиділи,позвизділи,розійшлись...
14.05.2025 05:41 Відповісти
От этих рассуждений воняет трампятиной
14.05.2025 05:48 Відповісти
Скромно так почав( А ширина коридору сухопутного яка буде?((Там вже залізниця,савєтская власть..( Щось туди рідко прилітає,хоч і авіація та арта є(Савпадєніє?(((
14.05.2025 06:12 Відповісти
кацапляндія повинна бути знищена !!!
14.05.2025 07:10 Відповісти
можна подумать, Європа щось контролює в цій ситуації (як і США)

той, хто не з'явився на Третю Світову Війну (Європа та США) ризикує програти Четверту Світову Війну

кацапи шарахнуть "кузькіной матір'ю" по супутниках - і всі високоточні ********** стануть низкоточними - а тоді вже виграє той в кого більше піхоти

ну і в кого більше ?
14.05.2025 07:10 Відповісти
Путініст іларіонов розповів? Досить нам тут кацапські страшилки декларувати, знайшов місце.
14.05.2025 10:32 Відповісти
Крим наш ! І ми його повернемо рано чи пізно
14.05.2025 07:15 Відповісти
Самі віддадуть, сцуки.
14.05.2025 12:51 Відповісти
Ніколи не кажіть "НІКОЛИ", пане Президенте"!!! Життя - воно довге.....
14.05.2025 07:20 Відповісти
Ну ясень пень, с той помощью что вы оказываете, конечно на неопределенный срок он останется под контролем оккупацией орков
14.05.2025 08:01 Відповісти
Здувся Макароша. Скоро заявить що і Париж буде частиною Сосії і північної кореї. Аби тільки не було третьої світової. Оце млять у нас союзнички срані
14.05.2025 08:21 Відповісти
Такими заявами МАкарон показує ***** що він на правильному шляху. ***** зрозуміло що якщо ще піднажме то скоро Макарон і про Київ і про Львів так буде говорити. Тому ця війна і почалася і тому буде продовжуватися далі. Бо ***** як істінний гопнік вже побачив що лохи почали лити сльози і вивертати кишені
14.05.2025 08:26 Відповісти
Это сильный переговорщик. Ещё разговаривать не начали, а он уже отдаёт
14.05.2025 08:27 Відповісти
Треба Крим не цапам дарувати, а поертати його татарам. Ну а Ердоган з радістю під цим підпишиться так, що цапня по Кримському мосту поскаче попереду паравозного диму
14.05.2025 08:49 Відповісти
Ні.
До речі, чому та недолуга кладочка досі стоїть?
14.05.2025 08:56 Відповісти
Якщо Крим залишится окупованим якцапами, то це дуже швидко приведе до іншої, ще більш кривавої різанини. Не можна заохочувати агрессорів і нацистів. Зупинитись вони потім самі не здатні.
14.05.2025 11:54 Відповісти
класний у нас союзник і партнер
14.05.2025 23:49 Відповісти
 
 