Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія найімовірніше продовжить контролювати Крим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі свої території", – сказав президент.
Зокрема, він згадав про Крим, який, за його словами, має бути частиною майбутніх переговорів.
"Цей регіон, найімовірніше, залишиться під контролем Росії в разі мирного врегулювання", – припустив Макрон.
Також він наголосив, що союзники повинні допомогти Україні захистити себе, але не хочуть спровокувати Третю світову війну.
"Ключовим є спроба домовитися про мир і мати впевненість у стримуванні Росії від продовження агресії", – резюмував лідер Франції.
Топ коментарі
+48 Rostyslav Komarnytsky
14.05.2025 01:41
+35 Анатолий Шейко
14.05.2025 01:43
+35 Скептичний Песиміст
14.05.2025 01:53
І що?
Повернули?
Ніхто нічого не робив і не робить.
Теж буде і з наступними чотирма областями.
- найкраща гарантія безпеки, це власна зброя масового знищення
- наявність зброї масового знищення, дає змогу легалізувати геноцид та окупацію
- Захід загалом продемонстрував слабкість і роздрібненість
- повертаються часи переділу територій
- сила країни тепер вимірюється не економікою напряму - виключно кількістю зброї.
- диктатури отримали друге дихання
Ну і різний дріб'язок на кшталт того, що кремль, все це зрозуміє лише як стимул для подальшої експансії. Від Європи до Африки.
Якщо поглянути на ситуацію не з точки зору українців, а трохи зі сторони, то це початок проблем саме для Заходу. Великих проблем.
А далі можу передбачити просте (побуду трохи Вангою), ерефія ще більше роздмухає конфлікти в Африці, КНР нападе на Тайвань, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекистан будуть остаточно розділені між цими двома країнами. Можливі проблеми в Арменії. І як тільки Сі полізе з десантом на Тайвань - країнам Балтії варто терміново мобілізуватись, відлік до вторгнення до них піде на дні і ймовірно Гайані готуватись до вторгнення Венесуели. Ще можна було б сказати щось про Близькій Схід і Перську затоку, але там сам чорт ногу зломить. І звісно Кім, що він зробить, не спрогнозує ніхто.
Легалізація злочинів, це негайний сигнал усім диктатурам світу до дій.
Залишилось тільки визначити дату початку.
Хоча ні, дата вже є: 20 лютого 2014 року.
.
Якщо оперувати поняттям "холодна війна" то вже йде друга світова холодна війна між державами які допомагають Україні і тими хто хоче поразки нашій державі.
старт !!!!
.
але Крим все одно буде українським, не зараз, але буде !
.
французи ж не будуть жертвувати красотами Парижу під ядерним ударом -
здали у Другу світову, здадуть і в Третю
.
Рано чи пізно, але всі високопосадовці, причетні до здачі українських територій пуйлу, погано закінчать.
Зеля та його адміністрація, Шмигаль, кабмін, депутати, Сирський, Генштаб, міноборони, всі генерали, командуючі, ітд...
До стінки всіх, після війни.
Ну,думаю,зараз попруть ешелони із зброєю...А вийшло П П Р...
Посиділи,позвизділи,розійшлись...
той, хто не з'явився на Третю Світову Війну (Європа та США) ризикує програти Четверту Світову Війну
кацапи шарахнуть "кузькіной матір'ю" по супутниках - і всі високоточні ********** стануть низкоточними - а тоді вже виграє той в кого більше піхоти
ну і в кого більше ?
контролемоккупацией орков
До речі, чому та недолуга кладочка досі стоїть?