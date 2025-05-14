Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія найімовірніше продовжить контролювати Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Навіть самі українці мають тверезість визнавати, що не можуть зараз повернути всі свої території", – сказав президент.

Зокрема, він згадав про Крим, який, за його словами, має бути частиною майбутніх переговорів.

"Цей регіон, найімовірніше, залишиться під контролем Росії в разі мирного врегулювання", – припустив Макрон.

Читайте: Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон

Також він наголосив, що союзники повинні допомогти Україні захистити себе, але не хочуть спровокувати Третю світову війну.

"Ключовим є спроба домовитися про мир і мати впевненість у стримуванні Росії від продовження агресії", – резюмував лідер Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи через відсутність правової бази, - Макрон