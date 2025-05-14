Франция передает Украине все оружие, произведенное в 2025 году, - Макрон

Франция продолжает оказывать Украине масштабную военную помощь, в частности, передавая все оружие, произведенное в 2025 году.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, информирует Цензор.НЕТ.

Макрон подчеркнул, что французская армия исторически не была адаптирована к конфликтам высокой интенсивности на суше, поэтому Франция предоставила Украине все, что имела, и значительно увеличила темпы оборонного производства в рамках "экономики военного времени".

"Мы не только передали все, что могли, - мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине", - сообщил Макрон.

Он также напомнил о поставках снарядов и САУ Caesar, эффективность которых признала украинская армия, и подчеркнул, что Франция не ограничена политическими соображениями в оказании помощи Киеву.

