РУС
Новости Помощь Франции Украине поставки оружия
3 766 14

Франция передает Украине все оружие, произведенное в 2025 году, - Макрон

Эммануэль Макрон о войне в Украине

Франция продолжает оказывать Украине масштабную военную помощь, в частности, передавая все оружие, произведенное в 2025 году.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, информирует Цензор.НЕТ.

Макрон подчеркнул, что французская армия исторически не была адаптирована к конфликтам высокой интенсивности на суше, поэтому Франция предоставила Украине все, что имела, и значительно увеличила темпы оборонного производства в рамках "экономики военного времени".

"Мы не только передали все, что могли, - мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине", - сообщил Макрон.

Он также напомнил о поставках снарядов и САУ Caesar, эффективность которых признала украинская армия, и подчеркнул, что Франция не ограничена политическими соображениями в оказании помощи Киеву.

Автор: 

оружие (10403) Макрон Эмманюэль (1423) война в Украине (5732)
Топ комментарии
+12
Дякуємо, пане Макрон!

Monsieur le Président, tous les Ukrainiens vous sont profondément reconnaissants pour l'aide que la France apporte à l'Ukraine. Nous pensons toujours à vous et nous nous souvenons de votre soutien. Merci, Monsieur Macron.
14.05.2025 16:03 Ответить
+11
Дяка👏
14.05.2025 15:59 Ответить
+2
кацапська орда суне як таргани-їх швидко потрібно знищувати.Дякуємо пане Макрон!
14.05.2025 16:21 Ответить
лінію мажіно також?
14.05.2025 16:02 Ответить
... французька армія історично не була адаптована до конфліктів високої інтенсивності на суходолі Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
14.05.2025 16:03 Ответить
мерсi боку!
14.05.2025 16:11 Ответить
merci
14.05.2025 16:14 Ответить
"Франція надала Україні все, що мала, і значно збільшила темпи оборонного виробництва..."

Мы благодарны за вашу (и других стран) помощь, без которой Украина бы не выстояла, но этого все еще не достаточно даже для уверенной обороны и вы могли бы делать больше без надувания щек и большого напряга для своей экономики, разве что, если только так все не задумано.
14.05.2025 16:16 Ответить
- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
14.05.2025 16:28 Ответить
Старицький форевер
14.05.2025 16:56 Ответить
А скільки Франція випускає літаків на рік?
14.05.2025 18:09 Ответить
на якому місці Франція по наданню допомоги Україні?
14.05.2025 18:11 Ответить
 
 