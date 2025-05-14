Франция передает Украине все оружие, произведенное в 2025 году, - Макрон
Франция продолжает оказывать Украине масштабную военную помощь, в частности, передавая все оружие, произведенное в 2025 году.
Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1, информирует Цензор.НЕТ.
Макрон подчеркнул, что французская армия исторически не была адаптирована к конфликтам высокой интенсивности на суше, поэтому Франция предоставила Украине все, что имела, и значительно увеличила темпы оборонного производства в рамках "экономики военного времени".
"Мы не только передали все, что могли, - мы утроили производство. И в этом году все, что мы производим, отправляется в Украину. Мы даже вернули пушки, которые ранее продали другим странам, чтобы передать их Украине", - сообщил Макрон.
Он также напомнил о поставках снарядов и САУ Caesar, эффективность которых признала украинская армия, и подчеркнул, что Франция не ограничена политическими соображениями в оказании помощи Киеву.
Monsieur le Président, tous les Ukrainiens vous sont profondément reconnaissants pour l'aide que la France apporte à l'Ukraine. Nous pensons toujours à vous et nous nous souvenons de votre soutien. Merci, Monsieur Macron.
Мы благодарны за вашу (и других стран) помощь, без которой Украина бы не выстояла, но этого все еще не достаточно даже для уверенной обороны и вы могли бы делать больше без надувания щек и большого напряга для своей экономики, разве что, если только так все не задумано.