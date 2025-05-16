Призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал диктатора Путина предоставить своей делегации реальные полномочия для завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что РФ отправила в Стамбул делегацию низкого уровня.

"В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить.

Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия. В течение дня я буду информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне", - отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

