Призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал диктатора Путина предоставить своей делегации реальные полномочия для завершения войны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что РФ отправила в Стамбул делегацию низкого уровня.
"В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить.
Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия. В течение дня я буду информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне", - отметил он.
Накануне СМИ сообщили, что РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бідь якими засобами, навіть через цю зустріч у Стамбулі. Щоб не у кого не було іллюзій стосовно росії.
Це називається дипломатія. Для тих кто не розуміє.
за Зе я не голосував.
Теж за оце не голосувала, але - маємо те, що маємо..вигрібаємо всі..
Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.
Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.