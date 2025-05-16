РУС
Новости Переговоры в Турции
Призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия, - Зеленский

Зеленский обратился к Путину по поводу переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский призвал диктатора Путина предоставить своей делегации реальные полномочия для завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что РФ отправила в Стамбул делегацию низкого уровня.

"В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить.

Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия. В течение дня я буду информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне", - отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, США и Турция обсудили освобождение пленных и возвращение детей, - Умеров

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Читайте: Украина общается с РФ на переговорах в Стамбуле через переводчика, - СМИ

Зеленский Владимир (21666) Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
Топ комментарии
+8
Порошенко був чи не єдиним, хто знав як пошити в дурні пуйла та його свиту на переговорах.
16.05.2025 16:08 Ответить
16.05.2025 16:08 Ответить
+4
як на мене Зе робить правільно що показує Трампу, Туску, Макрону, Мерцу і Стармеру що потрібно вводити руйнівні санкції - що нема з ким розмовляти, що ху"ло не хоче миру.

за Зе я не голосував.
16.05.2025 16:13 Ответить
16.05.2025 16:13 Ответить
+4
Марина, я вважаю що це стало після того як до Києва приїхала каоліція.

Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.

Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.
16.05.2025 16:37 Ответить
16.05.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Їхне повноваження це робити рило.
16.05.2025 16:03 Ответить
16.05.2025 16:03 Ответить
Кацапська делегація не в тому статусі
16.05.2025 16:03 Ответить
16.05.2025 16:03 Ответить
Не вже ти не розумієш, Зе робить це щоб показати ЕС та США - що саме росія не хоче миру.
16.05.2025 16:06 Ответить
16.05.2025 16:06 Ответить
Поэтому и трепется без перестанку, подменяя суть высокопарными фразами. Он же не лох и ему уже 47 годиков. Все сейчас решает наша армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
16.05.2025 16:07 Ответить
16.05.2025 16:07 Ответить
ахаха больно кацапам, страшно шо війна далі буде йти.
16.05.2025 16:10 Ответить
16.05.2025 16:10 Ответить
путин ху*ло, чего его закликать, его завалить надо и всего делов.
16.05.2025 16:04 Ответить
16.05.2025 16:04 Ответить
Я все чекаю, коли збір грошей на кілера пуйлу, його двійникам й патрушеву оголосять...патрушева теж валити треба, воно ще гірше за моль..
16.05.2025 16:20 Ответить
16.05.2025 16:20 Ответить
И что? У Козака с Ермаком уже были полномочия буквально перед самым большим вторжением. Напомнить чем закончились ваши "посмотреть друг-другу в глаза"?
16.05.2025 16:04 Ответить
16.05.2025 16:04 Ответить
Ти дебілоїд? Якого х.я ти продовжуєш грати в цю тухлу гру. Какая в ...опу разніца хто їх озвучив - хоч само ху-йло приїде і повторить...
16.05.2025 16:05 Ответить
16.05.2025 16:05 Ответить
Бо необхідно заставити трампона визнати, що саме ***** не хоче миру. Бо якщо Зеля відмовиться грати у цю гру - Трампон з задоволенням звинуватить саме Україну у небажанні миру.
16.05.2025 16:22 Ответить
16.05.2025 16:22 Ответить
трампону хоч ссы в глаза...
16.05.2025 16:32 Ответить
16.05.2025 16:32 Ответить
Треба бути сильно наївним щоб не бачити очевидного - Трамп не збирається нічого визнавати...
16.05.2025 16:35 Ответить
16.05.2025 16:35 Ответить
Трампон виправдає все. На нього можна не розраховувати
16.05.2025 16:44 Ответить
16.05.2025 16:44 Ответить
Тому його вкрай необхідно поставити у таку позицію, щоб у нього не залишилось варіантів. Трампон - це царь, може і імпічмент отримати, якщо більшість сенаторів переконається, що він є агентом кремля.
16.05.2025 17:29 Ответить
16.05.2025 17:29 Ответить
16.05.2025 16:06 Ответить
16.05.2025 16:06 Ответить
Потрібно і дали показувати усім телепням що саме московити не хочуть миру.

Бідь якими засобами, навіть через цю зустріч у Стамбулі. Щоб не у кого не було іллюзій стосовно росії.

Це називається дипломатія. Для тих кто не розуміє.
16.05.2025 16:08 Ответить
16.05.2025 16:08 Ответить
Порошенко був чи не єдиним, хто знав як пошити в дурні пуйла та його свиту на переговорах.
16.05.2025 16:08 Ответить
16.05.2025 16:08 Ответить
Ну, зато "мудрому" населению это не понравилось. Теперь "мудрое" выгребает.
16.05.2025 16:34 Ответить
16.05.2025 16:34 Ответить
Треба було не бігати як наскіпідарєний по Стамбулах, а 12-го, разом з ЕС, вводити санкції. Поміг тобі твій вонючий Трамп після "сделки з мінералами"?
16.05.2025 16:09 Ответить
16.05.2025 16:09 Ответить
як на мене Зе робить правільно що показує Трампу, Туску, Макрону, Мерцу і Стармеру що потрібно вводити руйнівні санкції - що нема з ким розмовляти, що ху"ло не хоче миру.

за Зе я не голосував.
16.05.2025 16:13 Ответить
16.05.2025 16:13 Ответить
То може зе! вже хтось нагнув й примушує вести себе таким чином.

Теж за оце не голосувала, але - маємо те, що маємо..вигрібаємо всі..
16.05.2025 16:23 Ответить
16.05.2025 16:23 Ответить
Марина, я вважаю що це стало після того як до Києва приїхала каоліція.

Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.

Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.
16.05.2025 16:37 Ответить
16.05.2025 16:37 Ответить
Мабудь популярно пояснили.
16.05.2025 16:42 Ответить
16.05.2025 16:42 Ответить
Все вирішується на фронті, а не за столом перемовин.
16.05.2025 16:13 Ответить
16.05.2025 16:13 Ответить
сьогодні 25 р . закликаю. .. кликаю по своєї дурної голові , зі вставленими очима ...чому все не завершилося шашликами ?! бо у 22р . теж закликали окопи рити , а я ж як говн*командуючий🤡 , ще тоді закликав ,і ще і досі закликаю , поглогли всі ,чи шо ?!!!
16.05.2025 16:15 Ответить
16.05.2025 16:15 Ответить
Всі ці дії з обох сторін зараз направлені на Трампа і ліше на нього. Кожда зі сторін намагається переконати цього довбограя, що миру не бажає супротивник. Тому вимушені грати у цю гру.
16.05.2025 16:23 Ответить
16.05.2025 16:23 Ответить
Повний бардак щодо мети цих перемовин. Тут повинно йтись про зупинення вогню на 30 днів без будь-якихось попередніх умов. А Зеленський каже про припинення вогню. Не треба розводити путанину з термінами
16.05.2025 16:28 Ответить
16.05.2025 16:28 Ответить
Ну так це вже було ...нада перестать стрелять
16.05.2025 17:06 Ответить
16.05.2025 17:06 Ответить
Зеля вже надавав своїй делегації реальні повноваження які попідписували на першій зустрічі у Стамбулі що досі раша використовує.
16.05.2025 18:44 Ответить
16.05.2025 18:44 Ответить
 
 