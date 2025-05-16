Закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав диктатора Путіна надати своїй делегації реальні повноваження для завершення війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що РФ відправила до Стамбулу делегацію низького рівня.
"У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула – хоча б для того, щоб з’ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити.
Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Протягом дня я буду інформувати всіх про те, що відбувається в Стамбулі й чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні", - зазначив він.
Напередодні ЗМІ повідомили, що РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бідь якими засобами, навіть через цю зустріч у Стамбулі. Щоб не у кого не було іллюзій стосовно росії.
Це називається дипломатія. Для тих кто не розуміє.
за Зе я не голосував.
Теж за оце не голосувала, але - маємо те, що маємо..вигрібаємо всі..
Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.
Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.