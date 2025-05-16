УКР
Переговори у Туреччині
2 719 33

Закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження, - Зеленський

Зеленський звернувся до Путіна щодо переговорів у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський закликав диктатора Путіна надати своїй делегації реальні повноваження для завершення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що РФ відправила до Стамбулу делегацію низького рівня.

"У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула – хоча б для того, щоб з’ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити.

Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Протягом дня я буду інформувати всіх про те, що відбувається в Стамбулі й чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні", - зазначив він.

Напередодні ЗМІ повідомили, що РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, США та Туреччина обговорили визволення полонених та повернення дітей, - Умєров

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Читайте: Україна спілкується з РФ на переговорах у Стамбулі через перекладача, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Туреччина (3667) переговори з Росією (1411)
Топ коментарі
+8
Порошенко був чи не єдиним, хто знав як пошити в дурні пуйла та його свиту на переговорах.
показати весь коментар
16.05.2025 16:08 Відповісти
+4
як на мене Зе робить правільно що показує Трампу, Туску, Макрону, Мерцу і Стармеру що потрібно вводити руйнівні санкції - що нема з ким розмовляти, що ху"ло не хоче миру.

за Зе я не голосував.
показати весь коментар
16.05.2025 16:13 Відповісти
+4
Марина, я вважаю що це стало після того як до Києва приїхала каоліція.

Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.

Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.
показати весь коментар
16.05.2025 16:37 Відповісти
Їхне повноваження це робити рило.
показати весь коментар
16.05.2025 16:03 Відповісти
Кацапська делегація не в тому статусі
показати весь коментар
16.05.2025 16:03 Відповісти
Не вже ти не розумієш, Зе робить це щоб показати ЕС та США - що саме росія не хоче миру.
показати весь коментар
16.05.2025 16:06 Відповісти
Поэтому и трепется без перестанку, подменяя суть высокопарными фразами. Он же не лох и ему уже 47 годиков. Все сейчас решает наша армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
показати весь коментар
16.05.2025 16:07 Відповісти
ахаха больно кацапам, страшно шо війна далі буде йти.
показати весь коментар
16.05.2025 16:10 Відповісти
путин ху*ло, чего его закликать, его завалить надо и всего делов.
показати весь коментар
16.05.2025 16:04 Відповісти
Я все чекаю, коли збір грошей на кілера пуйлу, його двійникам й патрушеву оголосять...патрушева теж валити треба, воно ще гірше за моль..
показати весь коментар
16.05.2025 16:20 Відповісти
И что? У Козака с Ермаком уже были полномочия буквально перед самым большим вторжением. Напомнить чем закончились ваши "посмотреть друг-другу в глаза"?
показати весь коментар
16.05.2025 16:04 Відповісти
Ти дебілоїд? Якого х.я ти продовжуєш грати в цю тухлу гру. Какая в ...опу разніца хто їх озвучив - хоч само ху-йло приїде і повторить...
показати весь коментар
16.05.2025 16:05 Відповісти
Бо необхідно заставити трампона визнати, що саме ***** не хоче миру. Бо якщо Зеля відмовиться грати у цю гру - Трампон з задоволенням звинуватить саме Україну у небажанні миру.
показати весь коментар
16.05.2025 16:22 Відповісти
трампону хоч ссы в глаза...
показати весь коментар
16.05.2025 16:32 Відповісти
Треба бути сильно наївним щоб не бачити очевидного - Трамп не збирається нічого визнавати...
показати весь коментар
16.05.2025 16:35 Відповісти
Трампон виправдає все. На нього можна не розраховувати
показати весь коментар
16.05.2025 16:44 Відповісти
Тому його вкрай необхідно поставити у таку позицію, щоб у нього не залишилось варіантів. Трампон - це царь, може і імпічмент отримати, якщо більшість сенаторів переконається, що він є агентом кремля.
показати весь коментар
16.05.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 16:06 Відповісти
Потрібно і дали показувати усім телепням що саме московити не хочуть миру.

Бідь якими засобами, навіть через цю зустріч у Стамбулі. Щоб не у кого не було іллюзій стосовно росії.

Це називається дипломатія. Для тих кто не розуміє.
показати весь коментар
16.05.2025 16:08 Відповісти
Порошенко був чи не єдиним, хто знав як пошити в дурні пуйла та його свиту на переговорах.
показати весь коментар
16.05.2025 16:08 Відповісти
Ну, зато "мудрому" населению это не понравилось. Теперь "мудрое" выгребает.
показати весь коментар
16.05.2025 16:34 Відповісти
Треба було не бігати як наскіпідарєний по Стамбулах, а 12-го, разом з ЕС, вводити санкції. Поміг тобі твій вонючий Трамп після "сделки з мінералами"?
показати весь коментар
16.05.2025 16:09 Відповісти
як на мене Зе робить правільно що показує Трампу, Туску, Макрону, Мерцу і Стармеру що потрібно вводити руйнівні санкції - що нема з ким розмовляти, що ху"ло не хоче миру.

за Зе я не голосував.
показати весь коментар
16.05.2025 16:13 Відповісти
То може зе! вже хтось нагнув й примушує вести себе таким чином.

Теж за оце не голосувала, але - маємо те, що маємо..вигрібаємо всі..
показати весь коментар
16.05.2025 16:23 Відповісти
Марина, я вважаю що це стало після того як до Києва приїхала каоліція.

Зе повинен (вмити) діяти як діпломат, показати ЕС та США що саме московити не хочуть мира.
Постійно доводити не тілько словами ,а показувати приклади як сьогодні.
Вважаю що Україна переграла команду ху"ла на ціх перемовинах.

Зараз ЕС повинні ввести руйнівні санкції, як і обіцяли.
показати весь коментар
16.05.2025 16:37 Відповісти
Мабудь популярно пояснили.
показати весь коментар
16.05.2025 16:42 Відповісти
Все вирішується на фронті, а не за столом перемовин.
показати весь коментар
16.05.2025 16:13 Відповісти
сьогодні 25 р . закликаю. .. кликаю по своєї дурної голові , зі вставленими очима ...чому все не завершилося шашликами ?! бо у 22р . теж закликали окопи рити , а я ж як говн*командуючий🤡 , ще тоді закликав ,і ще і досі закликаю , поглогли всі ,чи шо ?!!!
показати весь коментар
16.05.2025 16:15 Відповісти
Всі ці дії з обох сторін зараз направлені на Трампа і ліше на нього. Кожда зі сторін намагається переконати цього довбограя, що миру не бажає супротивник. Тому вимушені грати у цю гру.
показати весь коментар
16.05.2025 16:23 Відповісти
Повний бардак щодо мети цих перемовин. Тут повинно йтись про зупинення вогню на 30 днів без будь-якихось попередніх умов. А Зеленський каже про припинення вогню. Не треба розводити путанину з термінами
показати весь коментар
16.05.2025 16:28 Відповісти
Ну так це вже було ...нада перестать стрелять
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
Зеля вже надавав своїй делегації реальні повноваження які попідписували на першій зустрічі у Стамбулі що досі раша використовує.
показати весь коментар
16.05.2025 18:44 Відповісти
 
 