Новини Переговори у Туреччині
24 132 113

РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території, - Sky News

РФ висуває нереальні умови на переговорах в Стамбулі

Вимоги Росії на переговорах у Стамбулі є нереалістичними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це пише Reuters.

За словами співрозмовника видання з дипломатичного кола України, вимоги виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше.

За даними Sky News, делегація РФ вимагає від України виведення військ зі "своєї" території для забезпечення припинення вогню

Також російські вимоги включають й інші "нестандартні" пункти.

Axios цитує джерело, яке стверджує, що зустріч тривала трохи більше години та не принесла значного прогресу.

Читайте: РФ робить все, що перетворити переговори у порожній процес, - Зеленський

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Туреччина (3667) переговори з Росією (1411)
Удівітєльноє аткритіє...
Треба зайвохромосомному дурню мединському подарувати губозакатувальну машинку.
РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території
16.05.2025 15:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Вносимо до Конституції України, що до складу України входять території Курської, Белгородської, Ростовської областей, а також територія дального сходу, де 30% населення складають українці, і вимагаємо виведення підарських військ з цієї території. Чому ні?!
показати весь коментар
16.05.2025 18:36 Відповісти
так і треба робити,
95квартальщики вже давно мали б зняти відео сюжет про "чесні референдуми" на тих територіях, де народ голосує за Україну, такий відос і трамп оцінив би
показати весь коментар
16.05.2025 19:09 Відповісти
С
О
С
А
Т
И
показати весь коментар
16.05.2025 19:48 Відповісти
Московському ***** ,вивести всю срань з північого Кавказу , також з Брянську ,Курську Білгороду.
показати весь коментар
16.05.2025 19:57 Відповісти
О каких переговорах речь, россия хочет стереть Украину с карты на всегда. разница с перерывом в один год или сейчас . Они официально заявили цель. На какую тему Украина хочет вести переговоры
показати весь коментар
16.05.2025 20:11 Відповісти
"...МОСКАЛИКИ ЩО УЗДРІЛИ,
ТО Й ВСЕ ОЧУХРАЛИ."
(Т. Шевченко, Розрита могила).
показати весь коментар
16.05.2025 20:23 Відповісти
Чим же може відповісти на це Україна - відсутністю виробництва своєї зборої, бракованими мінами, відсутністю бетоних фортіфікацій, брехнею військово-політичного "керівництва" котре переводить на протязі трьох років міліарди на зброю та навмисно не отримує нічого - ні зброї, ні грошей - тим самим вже знищило мотивованих патріотів - залашились ухилянти тай ті тікають за кордон та дезертири.
показати весь коментар
16.05.2025 21:31 Відповісти
Як казав потужній ми будем требувати на переговорах припинення вогню. Хіба не було зразу зрозуміло що його бажання не співвідносяться до його можливостей. Звичайно що мабуть кацапи на такі ультиматуми відповіли своїм ультиматумом для безумовного припинення вогню. Це називається не хочеш срать не мучай жопу. Ситуація точно як у Саахова, либо я ее веду в загс, либо она меня завтра в милицию.
показати весь коментар
17.05.2025 01:50 Відповісти
Статя не о чем.....світ з'їхав з глузду апокаліпсис на порозі гуманоїди трахались у Стамбулі
показати весь коментар
17.05.2025 05:29 Відповісти
Хрєн їм а не відвід наших військ!
показати весь коментар
17.05.2025 05:55 Відповісти
А не для того привели до влади голобородька? Хтось ще має сумніви?
показати весь коментар
17.05.2025 06:26 Відповісти
А Україна вимагає приспати всіх кремлядських недолюдків, а тоді можно починати , якісь перемовини.
показати весь коментар
17.05.2025 07:39 Відповісти
Перемовини... пу розглядає як можливість уникнути нових санкцій, як проміжну ціль: отримати юр.визнання вже захопленного, передохнути і двінути далі, адже ціль вся Україна... яка пручається капітуляції, а далі наступні ...небензя чітко сказав про цілі кремленів... повернення до кордонів варшавського договору...
...і орбан, і примкнувшій до нього фіцо... вже плекають якісь надії за свої старания якісь плюшки від пу отримати.
Прикро, що тр буде на стороні пу вимагати капітуляції, хоч і часткової, України, заявляючи, що у Зе немає карт/козирей і забираючи, навіть, те що є.
Отака амер.підтримка і допомога. (
Пу за підтримки тр, буде тягнути час, доки не закінчиться допомога, що була надана 46м...надіятись на авось, йому вдасться ще більш території захопити... зайти глибше в Сумську і Харківську обл., Одессу закошмарити.
Після слів тр, що у Зе немає карт... очікування, на хоч якійсь позитив, здаються марними.
Слава ЗСУ - потужному дипломату України.
Героям СЛАВА!
показати весь коментар
17.05.2025 08:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 