РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території, - Sky News

Вимоги Росії на переговорах у Стамбулі є нереалістичними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це пише Reuters.

За словами співрозмовника видання з дипломатичного кола України, вимоги виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше.

За даними Sky News, делегація РФ вимагає від України виведення військ зі "своєї" території для забезпечення припинення вогню

Також російські вимоги включають й інші "нестандартні" пункти.

Axios цитує джерело, яке стверджує, що зустріч тривала трохи більше години та не принесла значного прогресу.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.