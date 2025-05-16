РУС
Новости Переговоры в Турции
24 132 113

РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории, - Sky News

РФ выдвигает нереальные условия на переговорах в Стамбуле

Требования России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом пишет Reuters.

По словам собеседника издания из дипломатического круга Украины, требования выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

По данным Sky News, делегация РФ требует от Украины вывода войск со "своей" территории для обеспечения прекращения огня

Также российские требования включают и другие "нестандартные" пункты.

Axios цитирует источник, утверждающий, что встреча длилась чуть больше часа и не принес значительного прогресса.

Читайте: РФ делает все, чтобы превратить переговоры в пустой процесс, - Зеленский

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Автор: 

Турция (3532) переговоры с Россией (1292)
+55
Удівітєльноє аткритіє...
16.05.2025 15:27 Ответить
16.05.2025 15:27 Ответить
+29
Треба зайвохромосомному дурню мединському подарувати губозакатувальну машинку.
16.05.2025 15:28 Ответить
16.05.2025 15:28 Ответить
+29
РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території
16.05.2025 15:36 Ответить
16.05.2025 15:36 Ответить
Вносимо до Конституції України, що до складу України входять території Курської, Белгородської, Ростовської областей, а також територія дального сходу, де 30% населення складають українці, і вимагаємо виведення підарських військ з цієї території. Чому ні?!
16.05.2025 18:36 Ответить
16.05.2025 18:36 Ответить
так і треба робити,
95квартальщики вже давно мали б зняти відео сюжет про "чесні референдуми" на тих територіях, де народ голосує за Україну, такий відос і трамп оцінив би
16.05.2025 19:09 Ответить
16.05.2025 19:09 Ответить
С
О
С
А
Т
И
16.05.2025 19:48 Ответить
16.05.2025 19:48 Ответить
Московському ***** ,вивести всю срань з північого Кавказу , також з Брянську ,Курську Білгороду.
16.05.2025 19:57 Ответить
16.05.2025 19:57 Ответить
О каких переговорах речь, россия хочет стереть Украину с карты на всегда. разница с перерывом в один год или сейчас . Они официально заявили цель. На какую тему Украина хочет вести переговоры
16.05.2025 20:11 Ответить
16.05.2025 20:11 Ответить
"...МОСКАЛИКИ ЩО УЗДРІЛИ,
ТО Й ВСЕ ОЧУХРАЛИ."
(Т. Шевченко, Розрита могила).
16.05.2025 20:23 Ответить
16.05.2025 20:23 Ответить
Чим же може відповісти на це Україна - відсутністю виробництва своєї зборої, бракованими мінами, відсутністю бетоних фортіфікацій, брехнею військово-політичного "керівництва" котре переводить на протязі трьох років міліарди на зброю та навмисно не отримує нічого - ні зброї, ні грошей - тим самим вже знищило мотивованих патріотів - залашились ухилянти тай ті тікають за кордон та дезертири.
16.05.2025 21:31 Ответить
16.05.2025 21:31 Ответить
Як казав потужній ми будем требувати на переговорах припинення вогню. Хіба не було зразу зрозуміло що його бажання не співвідносяться до його можливостей. Звичайно що мабуть кацапи на такі ультиматуми відповіли своїм ультиматумом для безумовного припинення вогню. Це називається не хочеш срать не мучай жопу. Ситуація точно як у Саахова, либо я ее веду в загс, либо она меня завтра в милицию.
17.05.2025 01:50 Ответить
17.05.2025 01:50 Ответить
Статя не о чем.....світ з'їхав з глузду апокаліпсис на порозі гуманоїди трахались у Стамбулі
17.05.2025 05:29 Ответить
17.05.2025 05:29 Ответить
Хрєн їм а не відвід наших військ!
17.05.2025 05:55 Ответить
17.05.2025 05:55 Ответить
А не для того привели до влади голобородька? Хтось ще має сумніви?
17.05.2025 06:26 Ответить
17.05.2025 06:26 Ответить
А Україна вимагає приспати всіх кремлядських недолюдків, а тоді можно починати , якісь перемовини.
17.05.2025 07:39 Ответить
17.05.2025 07:39 Ответить
Перемовини... пу розглядає як можливість уникнути нових санкцій, як проміжну ціль: отримати юр.визнання вже захопленного, передохнути і двінути далі, адже ціль вся Україна... яка пручається капітуляції, а далі наступні ...небензя чітко сказав про цілі кремленів... повернення до кордонів варшавського договору...
...і орбан, і примкнувшій до нього фіцо... вже плекають якісь надії за свої старания якісь плюшки від пу отримати.
Прикро, що тр буде на стороні пу вимагати капітуляції, хоч і часткової, України, заявляючи, що у Зе немає карт/козирей і забираючи, навіть, те що є.
Отака амер.підтримка і допомога. (
Пу за підтримки тр, буде тягнути час, доки не закінчиться допомога, що була надана 46м...надіятись на авось, йому вдасться ще більш території захопити... зайти глибше в Сумську і Харківську обл., Одессу закошмарити.
Після слів тр, що у Зе немає карт... очікування, на хоч якійсь позитив, здаються марними.
Слава ЗСУ - потужному дипломату України.
Героям СЛАВА!
17.05.2025 08:42 Ответить
17.05.2025 08:42 Ответить
