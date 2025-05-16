РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории, - Sky News
Требования России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом пишет Reuters.
По словам собеседника издания из дипломатического круга Украины, требования выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.
По данным Sky News, делегация РФ требует от Украины вывода войск со "своей" территории для обеспечения прекращения огня
Также российские требования включают и другие "нестандартные" пункты.
Axios цитирует источник, утверждающий, что встреча длилась чуть больше часа и не принес значительного прогресса.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
95квартальщики вже давно мали б зняти відео сюжет про "чесні референдуми" на тих територіях, де народ голосує за Україну, такий відос і трамп оцінив би
О
С
А
Т
И
ТО Й ВСЕ ОЧУХРАЛИ."
(Т. Шевченко, Розрита могила).
...і орбан, і примкнувшій до нього фіцо... вже плекають якісь надії за свої старания якісь плюшки від пу отримати.
Прикро, що тр буде на стороні пу вимагати капітуляції, хоч і часткової, України, заявляючи, що у Зе немає карт/козирей і забираючи, навіть, те що є.
Отака амер.підтримка і допомога. (
Пу за підтримки тр, буде тягнути час, доки не закінчиться допомога, що була надана 46м...надіятись на авось, йому вдасться ще більш території захопити... зайти глибше в Сумську і Харківську обл., Одессу закошмарити.
Після слів тр, що у Зе немає карт... очікування, на хоч якійсь позитив, здаються марними.
Слава ЗСУ - потужному дипломату України.
Героям СЛАВА!