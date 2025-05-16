РФ "задоволена результатом" переговорів з Україною у Стамбулі, контакт продовжимо, - Мединський
Глава російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що російська делегація задоволена результатом переговорів із Україною у Стамбулі 16 травня.
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Прямі переговори з українською стороною щойно завершилися, результатом задоволені, готові продовжувати контакт", - зазначив він.
Він також підтвердив заяву Умєрова, що найближчими днями РФ і Україна обміняються полоненими у форматі "1000 на 1000".
За його словами, українська делегація запросила прямі переговори між лідерами держав, а РФ нібито "взяла це до відома".
"РФ і Україна представлять своє бачення можливого майбутнього припинення вогню. Після обміну планами припинення вогню РФ і Україна продовжать переговори", - додав Мединський.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
