УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
4 565 34

РФ "задоволена результатом" переговорів з Україною у Стамбулі, контакт продовжимо, - Мединський

Російська делегація у Стамбулі

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що російська делегація задоволена результатом переговорів із Україною у Стамбулі 16 травня. 

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Прямі переговори з українською стороною щойно завершилися, результатом задоволені, готові продовжувати контакт", - зазначив він. 

Він також підтвердив заяву Умєрова, що найближчими днями РФ і Україна обміняються полоненими у форматі "1000 на 1000". 

За його словами, українська делегація запросила прямі переговори між лідерами держав, а РФ  нібито "взяла це до відома".

"РФ і Україна представлять своє бачення можливого майбутнього припинення вогню. Після обміну планами припинення вогню РФ і Україна продовжать переговори", - додав Мединський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не має бажання припинити вогонь, Європа та США повинні посилено тиснути на Росію, - Макрон

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні бути готові виконати ультиматум, який висунули Путіну за відмову від переговорів, - Стармер

Автор: 

росія (67283) Стамбул (243) переговори з Росією (1411) припинення вогню (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Якщо кацап задоволений перемовинами, значить Україна щось втратить, і немало!
показати весь коментар
16.05.2025 16:55 Відповісти
+13
Этот "результат" видится только так: Украине надо было уже давно возобновить производство всех доступных ей видов оружия массового поражения для нанесения неприемлемого ущерба параше (согласно её же военной доктрине). Хотя к кому это я обращаюсь, к любителям "сойтись посередине" и в очко посмотреть...
показати весь коментар
16.05.2025 16:57 Відповісти
+11
Вони досягли чого хотіли- продовження імітаціі бажання миру і перемовин, продовженн затягування часу......
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо кацап задоволений перемовинами, значить Україна щось втратить, і немало!
показати весь коментар
16.05.2025 16:55 Відповісти
Боже, вони були б задоволені навіть якби їм голови повідривали, вони ніколи не визнають що їх на шось прогнули.
показати весь коментар
16.05.2025 17:01 Відповісти
Це все вже було...
"Войны нельзя избежать, её можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника" Никколо Макиавелли
показати весь коментар
16.05.2025 20:57 Відповісти
Когда уже своєго облєзлого бункєрного нєдомєрка прідавітє нахх?
показати весь коментар
16.05.2025 16:56 Відповісти
а в песика Патрона щенятки є?
показати весь коментар
16.05.2025 16:56 Відповісти
Дуже підозріла заява. Мабуть, домовились про хабар, за який спробують здати Україну.
показати весь коментар
16.05.2025 16:56 Відповісти
Коли москалі кажуть що вони задоволені то це поганий знак .
показати весь коментар
16.05.2025 16:57 Відповісти
Ті москалі що отримали задоволення, мабуть не про те задоволення кажуть, ось коли ху....ло буде задоволений тоді надо хвилюватися
показати весь коментар
16.05.2025 17:08 Відповісти
Этот "результат" видится только так: Украине надо было уже давно возобновить производство всех доступных ей видов оружия массового поражения для нанесения неприемлемого ущерба параше (согласно её же военной доктрине). Хотя к кому это я обращаюсь, к любителям "сойтись посередине" и в очко посмотреть...
показати весь коментар
16.05.2025 16:57 Відповісти
Тобі треба до лікаря звернутися, хоча кому я це кажу
показати весь коментар
16.05.2025 17:10 Відповісти
Обратись к своему }{уйлу. Он тебе точно поможет.
показати весь коментар
16.05.2025 17:49 Відповісти
зеленський припустився помилки коли відмовився від концепції 30 денного перемир'я бо від цього виграв путін а Україна не виграла нічого.
показати весь коментар
16.05.2025 16:58 Відповісти
А коли він відмовився від 30-ти денного перемир'я?
показати весь коментар
16.05.2025 17:11 Відповісти
коли путін почав петляти а трамп передумав і 30-деннне перемир'я не згадав.
і коли зеленський відразу не заявив що ні, Україна погодилася на 30-денне то цим самим ми дали путіну зрозуміти що готові повзати на колінах бо 30-денне відкинули.
показати весь коментар
16.05.2025 17:43 Відповісти
Дивна в тебе логіка Сашко...
показати весь коментар
16.05.2025 18:42 Відповісти
Поміняй методичку, бо одно те саме.
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Вам німцям невгодиш...
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Орки зірвали 17 пакет санкцій від ЕС. Це і була головна мета їх клоунади. Так що вони задоволені , так..
показати весь коментар
16.05.2025 17:00 Відповісти
"задоволення" від )(уйлокассапських змі розраховані на )(уйлоТромба - результат просто шалений завдяки його впливу. 😂
показати весь коментар
16.05.2025 17:01 Відповісти
хто шо очікував від перемовин рівня мінус ноль?
показати весь коментар
16.05.2025 17:02 Відповісти
Конечно довольны. Они загнали "величайшего" и его ларечного решалу в "бесконечную историю", где ФСБешники его запросто переиграли. Их цель - затянуть переговоры, создать их видимость. Чего бы им теперь не быть довольным?
показати весь коментар
16.05.2025 17:02 Відповісти
Своих переиграли ?Все проще намного,поговорили,как старые друзья.
показати весь коментар
16.05.2025 17:04 Відповісти
В 2022г наша переговорная группа улыбалась кацапам,будто ничего и не происходило
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
Вони досягли чого хотіли- продовження імітаціі бажання миру і перемовин, продовженн затягування часу......
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
Якщо метою було затягування будь-якого процесу з припинення вогню, то звісно, що вдалі та успішні! Наступні будуть такими самими - з нульовим результатом. І так до того часу, поки у московитів існує можливість проводити наступальні дії, а трампон грає роль адвоката кремлівського утирка і чинить тиск на Україну.
"Цей дощ надовго!" (с)
показати весь коментар
16.05.2025 17:06 Відповісти
А чому б кацапні не веселитись? Вони в черговий раз відтермінували ,,пекельні,, санкції. Це й було іхньою реальною метою. Коли вони спланують обхідні шляхи цього декларованого, курва, ,,пекла,, то мова про переговори закінчиться.
показати весь коментар
16.05.2025 17:08 Відповісти
це як Оболонь з бутовим перемовлювалися
за припинення вогню між Альфа Ценаврою і Козерогом...
показати весь коментар
16.05.2025 17:08 Відповісти
Звісно задоволені - бойові дії тривають, санкцій за відмову від перемир'я не ввели, можна цю говорільню продовжувати.
показати весь коментар
16.05.2025 17:20 Відповісти
Этот Мединский столько полезен как и надувная кукла . Так как и надувные ракеты ,самалеты и надувные ляльки из секс -шопа.
показати весь коментар
16.05.2025 17:34 Відповісти
Трамп затяг нас у дурні переговори , які поступово легалізують головного терориста і його банду. Паскудна гра не в нашу користь. Нам чомусь приходиться підігрувати трампу і доказувати що ми хочемо миру.
показати весь коментар
16.05.2025 18:25 Відповісти
Щоб ви здохли кацапи ,"дуже дякуємо"Трампу який витягує з болота рашиського терориста і з санкціями буде тягнути "переговори все якісь"
показати весь коментар
16.05.2025 19:48 Відповісти
 
 