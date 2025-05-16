РФ "удовлетворена результатом" переговоров с Украиной в Стамбуле, контакт продолжим, - Мединский

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров с Украиной в Стамбуле 16 мая.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Прямые переговоры с украинской стороной только что завершились, результатом довольны, готовы продолжать контакт", - отметил он.

Он также подтвердил заявление Умерова, что в ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000".

По его словам, украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств, а РФ якобы "приняла это к сведению".

"РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня. После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры", - добавил Мединский.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

