РФ "удовлетворена результатом" переговоров с Украиной в Стамбуле, контакт продолжим, - Мединский

Российская делегация в Стамбуле

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров с Украиной в Стамбуле 16 мая.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Прямые переговоры с украинской стороной только что завершились, результатом довольны, готовы продолжать контакт", - отметил он.

Он также подтвердил заявление Умерова, что в ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000".

По его словам, украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств, а РФ якобы "приняла это к сведению".

"РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня. После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры", - добавил Мединский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не имеет желания прекратить огонь, Европа и США должны усиленно давить на Россию, - Макрон

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны быть готовы выполнить ультиматум, который выдвинули Путину за отказ от переговоров, - Стармер

россия (96929) Стамбул (277) переговоры с Россией (1292) прекращения огня (330)
Якщо кацап задоволений перемовинами, значить Україна щось втратить, і немало!
16.05.2025 16:55 Ответить
16.05.2025 16:55 Ответить
Этот "результат" видится только так: Украине надо было уже давно возобновить производство всех доступных ей видов оружия массового поражения для нанесения неприемлемого ущерба параше (согласно её же военной доктрине). Хотя к кому это я обращаюсь, к любителям "сойтись посередине" и в очко посмотреть...
16.05.2025 16:57 Ответить
16.05.2025 16:57 Ответить
Вони досягли чого хотіли- продовження імітаціі бажання миру і перемовин, продовженн затягування часу......
16.05.2025 17:06 Ответить
16.05.2025 17:06 Ответить
Якщо кацап задоволений перемовинами, значить Україна щось втратить, і немало!
16.05.2025 16:55 Ответить
16.05.2025 16:55 Ответить
Боже, вони були б задоволені навіть якби їм голови повідривали, вони ніколи не визнають що їх на шось прогнули.
16.05.2025 17:01 Ответить
16.05.2025 17:01 Ответить
Це все вже було...
"Войны нельзя избежать, её можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника" Никколо Макиавелли
16.05.2025 20:57 Ответить
16.05.2025 20:57 Ответить
Когда уже своєго облєзлого бункєрного нєдомєрка прідавітє нахх?
16.05.2025 16:56 Ответить
16.05.2025 16:56 Ответить
а в песика Патрона щенятки є?
16.05.2025 16:56 Ответить
16.05.2025 16:56 Ответить
Дуже підозріла заява. Мабуть, домовились про хабар, за який спробують здати Україну.
16.05.2025 16:56 Ответить
16.05.2025 16:56 Ответить
Коли москалі кажуть що вони задоволені то це поганий знак .
16.05.2025 16:57 Ответить
16.05.2025 16:57 Ответить
Ті москалі що отримали задоволення, мабуть не про те задоволення кажуть, ось коли ху....ло буде задоволений тоді надо хвилюватися
16.05.2025 17:08 Ответить
16.05.2025 17:08 Ответить
Этот "результат" видится только так: Украине надо было уже давно возобновить производство всех доступных ей видов оружия массового поражения для нанесения неприемлемого ущерба параше (согласно её же военной доктрине). Хотя к кому это я обращаюсь, к любителям "сойтись посередине" и в очко посмотреть...
16.05.2025 16:57 Ответить
16.05.2025 16:57 Ответить
Тобі треба до лікаря звернутися, хоча кому я це кажу
16.05.2025 17:10 Ответить
16.05.2025 17:10 Ответить
Обратись к своему }{уйлу. Он тебе точно поможет.
16.05.2025 17:49 Ответить
16.05.2025 17:49 Ответить
зеленський припустився помилки коли відмовився від концепції 30 денного перемир'я бо від цього виграв путін а Україна не виграла нічого.
16.05.2025 16:58 Ответить
16.05.2025 16:58 Ответить
А коли він відмовився від 30-ти денного перемир'я?
16.05.2025 17:11 Ответить
16.05.2025 17:11 Ответить
коли путін почав петляти а трамп передумав і 30-деннне перемир'я не згадав.
і коли зеленський відразу не заявив що ні, Україна погодилася на 30-денне то цим самим ми дали путіну зрозуміти що готові повзати на колінах бо 30-денне відкинули.
16.05.2025 17:43 Ответить
16.05.2025 17:43 Ответить
Дивна в тебе логіка Сашко...
16.05.2025 18:42 Ответить
16.05.2025 18:42 Ответить
Поміняй методичку, бо одно те саме.
16.05.2025 17:12 Ответить
16.05.2025 17:12 Ответить
Вам німцям невгодиш...
16.05.2025 17:12 Ответить
16.05.2025 17:12 Ответить
Орки зірвали 17 пакет санкцій від ЕС. Це і була головна мета їх клоунади. Так що вони задоволені , так..
16.05.2025 17:00 Ответить
16.05.2025 17:00 Ответить
"задоволення" від )(уйлокассапських змі розраховані на )(уйлоТромба - результат просто шалений завдяки його впливу. 😂
16.05.2025 17:01 Ответить
16.05.2025 17:01 Ответить
хто шо очікував від перемовин рівня мінус ноль?
16.05.2025 17:02 Ответить
16.05.2025 17:02 Ответить
Конечно довольны. Они загнали "величайшего" и его ларечного решалу в "бесконечную историю", где ФСБешники его запросто переиграли. Их цель - затянуть переговоры, создать их видимость. Чего бы им теперь не быть довольным?
16.05.2025 17:02 Ответить
16.05.2025 17:02 Ответить
Своих переиграли ?Все проще намного,поговорили,как старые друзья.
16.05.2025 17:04 Ответить
16.05.2025 17:04 Ответить
В 2022г наша переговорная группа улыбалась кацапам,будто ничего и не происходило
16.05.2025 17:06 Ответить
16.05.2025 17:06 Ответить
Вони досягли чого хотіли- продовження імітаціі бажання миру і перемовин, продовженн затягування часу......
16.05.2025 17:06 Ответить
16.05.2025 17:06 Ответить
Якщо метою було затягування будь-якого процесу з припинення вогню, то звісно, що вдалі та успішні! Наступні будуть такими самими - з нульовим результатом. І так до того часу, поки у московитів існує можливість проводити наступальні дії, а трампон грає роль адвоката кремлівського утирка і чинить тиск на Україну.
"Цей дощ надовго!" (с)
16.05.2025 17:06 Ответить
16.05.2025 17:06 Ответить
А чому б кацапні не веселитись? Вони в черговий раз відтермінували ,,пекельні,, санкції. Це й було іхньою реальною метою. Коли вони спланують обхідні шляхи цього декларованого, курва, ,,пекла,, то мова про переговори закінчиться.
16.05.2025 17:08 Ответить
16.05.2025 17:08 Ответить
це як Оболонь з бутовим перемовлювалися
за припинення вогню між Альфа Ценаврою і Козерогом...
16.05.2025 17:08 Ответить
16.05.2025 17:08 Ответить
Звісно задоволені - бойові дії тривають, санкцій за відмову від перемир'я не ввели, можна цю говорільню продовжувати.
16.05.2025 17:20 Ответить
16.05.2025 17:20 Ответить
Этот Мединский столько полезен как и надувная кукла . Так как и надувные ракеты ,самалеты и надувные ляльки из секс -шопа.
16.05.2025 17:34 Ответить
16.05.2025 17:34 Ответить
Трамп затяг нас у дурні переговори , які поступово легалізують головного терориста і його банду. Паскудна гра не в нашу користь. Нам чомусь приходиться підігрувати трампу і доказувати що ми хочемо миру.
16.05.2025 18:25 Ответить
16.05.2025 18:25 Ответить
Щоб ви здохли кацапи ,"дуже дякуємо"Трампу який витягує з болота рашиського терориста і з санкціями буде тягнути "переговори все якісь"
16.05.2025 19:48 Ответить
16.05.2025 19:48 Ответить
 
 