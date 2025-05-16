Мы должны быть готовы выполнить ультиматум, который выдвинули Путину за отказ от переговоров, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что, если Россия не сядет за стол переговоров, российский диктатор Владимир Путин должен заплатить цену.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стармер сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в пятницу в Тиране.

Так, он напомнил, что вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском он "присоединился к Владимиру (Зеленскому) в Киеве на прошлых выходных".

"Это является не только важным символом солидарности и поддержки через 80 лет после окончания Второй мировой войны, но также и напоминанием о том, что ценности, за которые мы боролись 80 лет назад, являются именно теми же ценностями, за которые мы боремся сейчас в отношении Украины, но и важным моментом для объединения, поддержанного президентом Трампом, вокруг аргумента о безусловном прекращении огня, о том, что Путин должен сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня и выдвинуть, как мы сделали в прошлые выходные, этот ультиматум. Теперь, выдвинув этот ультиматум, мы должны быть готовы его выполнить, потому что если Россия не сядет за стол переговоров, Путин должен заплатить цену", - подчеркнул Стармер.

Относительно того, что российский диктатор не приехал на переговоры в Турцию, британский премьер отметил, что "вчерашний день стал еще одним доказательством того, что Путин несерьезно относится к миру".

"Россия медлит и играет в игры, тогда как Украина показала себя как партия мира. Вашим лидерством, Владимир, на протяжении всего этого конфликта, в борьбе с российской агрессией, а также стойкостью и мужеством украинского народа мы все должны восхищаться", - добавил он.

Стармер выразил убеждение, что "нам всем нужно объединиться как союзники, чтобы обеспечить соблюдение крайне необходимого прекращения огня и ввести санкции, если это необходимо".

"Нашей самой неотложной задачей сегодня является обеспечение справедливого и прочного мира для Украины. Справедливого и прочного мира - эти слова - "справедливый" и "крепкий", являются такими важными", - подчеркнул он.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.