Ми повинні бути готові виконати ультиматум, який висунули Путіну за відмову від переговорів, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що, якщо Росія не сяде за стіл переговорів, російський диктатор Володимир Путін повинен заплатити ціну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стармер сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у п’ятницю в Тирані.

Так, він нагадав, що разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском він "приєднався до Володимира (Зеленського) в Києві на минулих вихідних".

"Це є не лише важливим символом солідарності та підтримки через 80 років після закінчення Другої світової війни, але також і нагадуванням про те, що цінності, за які ми боролися 80 років тому, є саме тими ж цінностями, за які ми боремося зараз стосовно України, але й важливим моментом для об'єднання, підтриманого президентом Трампом, навколо аргументу про безумовне припинення вогню, про те, що Путін повинен сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню та висунути, як ми зробили минулих вихідних, цей ультиматум. Тепер, висунувши цей ультиматум, ми повинні бути готові його виконати, бо якщо Росія не сяде за стіл переговорів, Путін повинен заплатити ціну", - наголосив Стармер.

Стосовно того, що російський диктатор не приїхав на переговори до Туреччини, британський прем’єр зауважив, що "вчорашній день став ще одним доказом того, що Путін несерйозно ставиться до миру".

"Росія зволікає та грає в ігри, тоді як Україна показала себе як партія миру. Вашим лідерством, Володимире, протягом усього цього конфлікту, у боротьбі з російською агресією, а також стійкістю і мужністю українського народу ми всі повинні захоплюватися", - додав він.

Стармер висловив переконання, що "нам усім потрібно об'єднатися як союзники, щоб забезпечити дотримання вкрай необхідного припинення вогню та запровадити санкції, якщо це необхідно".

"Нашим найнагальнішим завданням сьогодні є забезпечення справедливого та міцного миру для України. Справедливого та міцного миру - ці слова – "справедливий" та "міцний", є такими важливими", - наголосив він.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.