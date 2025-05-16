РУС
В ближайшее время состоится обмен пленными "1000 на 1000". Дата уже известна, - Умеров

Обмен 1000 на 1000 - Умеров рассказал о переговорах с РФ в Стамбуле

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина во время переговоров с российской стороной в Стамбуле обсудила обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Об этом Умеров сказал на пресс-конференции по результатам встречи с РФ в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть директива президента. Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран... В ближайшее время может пройти обмен "1000 на 1000. Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

О следующих шагах представители Украины сообщат позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США и Турция обсудили освобождение пленных и возвращение детей, - Умеров

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

обмен (1490) переговоры с Россией (1292) Умеров Рустем (632) война в Украине (5754) прекращения огня (330)
+3
якби ти не проголосував за бзелю, то і полонених би не було
правда ж
16.05.2025 16:42 Ответить
16.05.2025 16:42 Ответить
+2
Що ти мелеш? Написано, що обмін ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ!
16.05.2025 16:35 Ответить
16.05.2025 16:35 Ответить
+2
Тобі важливо, як його називають, чи важливо повернути з московських катівень людей? Ти розумієш, що назвемо ми його терористом - і обмін буде зірвано! Кому від цього стане краще?
16.05.2025 16:37 Ответить
16.05.2025 16:37 Ответить
Що ти мелеш? Написано, що обмін ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ!
16.05.2025 16:35 Ответить
16.05.2025 16:35 Ответить
можна написати все що завгодно
ти так віриш кацапам ? ну ну
до того ж серед "наших" є ті, хто працював на кацапів і так само був і знущався
одного такого нещодавно виміняли, тепер судять
а про скількох ми не знаємо
16.05.2025 16:38 Ответить
16.05.2025 16:38 Ответить
Це вже вдруге за неповний тиждень, коли йухла замість "міжнародний терорист" називають "лідор кранїи".
16.05.2025 16:35 Ответить
16.05.2025 16:35 Ответить
Тобі важливо, як його називають, чи важливо повернути з московських катівень людей? Ти розумієш, що назвемо ми його терористом - і обмін буде зірвано! Кому від цього стане краще?
16.05.2025 16:37 Ответить
16.05.2025 16:37 Ответить
якби ти не проголосував за бзелю, то і полонених би не було
правда ж
16.05.2025 16:42 Ответить
16.05.2025 16:42 Ответить
Так, уявіть собі -- це важливо.

Бо чергова "какаяразніца" обернеться ще тисячами втрачених українських життів.
16.05.2025 20:32 Ответить
16.05.2025 20:32 Ответить
Слава Богу. Хот кому-то будет счастье.
16.05.2025 16:42 Ответить
16.05.2025 16:42 Ответить
чи ти, ***** вдавишся, якщо з якихось причин обмін зірветься? чи там,де в людей совість, в тебе х...й виріс?
16.05.2025 16:50 Ответить
16.05.2025 16:50 Ответить
це ті військовополонені яких зельоні гниди здали в Маріуполі та інших містах (хоча азовців звісно не повернуть)
16.05.2025 17:00 Ответить
16.05.2025 17:00 Ответить
Це майже всі підари, що в полоні, подивимося скільки взамін буде азовців
16.05.2025 17:13 Ответить
16.05.2025 17:13 Ответить
А сколько, интересно, рашистских пленных в Украине, есть пара тысяч?
16.05.2025 17:17 Ответить
16.05.2025 17:17 Ответить
говорю тем кто берет орков в плен : руские получат 1000 нами же ОТКОРМЛЕНЫХ бычков в свои ряды , а мы получим 1000 ИНВАЛИДОВ !!!((( которых надо будет реабилитировать до состояния человека !!!!(((
16.05.2025 17:51 Ответить
16.05.2025 17:51 Ответить
Єдина позитивна новина після пепеговорів з
клятими фашистами і вбивцями наших громадян 🙃
16.05.2025 20:20 Ответить
16.05.2025 20:20 Ответить
 
 