В ближайшее время состоится обмен пленными "1000 на 1000". Дата уже известна, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина во время переговоров с российской стороной в Стамбуле обсудила обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Об этом Умеров сказал на пресс-конференции по результатам встречи с РФ в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть директива президента. Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран... В ближайшее время может пройти обмен "1000 на 1000. Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

О следующих шагах представители Украины сообщат позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США и Турция обсудили освобождение пленных и возвращение детей, - Умеров

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.