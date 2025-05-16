Туск о переговорах в Стамбуле: РФ ставила условия, абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для всех нас

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для ее партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой не Интерфакс-Украина об этом сказал премьер Польши Дональд Туск журналистам в Тиране на саммите Европейского политического сообщества после разговора между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и лидерами "Коалиции желающих".

"Можно сказать, что послание было четким: российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны, российская сторона снова ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для всех нас", - отметил Туск.

По его словам, партнеры Украины продолжат работать вместе.

"Главная задача - сохранить полное единство как европейских, так и американских партнеров вокруг украинского вопроса, эта задача остается... Российская позиция, ее трудно назвать конструктивной в любом случае, нас, наверное, ждут еще очень тяжелые дни", - подытожил Туск.

Напомним, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на "хорошо осведомленный источник" сообщил, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.