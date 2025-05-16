РУС
Новости Переговоры в Турции
4 043 25

Туск о переговорах в Стамбуле: РФ ставила условия, абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для всех нас

Туск о переговорах в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для ее партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой не Интерфакс-Украина об этом сказал премьер Польши Дональд Туск журналистам в Тиране на саммите Европейского политического сообщества после разговора между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и лидерами "Коалиции желающих".

"Можно сказать, что послание было четким: российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны, российская сторона снова ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для всех нас", - отметил Туск.

Также читайте: РФ требует вывода войск Украины со "своей" территории, - Sky News

По его словам, партнеры Украины продолжат работать вместе.

"Главная задача - сохранить полное единство как европейских, так и американских партнеров вокруг украинского вопроса, эта задача остается... Российская позиция, ее трудно назвать конструктивной в любом случае, нас, наверное, ждут еще очень тяжелые дни", - подытожил Туск.

Читайте: РФ "довольна результатом" переговоров с Украиной в Стамбуле, контакт продолжим, - Мединский

Напомним, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на "хорошо осведомленный источник" сообщил, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.

Топ комментарии
+14
Мединский задал вопрос нашей делегации - мы можем воевать 1 год, 2 года, 3 года. Со Швецией мы воевали 21 год. Сможет ли Украина воевать столько же?

И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.

Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:30 Ответить
+9
Для всіх вас - це для кого? Які країни направили війська в Україну для участі в боях - ті й будуть визначати прийнятність умов миру.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:09 Ответить
+8
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд вчисту програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показать весь комментарий
16.05.2025 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Я просто так
показать весь комментарий
16.05.2025 18:49 Ответить
Значит за то что они ставили такие условия, их надо поставить раком и поиметь в особо изощрённой форме...
показать весь комментарий
16.05.2025 18:09 Ответить
А взагалі, то це приниження власного народу, не вести прямої трансляції з тих переговорів. Так нас можуть продати, що ми й знати не будемо.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:14 Ответить
Та не "можуть продати нас", а здають нас безо всякого сумніву.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:15 Ответить
Вас сдають ? Знову "зрада" ...))
Якщо кацапам це так вигідно - чому ж вони не вели прямої трансляції ...?
показать весь комментарий
16.05.2025 18:19 Ответить
а я вважаю приниженням власного народу вести прямі трансляції таких речей на потребу ідіотам
показать весь комментарий
16.05.2025 18:27 Ответить
Верховну Раду з тієї ж причини не транслюють?
показать весь комментарий
16.05.2025 18:36 Ответить
такі перемовини ніколи не транслюють, а то ненароком можуть побачити діти
показать весь комментарий
16.05.2025 18:29 Ответить
Туск взагалі то молоток для своєї країни, але гинуть зараз на фронт не його громадяни, а українці. Тож і вирішувати прийнятні чи неприйнятні умови окупанта повинні українці.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:21 Ответить
Кацапи загинають пальці - бо знають шо їм нігуя не буде - Трамп умив руки
показать весь комментарий
16.05.2025 18:27 Ответить
Поклали такі умови,котрі в світі ,крім Бєларусі ,ніхто б не виконав.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:29 Ответить
На перемовинах про безумовне припинення вогню московити поставили умови для початку процесу перемовин.

Мені одному здається, що це просто тролінг усіх гучних заяв трампона та ЄС? Але, на відміну від трампона, ЄС хоч шевелиться, а трампон лише відмазує путлєра і тисне на Україну.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:30 Ответить
Мединский задал вопрос нашей делегации - мы можем воевать 1 год, 2 года, 3 года. Со Швецией мы воевали 21 год. Сможет ли Украина воевать столько же?

И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.

Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:30 Ответить
Так само як ставили на решту згаданих Вами?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:46 Ответить
Ага, только воюет Украина а не все вы. Вы вообще сливает все что можно. Тампон у уже по моему пох. Он теряет интерес. Его старый шизоидный мозг как и его окружение не в состоянии концентрироваться на одной задаче дольше чем два-три месяца
показать весь комментарий
16.05.2025 19:13 Ответить
Х-уйло має померти біологічною смертю років через 10-15, але до цього часу він на кілька років раніше впаде в маразм,. Є і скороминучі летальні випадки, він майже досяг віку свого кумира Сраліна, у грудні вони зрівняються за віком, і я нетерпляче чекаю цього місяця і сподіваюся. А потім, якщо пощастить, чи швидше як має бути, Московщину чекає черговий цікавий період історії, такий самий, коли вони вирізали сім'ю царя Бориса Годунова, а потім ще 13 років різали один одного, певно оркам тоді буде не до України.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:15 Ответить
На московії править гебня ще з 20-х років минулого сторіччя. І буде правити й надалі. єльцин без виборів привів до влади чекіста пуйла, пуйло передасть владу наступному послідовнику-чекісту. Така традиція склалася у них вже давно і насєлєніє це приймає. Даремно сподіватися на якісь зміни там на краще. Допоки буде на полицях крамниць горілка, будь яка влада їх влаштує. Це--аксіома.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:34 Ответить
Нещодавно якийсь кацап мєдінскій заявив, що кацапія може воювати вічно. То чи не пора вже демократичним країнам світу реально блокувати усі геть зв'язки з кацапією: політичні, економічні, наукові, культурні, спортивні, космічні, медійні тощо.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:20 Ответить
Це для Європи не прийнятні. Але в 2022 в Стамбулі Зельоні на все погодились. Арахамія навіть поїхав у турне по військах. Розказував, що потрібно підписати "Щоб узаконити нашу перемогу".
показать весь комментарий
16.05.2025 20:18 Ответить
 
 