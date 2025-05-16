Туск о переговорах в Стамбуле: РФ ставила условия, абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для всех нас
Во время переговоров в Стамбуле российская сторона ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для ее партнеров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой не Интерфакс-Украина об этом сказал премьер Польши Дональд Туск журналистам в Тиране на саммите Европейского политического сообщества после разговора между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и лидерами "Коалиции желающих".
"Можно сказать, что послание было четким: российская сторона не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны, российская сторона снова ставила условия, которые были абсолютно неприемлемыми не только для Украины, но и для всех нас", - отметил Туск.
По его словам, партнеры Украины продолжат работать вместе.
"Главная задача - сохранить полное единство как европейских, так и американских партнеров вокруг украинского вопроса, эта задача остается... Российская позиция, ее трудно назвать конструктивной в любом случае, нас, наверное, ждут еще очень тяжелые дни", - подытожил Туск.
Напомним, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на "хорошо осведомленный источник" сообщил, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо кацапам це так вигідно - чому ж вони не вели прямої трансляції ...?
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
Мені одному здається, що це просто тролінг усіх гучних заяв трампона та ЄС? Але, на відміну від трампона, ЄС хоч шевелиться, а трампон лише відмазує путлєра і тисне на Україну.
И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.
Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.