Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі підтвердив, що країни обмінялися думками щодо модальностей для припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нашим пріоритетом були люди…Ми досягли угоди про обмін 1000 людьми. Це важливе досягнення, і це ще раз показує, що ми зосереджені на завершенні цієї війни. Другою метою було обговорення припинення вогню", - зауважив Умєров.

Міністр додав, що сторони обмінялися думками щодо модальностей, і тепер російські й українські команди працюватимуть над обміном деталями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче, щоб Китай і Бразилія допомогли переконати Путіна припинити вогонь, - МЗС

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС