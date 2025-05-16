УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори у Туреччині
Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню, - Умєров

Умєров про переговори у Стамбулі

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі підтвердив, що країни обмінялися думками щодо модальностей для припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нашим пріоритетом були люди…Ми досягли угоди про обмін 1000 людьми. Це важливе досягнення, і це ще раз показує, що ми зосереджені на завершенні цієї війни. Другою метою було обговорення припинення вогню", - зауважив Умєров.

Міністр додав, що сторони обмінялися думками щодо модальностей, і тепер російські й українські команди працюватимуть над обміном деталями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче, щоб Китай і Бразилія допомогли переконати Путіна припинити вогонь, - МЗС

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

переговори з Росією (1411) Умєров Рустем (718) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+15
Яка, в звізду, модальність, собака ти сутула? Яке припинення? Тобто санкції кацапні не прилетять бо ви модальність обговорюєте? Модальність чого - віддати тільки Запоріжжя з Херсоном, чи ще й Харків? Шо ти несеш, сккк, нах...
16.05.2025 19:38 Відповісти
+11
Яки деталі?Тепер не буде санкций.Хто у нас такий заботливий?Детальний?
16.05.2025 19:33 Відповісти
+7
Якщо говорити нічого, чеши про модальність, кластери, інклюзивність...
16.05.2025 19:44 Відповісти
Яки деталі?Тепер не буде санкций.Хто у нас такий заботливий?Детальний?
16.05.2025 19:33 Відповісти
"Модальностей"
перекладаю це слово - нічого не буде хорошого
16.05.2025 19:34 Відповісти
Яка, в звізду, модальність, собака ти сутула? Яке припинення? Тобто санкції кацапні не прилетять бо ви модальність обговорюєте? Модальність чого - віддати тільки Запоріжжя з Херсоном, чи ще й Харків? Шо ти несеш, сккк, нах...
16.05.2025 19:38 Відповісти
Суми ще хочуть.
16.05.2025 19:42 Відповісти
про "безумовне" припинення вогню зубули вже?
пуйло закинуло на дурника, в ви тепер "модальностями"граєтесь
16.05.2025 19:40 Відповісти
"Думками"..., щоб трампє сподобатись?, - "дивно".
16.05.2025 19:40 Відповісти
Якщо говорити нічого, чеши про модальність, кластери, інклюзивність...
16.05.2025 19:44 Відповісти
Це школа тріпача
16.05.2025 19:55 Відповісти
Умєрову краще мовчати, йому там взагалі не місце, дипломат з нього нуль. В делегації тримають лише мабуть через обізнаність про розташування сил

які нах модальності припинення вогню ви обговорюєте в безумовному припиненні вогню

а обмін як успіх можна було подавати якщо б обмін був 1:5, бо рівноцінний обмін з переважаючим ворогом то точно не ваш успіх
16.05.2025 19:44 Відповісти
Покидьки не можуть захищати Україну в дипломатії. Вони дуже недалекоглядні усі.
16.05.2025 19:49 Відповісти
1. прямі переговори відновились. 2. "українська і російська команди працюватимуть над..."
3. обговорюють деталі та модальності 4. домовились продовжувати діалог

по результату перемир'я нема, вимоги рашки всі ті самі, лише більші погрози,
ультиматум не спрацював, санкцій не буде, Європа знов наново про шось переконує трампа

де тут хоч щось, про що наші повинні були заздалегідь подумати та прорахувати?
16.05.2025 19:50 Відповісти
А вони точно "наші"?
16.05.2025 19:56 Відповісти
Судячи з прапорця - "ваші" в Німеччині сидять
16.05.2025 20:39 Відповісти
І не кажіть. Мільйона півтора вже точно є.

Не знаю, правда, чи вони українці -- але паспорт України мають.

Але який це все має стосунок до мого коментаря?
16.05.2025 20:42 Відповісти
умеров чеше язиком, а нашим воякам немає чим стріляти-------снаряди знову браковані. Гроші за них віддані.
17.05.2025 06:47 Відповісти
https://t.me/voynareal/114974 🚁Прямо в ціль: вашій увазі український FPV-дрон з дистанційним підривом збиває гелікоптер Ка-52 «Алігатор» русні на Курщині
16.05.2025 19:51 Відповісти
Що ? москалі тупо ставлять ультиматуми і погрожують , а вони що обговорювати зібрались ?
16.05.2025 19:58 Відповісти
І при цьому всьому, Зєля у відосіку сьогодні подасть це як "перемогу української делегації".
16.05.2025 20:02 Відповісти
******** шоу!
16.05.2025 20:00 Відповісти
Профі казати безглузду маячню, імітуючи буйну діяльність, коли сказати нічого.
16.05.2025 20:14 Відповісти
Поки ще місяці будуть домовлятись про домовленності навіть ті ,,пекельні,, які тільки обіцяли ввести санкції забудуться.
16.05.2025 20:15 Відповісти
Гарні новини - кандидатура Умєрова , схоже , була обрана не дарма
16.05.2025 20:27 Відповісти
Слово "модальність" сподобалось? Не вздумай мазати на хліб, бо "сервільність" нападе...
16.05.2025 20:33 Відповісти
Працювати можна до пенсії Потрібен результат.Таке враження що переговори для переговорів.Трвмп буде задоволений скаже що крига тронулася,а "віз і до сих пір там".
16.05.2025 20:42 Відповісти
"...і тепер російські й українські команди працюватимуть над обміном деталями." Джерело: https://censor.net/ua/n3552709

Богуслаєва вам мало було? Які ще деталі до московитів підуть?
Для тих, хто почне мені казати, що він не про те говорив, нагадую фразу САМОГО: плани по деокупації Херсона були в кремлі до того, як ми почали цю операцію.
Тож які "деталі" підуть: фізичні (як двигуни при Богуслаєві) чи інформаційні (як з "вагнергейтом", наступальними і контрнаступальними операціями ЗСУ)?
16.05.2025 21:06 Відповісти
****** шо вони кажуть і верховнй і собака мала шо під ним...
16.05.2025 21:10 Відповісти
«Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями…» - від зєбуїнів, які бачать мир в очах Пуйла це звучить так, ніби будуть обмінюватися слиною з ротової порожнини з кацапами. Хоч по дьоснам не лупіться, ЗЄбіли, блд!
16.05.2025 21:11 Відповісти
Русіфілісом обмінюються своїми поцілунками
16.05.2025 21:15 Відповісти
Це тебе б розібрати на деталі та обміняти на Крим
16.05.2025 21:14 Відповісти
Плять, скільки ще триватиме цей довпойопизм задля "переконання" Трампа?
16.05.2025 21:26 Відповісти
У 2022 кацапи розпочали війну, щоб у 2025 говорити про "модальність" її припинення.
Ну-ну...
Зелені шмарклі як були дебілами, так і залишились.
16.05.2025 23:08 Відповісти
 
 