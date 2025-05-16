Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів з російською делегацією у Стамбулі підтвердив, що країни обмінялися думками щодо модальностей для припинення вогню.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нашим пріоритетом були люди…Ми досягли угоди про обмін 1000 людьми. Це важливе досягнення, і це ще раз показує, що ми зосереджені на завершенні цієї війни. Другою метою було обговорення припинення вогню", - зауважив Умєров.
Міністр додав, що сторони обмінялися думками щодо модальностей, і тепер російські й українські команди працюватимуть над обміном деталями.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перекладаю це слово - нічого не буде хорошого
пуйло закинуло на дурника, в ви тепер "модальностями"граєтесь
які нах модальності припинення вогню ви обговорюєте в безумовному припиненні вогню
а обмін як успіх можна було подавати якщо б обмін був 1:5, бо рівноцінний обмін з переважаючим ворогом то точно не ваш успіх
3. обговорюють деталі та модальності 4. домовились продовжувати діалог
по результату перемир'я нема, вимоги рашки всі ті самі, лише більші погрози,
ультиматум не спрацював, санкцій не буде, Європа знов наново про шось переконує трампа
де тут хоч щось, про що наші повинні були заздалегідь подумати та прорахувати?
Не знаю, правда, чи вони українці -- але паспорт України мають.
Але який це все має стосунок до мого коментаря?
Богуслаєва вам мало було? Які ще деталі до московитів підуть?
Для тих, хто почне мені казати, що він не про те говорив, нагадую фразу САМОГО: плани по деокупації Херсона були в кремлі до того, як ми почали цю операцію.
Тож які "деталі" підуть: фізичні (як двигуни при Богуслаєві) чи інформаційні (як з "вагнергейтом", наступальними і контрнаступальними операціями ЗСУ)?
Ну-ну...
Зелені шмарклі як були дебілами, так і залишились.