Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС
Під час переговорів у Стамбулі російська сторона озвучила низку вимог, які Україна вважає неприйнятними.
Про це на брифінгу за результатами перемовин у Стамбулі заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі від РФ лунали вимоги, які Київ вважає неприйнятними.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо суті цих вимог, Тихий наголосив, що не уповноважений розкривати деталі переговорного процесу з дипломатичних міркувань, але наголосив: українська сторона відстоювала свою позицію.
"Я можу сказати, що дійсно була низька вимог з російської сторони, які були неприйнятними для української делегації. Ми до цього готувались, українська делегація знала, що так буде. Тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно", - зазначив Тихий.
Також речник МЗС припустив, що делегація РФ мала обмежений мандат і не була готова підписати жодних документів щодо припинення вогню.
"Ми трималися своєї позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для нас. Це те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо. Тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин. Це досягнення української делегації", - резюмував він.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Так про це ідіотам ще в в усі вуха кричали. Але ви обрали президента миру.
Ну і от. Шашлики.
Далі що ?
ідіоти такі ідіоти...обрали війну
Підозрюю, що про домовленність обміну тисячу на тисячу - це фейк від нашого ГУРу. Дай, Боже, щоб я помилявся.
Цар не приїхав.
Прислав воєводу Бутурліна, який відмовився брати участь в офіційних церемоніях і просто зафіксував формальне бажання українців стати стороною договору.
Формальність - замість договору.
Мовчання - замість підписів.
Повне підпорядкування - замість рівноправного союзу.
отака у московитів «дипломатія».
Це - ритуал колонізації.
Те ж саме ми спостерігаємо і зараз.
Тільки тепер замість Бутурліна - Мединський.
І знову - жодної першої особи.
Зате мільйон натяків на відсутність ознаки суб'єктності України. Лише симуляція «переговорів».
далі: Сталін, Ленін, Путін -брехня як стратегічна пауза
хло - зовсім не спадкоємець, і не Петра, і не Олександра II.
Він - прямий політичний нащадок Сталіна і Леніна.
А ті використовували переговори тільки з однією метою - для перегрупування і тимчасової паузи.
Брестський мир 1918 року був укладений Леніним лише для того, щоб вижити.
Щойно РСЧА зміцніла - одразу ж почався наступ на Європу.
І якби не героїзм польсько-українських з'єднань під Варшавою - «росіяни» б могли дійти до Берліна.
Сталін підписував пакт Молотова-Ріббентропа зовсім не з любові до Німеччини. А щоб отримати час, необхідний для розгортання військ, для точно такого ж нападу на Європу.
Рівно так само Путін використовує риторику «миру» і «переговорів», щоб дочекатися виборів у США, розколу в ЄС, втоми від України. Жодних мирних цілей у цьому немає.
Для хла війна - не зло, а сцена.
Він будує з неї новий розділ у книзі «Победобесие».
Це форма його особистої легітимації.
Він не може зупинити війну, тому що тоді він залишиться сам на сам зі старістю, поразкою і питанням: "А заради чого все це було? Навіщо загинуло мільйон «русских»?
Путін не підпише мир. Він тягнутиме, битиметься, програватиме, відступатиме, знову наступатиме - але не сяде за реальний стіл переговорів, поки існує шанс хоч найменшої сакральної перемоги.
Він не укладає миру - він приймає капітуляції. У цьому - вся його логіка.
трумп тисне не Україну,.. і не хоче зрозуміти:
1. Переговорів не буде - буде тільки імітація. До зміни влади в Кремлі або крайньої військової знемоги РФ, говорити з Путіним марно.
2. Жодних компромісів, заснованих на міфі «рівності». Для Путіна компроміс - це поразка. А поразка - крах його сакрального образу царя.
3. ніяких нових Будапештів. Усілякі «гарантії», «формули миру», «нейтралітет» - лише привід для наступного удару через 3-5 років.
4. Ніяких переговорів через Мединських. Розмовляти треба з тими, хто ухвалює рішення. Поки таких немає - немає і переговорів.