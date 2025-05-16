Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

Під час переговорів у Стамбулі російська сторона озвучила низку вимог, які Україна вважає неприйнятними.

Про це на брифінгу за результатами перемовин у Стамбулі заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі від РФ лунали вимоги, які Київ вважає неприйнятними.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо суті цих вимог, Тихий наголосив, що не уповноважений розкривати деталі переговорного процесу з дипломатичних міркувань, але наголосив: українська сторона відстоювала свою позицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

"Я можу сказати, що дійсно була низька вимог з російської сторони, які були неприйнятними для української делегації. Ми до цього готувались, українська делегація знала, що так буде. Тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно", - зазначив Тихий.

Також речник МЗС припустив, що делегація РФ мала обмежений мандат і не була готова підписати жодних документів щодо припинення вогню.

"Ми трималися своєї позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для нас. Це те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо. Тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин. Це досягнення української делегації", - резюмував він.

Читайте також: Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган про переговори України та РФ: Дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.