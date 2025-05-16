УКР
Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Під час переговорів у Стамбулі російська сторона озвучила низку вимог, які Україна вважає неприйнятними.

Про це на брифінгу за результатами перемовин у Стамбулі заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі від РФ лунали вимоги, які Київ вважає неприйнятними. 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо суті цих вимог, Тихий наголосив, що не уповноважений розкривати деталі переговорного процесу з дипломатичних міркувань, але наголосив: українська сторона відстоювала свою позицію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

"Я можу сказати, що дійсно була низька вимог з російської сторони, які були неприйнятними для української делегації. Ми до цього готувались, українська делегація знала, що так буде. Тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно", - зазначив Тихий.

Також речник МЗС припустив, що делегація РФ мала обмежений мандат і не була готова підписати жодних документів щодо припинення вогню.

"Ми трималися своєї позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для нас. Це те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо. Тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин. Це досягнення української делегації", - резюмував він.

Читайте також: Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган про переговори України та РФ: Дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

+9
ТА ТИ ШО не може бути)) БЛ..... так буде поки РФ існує, нічого іншого ніколи не буде
показати весь коментар
16.05.2025 19:06 Відповісти
+9
зебільна вишивата вважає, що в окопі мусять бути всі, окрім неї
показати весь коментар
16.05.2025 19:17 Відповісти
+8
Що почати ? Розуміти що ворог не хоче припиняти війну ?
Так про це ідіотам ще в в усі вуха кричали. Але ви обрали президента миру.
Ну і от. Шашлики.

Далі що ?
показати весь коментар
16.05.2025 19:28 Відповісти
ТА ТИ ШО не може бути)) БЛ..... так буде поки РФ існує, нічого іншого ніколи не буде
показати весь коментар
16.05.2025 19:06 Відповісти
Що почати ? Розуміти що ворог не хоче припиняти війну ?
Так про це ідіотам ще в в усі вуха кричали. Але ви обрали президента миру.
Ну і от. Шашлики.

Далі що ?
показати весь коментар
16.05.2025 19:28 Відповісти
кричали у вуха в 2019
ідіоти такі ідіоти...обрали війну
показати весь коментар
16.05.2025 19:33 Відповісти
Чого ж ти тьотя не бігаєш від хати до хати, й не агітуєш?
показати весь коментар
16.05.2025 19:56 Відповісти
Ти само зрозуміло що написало ?
показати весь коментар
16.05.2025 20:35 Відповісти
Рускій, що ти тут робиш, на українському форумі? Тут воткі нєт!
показати весь коментар
16.05.2025 19:47 Відповісти
зебільна вишивата вважає, що в окопі мусять бути всі, окрім неї
показати весь коментар
16.05.2025 19:17 Відповісти
військові медики це окоп?
показати весь коментар
16.05.2025 20:36 Відповісти
ага , за 24 рік захопили 1% території України , а втратили 400 000 бурятів
показати весь коментар
16.05.2025 19:09 Відповісти
1% це ж дуже багато!!
показати весь коментар
16.05.2025 19:13 Відповісти
400 тисяч московитів нічого не вартують , а 1% України вартує багато
показати весь коментар
16.05.2025 19:18 Відповісти
Території ми повернемо, а мінус 400 тисяч московитів це назавжди...
показати весь коментар
16.05.2025 21:51 Відповісти
Ну хоч один опосередковано визнав, що рандеву було даремним - касапи вимагали нашої капітуляції, а наші вимагали припинення вогню. Один одного не чули.

Підозрюю, що про домовленність обміну тисячу на тисячу - це фейк від нашого ГУРу. Дай, Боже, щоб я помилявся.
показати весь коментар
16.05.2025 19:11 Відповісти
рік 1654... Тоді козацька Україна намагалася укласти не мир, але союз із московським царем.
Цар не приїхав.
Прислав воєводу Бутурліна, який відмовився брати участь в офіційних церемоніях і просто зафіксував формальне бажання українців стати стороною договору.
Формальність - замість договору.
Мовчання - замість підписів.
Повне підпорядкування - замість рівноправного союзу.

отака у московитів «дипломатія».
Це - ритуал колонізації.
Те ж саме ми спостерігаємо і зараз.
Тільки тепер замість Бутурліна - Мединський.
І знову - жодної першої особи.
Зате мільйон натяків на відсутність ознаки суб'єктності України. Лише симуляція «переговорів».

далі: Сталін, Ленін, Путін -брехня як стратегічна пауза

хло - зовсім не спадкоємець, і не Петра, і не Олександра II.
Він - прямий політичний нащадок Сталіна і Леніна.
А ті використовували переговори тільки з однією метою - для перегрупування і тимчасової паузи.
Брестський мир 1918 року був укладений Леніним лише для того, щоб вижити.
Щойно РСЧА зміцніла - одразу ж почався наступ на Європу.
І якби не героїзм польсько-українських з'єднань під Варшавою - «росіяни» б могли дійти до Берліна.

Сталін підписував пакт Молотова-Ріббентропа зовсім не з любові до Німеччини. А щоб отримати час, необхідний для розгортання військ, для точно такого ж нападу на Європу.

Рівно так само Путін використовує риторику «миру» і «переговорів», щоб дочекатися виборів у США, розколу в ЄС, втоми від України. Жодних мирних цілей у цьому немає.

Для хла війна - не зло, а сцена.
Він будує з неї новий розділ у книзі «Победобесие».
Це форма його особистої легітимації.
Він не може зупинити війну, тому що тоді він залишиться сам на сам зі старістю, поразкою і питанням: "А заради чого все це було? Навіщо загинуло мільйон «русских»?

Путін не підпише мир. Він тягнутиме, битиметься, програватиме, відступатиме, знову наступатиме - але не сяде за реальний стіл переговорів, поки існує шанс хоч найменшої сакральної перемоги.
Він не укладає миру - він приймає капітуляції. У цьому - вся його логіка.

трумп тисне не Україну,.. і не хоче зрозуміти:

1. Переговорів не буде - буде тільки імітація. До зміни влади в Кремлі або крайньої військової знемоги РФ, говорити з Путіним марно.
2. Жодних компромісів, заснованих на міфі «рівності». Для Путіна компроміс - це поразка. А поразка - крах його сакрального образу царя.
3. ніяких нових Будапештів. Усілякі «гарантії», «формули миру», «нейтралітет» - лише привід для наступного удару через 3-5 років.
4. Ніяких переговорів через Мединських. Розмовляти треба з тими, хто ухвалює рішення. Поки таких немає - немає і переговорів.
показати весь коментар
16.05.2025 19:17 Відповісти
Нащо переповідаєте сфальшовані методички з історії? Метою пакту Молотова-Ріббентропа було не виграти час! (влітку 1941 ми побачили, як його виграно). А пересунути західний рубіж оборони РСЧА з високого берега Збруча - на танкодоступну рівну місцевість, до того ж не обладнану до оборони, у беззаперечно програшне становище. А у 1918 році "наступ РСЧА" на захід - розпочався не тому, що вона "зміцніла", а тому що німецькі війська пішли, бо сталася Революція в Німеччині, та програш у ПСВ (Версальський мир). Можна вітати Ваш патріотизм, але Вам має бути соромно за ту маячню з історії, що тут виклали.
показати весь коментар
16.05.2025 19:39 Відповісти
Сто раз печатал здесь и в разные годы, что события 1918--20 гг практически всё расставили по своим местам как за все предыдущие вековые события, и как бы горько не было, но и на последующие 100 лет вперёд! Это так. Время в который раз подтвердило. УНР и ЗУРН на лицо---в который раз. И это ещё хорошо, если так. Эта война для нас последняя. Базовая беда одна. Никогда у нас не было стратегических союзников. Почему? Я не знаю точно. А субьективно не охота.
показати весь коментар
16.05.2025 19:54 Відповісти
Что Вьі несете?! Вьі пьяньі?
показати весь коментар
16.05.2025 21:12 Відповісти
На все требования кацапов ответа два, первый, СОСАТЬ, второй ПЩЛИ НАХ. Ещё есть один шуточный, ну-ка гляньте в окно, то ни Украина там ваши требования выполняет...
показати весь коментар
16.05.2025 19:24 Відповісти
А навіщо зустрічались ? Щоб це слухати ?
показати весь коментар
16.05.2025 19:58 Відповісти
Тільки дурень може йти на перемовини з кацапами після будапештської домовленості. На кацапії кожен день мають горіти НПЗ, нафтові сховища, та заводи. Досить з вбивцями розмовляти. Смерть кацапії!
показати весь коментар
17.05.2025 00:30 Відповісти
 
 