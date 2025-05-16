Ердоган про переговори України та РФ: Дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого

Щоб досягти справедливого та тривалого миру, важливо заохочувати Україну та Росію, але не нав’язувати їм нічого.

про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час саміту Європейської політичної спільноти (EPC) у п'ятницю в Тирані.

"Ми перебуваємо на критичному етапі, коли зброя має замовкнути, а в Україні має бути встановлений мир. Сьогодні, як і раніше, ми підтримуємо всі зусилля для досягнення рішення, при цьому нашим пріоритетом є всеосяжне припинення вогню", – наголосив він.

Ердоган зауважив, що з огляду на чутливість процесу, "дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого, щоб досягти справедливого та тривалого миру".

Він нагадав про вчорашню зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, після якої український лідер "вирішив розпочати технічні переговори".

"Уперше з березня 2022 року відкрилася важлива можливість зупинити кровопролиття. Ми вважаємо, що цю можливість не можна згаяти, і зараз Росія, Україна та Туреччина проводять переговори в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини. На цьому етапі ми розраховуємо, що всі наші партнери триматимуть канали діалогу відкритими. Як я завжди заявляв, у справедливому мирі не буде переможених", – додав Ердоган.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони. Станом на 16:00 переговори України та РФ у Стамбулі завершено.