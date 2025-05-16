Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего
Чтобы достичь справедливого и прочного мира, важно поощрять Украину и Россию, но не навязывать им ничего.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита Европейского политического сообщества (EPC) в пятницу в Тиране.
"Мы находимся на критическом этапе, когда оружие должно замолчать, а в Украине должен быть установлен мир. Сегодня, как и раньше, мы поддерживаем все усилия для достижения решения, при этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня", - подчеркнул он.
Эрдоган отметил, что учитывая чувствительность процесса, "очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего, чтобы достичь справедливого и прочного мира".
Он напомнил о вчерашней встрече с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре, после которой украинский лидер "решил начать технические переговоры".
"Впервые с марта 2022 года открылась важная возможность остановить кровопролитие. Мы считаем, что эту возможность нельзя упустить, и сейчас Россия, Украина и Турция проводят переговоры в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции. На этом этапе мы рассчитываем, что все наши партнеры будут держать каналы диалога открытыми. Как я всегда заявлял, в справедливом мире не будет проигравших", - добавил Эрдоган.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны. По состоянию на 16:00 переговоры Украины и РФ в Стамбуле завершены.
