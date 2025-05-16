УКР
Новини Переговори у Туреччині
3 809 21

Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини

Переговори у Стамбулі: Україна та РФ домовилися про нову зустріч

Українська та російська делегації під час переговорів 16 травня у Стамбулі досягли принципової домовленості про проведення нової зустрічі.

Про це повідомив голова МЗС Туреччини Фідан у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перемовини відбулися за посередництва Туреччини.

Фідан також підтвердив, що сторони погодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", як "захід для зміцнення довіри".

"Вони також домовилися письмово викласти іншій стороні умови, які б дозволили досягти припинення вогню. Сторони також домовилися про принципову згоду зустрітися знову.

"Як Туреччина, ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоби сприяти досягненню сталого миру між Росією та Україною", - додав Фідан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні про переговори в Стамбулі: Останні події показали, хто насправді хоче миру, а хто - ні

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган про переговори України та РФ: Дуже важливо заохочувати сторони, не нав’язуючи їм нічого

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Стармер про переговори у Стамбулі: Позиція Росії явно неприйнятна

Автор: 

+21
Договорились договариваться.
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
+17
Затягування часу. Все, як бажає *****
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
+9
мінськ був надзвичайно корисною штукою - дозволив виграти час
показати весь коментар
16.05.2025 18:01 Відповісти
Затягування часу. Все, як бажає *****
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
а йому іншого не не треба,
показати весь коментар
16.05.2025 18:18 Відповісти
Договорились договариваться.
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
Мінськ № 2025?
показати весь коментар
16.05.2025 17:58 Відповісти
мінськ був надзвичайно корисною штукою - дозволив виграти час
показати весь коментар
16.05.2025 18:01 Відповісти
кому,?пуйлу? стягнути війська до кордону в Білорусі і в Криму?
показати весь коментар
16.05.2025 18:06 Відповісти
Україні,бовдур,провести мобілізацію,підготувати ос,отримати допомогу від союзників,а підвести до кордону Білорусі війська і в Крим допомогло з 2019 року " заглянуть в глаза,надо перестать стрелять,сойтись по середине",закриття програм по розробкам далекобійних ракет,заборона аеророзвідки,контрснайперських груп,відвід військ з позицій,скорочення військових,переведення грошей з ковідного фонду та мін оборони на асфальтування доріг.
показати весь коментар
16.05.2025 18:14 Відповісти
Фідан що, у своїй Османській імперії клоуном влаштувався?

Наче ж міністр, а вже котрий рік поспіль верзе таку "дичину".....
показати весь коментар
16.05.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 18:01 Відповісти
Найкращі переговори- з дохлим кацапом..., на все згоден. Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
16.05.2025 18:02 Відповісти
Фантастичне досягнення, це щось неймовірне, не може такого бути..
показати весь коментар
16.05.2025 18:03 Відповісти
Зустрічі що домовлятися про нові зустрічі!!! Навіщо Зе витрачає гроші платників податків на поїздки на ці зустрічі??? З своїх би не витрачав на таку безглузду справу!
показати весь коментар
16.05.2025 18:04 Відповісти
Я казав , що нічого не буде з цього цирку , ну ось підтвердження
показати весь коментар
16.05.2025 18:06 Відповісти
Єдине питання - *****???
показати весь коментар
16.05.2025 18:12 Відповісти
як що б, не особисто зе!лідар, ніякої принципової угоди і близько не було!
питаннячко!
то, делегація від лаптєй, виявилася не бутафорська.
лишнєхромосомний мєдінській, уповноважений приймати рішення самостійно?
то, тепер зе!майжебонапарт може напряму з мєдінськім, рєшать?
показати весь коментар
16.05.2025 18:15 Відповісти
звісно ж, ніяких підстав застосовувати санкції чи понеділковий зіпсований трампом ультиматум
показати весь коментар
16.05.2025 18:22 Відповісти
путіна затягування влаштовує.
Україну, яка програє війну ні.
жлобський захід не влаштовує бо жлоби вже зрозуміли що треба платити або путіну відступні або Україні щоб війна продовжувалася.
про трампа мовчу, та свиня най сказиться.
показати весь коментар
16.05.2025 18:24 Відповісти
Та прорыв сильный конечно. Только ведь ясно всё изначально.
показати весь коментар
16.05.2025 19:40 Відповісти
******** Шоу!
показати весь коментар
16.05.2025 20:04 Відповісти
Потужно!!!
показати весь коментар
16.05.2025 23:09 Відповісти
 
 