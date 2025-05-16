Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини
Українська та російська делегації під час переговорів 16 травня у Стамбулі досягли принципової домовленості про проведення нової зустрічі.
Про це повідомив голова МЗС Туреччини Фідан у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що перемовини відбулися за посередництва Туреччини.
Фідан також підтвердив, що сторони погодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", як "захід для зміцнення довіри".
"Вони також домовилися письмово викласти іншій стороні умови, які б дозволили досягти припинення вогню. Сторони також домовилися про принципову згоду зустрітися знову.
"Як Туреччина, ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоби сприяти досягненню сталого миру між Росією та Україною", - додав Фідан.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наче ж міністр, а вже котрий рік поспіль верзе таку "дичину".....
питаннячко!
то, делегація від лаптєй, виявилася не бутафорська.
лишнєхромосомний мєдінській, уповноважений приймати рішення самостійно?
то, тепер зе!майжебонапарт може напряму з мєдінськім, рєшать?
Україну, яка програє війну ні.
жлобський захід не влаштовує бо жлоби вже зрозуміли що треба платити або путіну відступні або Україні щоб війна продовжувалася.
про трампа мовчу, та свиня най сказиться.