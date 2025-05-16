Стармер про переговори у Стамбулі: Позиція Росії явно неприйнятна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер різко розкритикував позицію Росії під час переговорів з Україною в турецькому Стамбулі, назвавши її неприйнятною.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву британського прем’єра, інформує Цензор.НЕТ.

Стармер розповів про зустріч лідерів Франції, Польщі, Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським, а також про спільний телефонний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом. Обговорення стосувалося перемовин у Стамбулі.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити", - зазначив Стармер.

