Стармер про переговори у Стамбулі: Позиція Росії явно неприйнятна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер різко розкритикував позицію Росії під час переговорів з Україною в турецькому Стамбулі, назвавши її неприйнятною.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву британського прем’єра, інформує Цензор.НЕТ.

Стармер розповів про зустріч лідерів Франції, Польщі, Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським, а також про спільний телефонний дзвінок із президентом США Дональдом Трампом. Обговорення стосувалося перемовин у Стамбулі.

"Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми зараз узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити", - зазначив Стармер.

***** не виправити можна тільки усипити як скажену собаку.
показати весь коментар
16.05.2025 17:16 Відповісти
У чому тоді справа?
показати весь коментар
16.05.2025 17:28 Відповісти
Вас і мене до цього не пустять. А ті, кого пустять, не хочуть
показати весь коментар
16.05.2025 18:16 Відповісти
Та не може такого буть. Чого б це...
показати весь коментар
16.05.2025 17:21 Відповісти
Всі рішали в курсах, що було на перемовинах, але для народу, який вдруге зупинив орду на шляху до Європи зась інфи - тьорки труть за його спиною і ЗСУ, значить хочуть на...ти.
показати весь коментар
16.05.2025 21:55 Відповісти
 
 