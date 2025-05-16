2 359 5
Стармер о переговорах в Стамбуле: Позиция России явно неприемлема
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал позицию России во время переговоров с Украиной в турецком Стамбуле, назвав ее неприемлемой.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского премьера, информирует Цензор.НЕТ.
Стармер рассказал о встрече лидеров Франции, Польши, Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о совместном телефонном звонке с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждение касалось переговоров в Стамбуле.
"Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать", - отметил Стармер.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий16.05.2025 17:16 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Сергей Леонидович #601043
показать весь комментарий16.05.2025 17:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярослав Викторович
показать весь комментарий16.05.2025 18:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrew Moon
показать весь комментарий16.05.2025 17:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий16.05.2025 21:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль