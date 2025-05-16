Стармер о переговорах в Стамбуле: Позиция России явно неприемлема

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал позицию России во время переговоров с Украиной в турецком Стамбуле, назвав ее неприемлемой.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского премьера, информирует Цензор.НЕТ.

Стармер рассказал о встрече лидеров Франции, Польши, Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о совместном телефонном звонке с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждение касалось переговоров в Стамбуле.

"Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать", - отметил Стармер.

