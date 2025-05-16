РУС
Новости Переговоры в Турции
Стармер о переговорах в Стамбуле: Позиция России явно неприемлема

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал позицию России во время переговоров с Украиной в турецком Стамбуле, назвав ее неприемлемой.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского премьера, информирует Цензор.НЕТ.

Стармер рассказал о встрече лидеров Франции, Польши, Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о совместном телефонном звонке с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждение касалось переговоров в Стамбуле.

"Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать", - отметил Стармер.

Автор: 

Украина (45093) переговоры с Россией (1292) Стармер Кир (254)
***** не виправити можна тільки усипити як скажену собаку.
16.05.2025 17:16 Ответить
У чому тоді справа?
16.05.2025 17:28 Ответить
Вас і мене до цього не пустять. А ті, кого пустять, не хочуть
16.05.2025 18:16 Ответить
Та не може такого буть. Чого б це...
16.05.2025 17:21 Ответить
Всі рішали в курсах, що було на перемовинах, але для народу, який вдруге зупинив орду на шляху до Європи зась інфи - тьорки труть за його спиною і ЗСУ, значить хочуть на...ти.
16.05.2025 21:55 Ответить
 
 