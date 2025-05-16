УКР
Новини Переговори у Туреччині
1 917 10

Мелоні про переговори в Стамбулі: Останні події показали, хто насправді хоче миру, а хто - ні

Мелоні про

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що війна в Україні повинна завершитися беззастережним припиненням вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

За її словами, лише така передумова дозволить перейти до переговорів про довготривалий мир, основою якого мають стати надійні гарантії безпеки для України.

Мелоні наголосила, що останні події чітко показали, "хто насправді готовий робити кроки на шляху до миру, а хто - ні". Вона підкреслила, що необхідно не просто зупинити війну, а укласти "серйозну мирну угоду", яка врахує безпекові інтереси Києва.

"Ми повинні наполегливо домагатися беззастережного припинення вогню і миру, війна повинна закінчитися", - заявила вона журналістам. Також італійська лідерка звернула увагу на той факт, що у переговорах беруть участь не всі сторони, й це, на її думку, важливо для розуміння справжніх намірів учасників конфлікту.

переговори з Росією (1411) Мелоні Джорджа (174) війна в Україні (5796)
Топ коментарі
+7
ТОчно. До этого ж непонятно было.
16.05.2025 17:46 Відповісти
16.05.2025 17:46 Відповісти
+4
останні події чітко показали,...
- а до цього , 11 років , їм не зрозуміло було
16.05.2025 18:21 Відповісти
16.05.2025 18:21 Відповісти
+3
Бабусі на лавочці біля будинку в Україні зрозуміло, рижому дурню американському - ні.
16.05.2025 17:50 Відповісти
16.05.2025 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Капітан Очевидність. Можливо вона хотіла сказати що переговори мають початися після беззастережного припинення вогню.. а не війна
16.05.2025 17:42 Відповісти
16.05.2025 17:42 Відповісти
Макаронники 129 різ перевзулия? Нібито лилаж до цього пупіту рижого?
16.05.2025 17:53 Відповісти
16.05.2025 17:53 Відповісти
ТОчно. До этого ж непонятно было.
16.05.2025 17:46 Відповісти
16.05.2025 17:46 Відповісти
Бабусі на лавочці біля будинку в Україні зрозуміло, рижому дурню американському - ні.
16.05.2025 17:50 Відповісти
16.05.2025 17:50 Відповісти
Трамп ще остаточно не визначився. Його бере великий сумнів.
16.05.2025 17:51 Відповісти
16.05.2025 17:51 Відповісти
16.05.2025 17:58 Відповісти
16.05.2025 17:58 Відповісти
Дхорджа - бусінка
16.05.2025 18:02 Відповісти
16.05.2025 18:02 Відповісти
останні події чітко показали,...
- а до цього , 11 років , їм не зрозуміло було
16.05.2025 18:21 Відповісти
16.05.2025 18:21 Відповісти
І хто ж це? Чому не назвати вголос?
16.05.2025 19:17 Відповісти
16.05.2025 19:17 Відповісти
Якась сліпа баба, така як трамп, а раніше, що не було видно ?
16.05.2025 19:34 Відповісти
16.05.2025 19:34 Відповісти
 
 