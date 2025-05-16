Мелоні про переговори в Стамбулі: Останні події показали, хто насправді хоче миру, а хто - ні

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що війна в Україні повинна завершитися беззастережним припиненням вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

За її словами, лише така передумова дозволить перейти до переговорів про довготривалий мир, основою якого мають стати надійні гарантії безпеки для України.

Мелоні наголосила, що останні події чітко показали, "хто насправді готовий робити кроки на шляху до миру, а хто - ні". Вона підкреслила, що необхідно не просто зупинити війну, а укласти "серйозну мирну угоду", яка врахує безпекові інтереси Києва.

"Ми повинні наполегливо домагатися беззастережного припинення вогню і миру, війна повинна закінчитися", - заявила вона журналістам. Також італійська лідерка звернула увагу на той факт, що у переговорах беруть участь не всі сторони, й це, на її думку, важливо для розуміння справжніх намірів учасників конфлікту.

