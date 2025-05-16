УКР
Українська та російська делегації обговорювали можливі контакти Зеленського з Путіним, - Умєров

Затверджено 8 дорожніх карт для підтримки України до 2027 року

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на переговорах у Стамбулі обговорювалося питання подальших контактів президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обговорювалися. Теж працюємо над цим питанням", - сказав голова української делегації, відповідаючи на запитання журналістів.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Оману недостатньо?
16.05.2025 17:30 Відповісти
А там було ще й Кабо-Верде.
16.05.2025 17:32 Відповісти
Та какие контакты, путин, он же ху*ло и так законтаченый ...
16.05.2025 17:31 Відповісти
Нах'уя?
Хтось може пояснити оцю упоротість? Що ви хочете почути від ху-йла чого ще не чули?
Які- такі, суккк, видатні переговорні якості зеленського вам дають надію на успіх подібної зустрічі?
16.05.2025 17:32 Відповісти
В очі заглянути .
16.05.2025 17:36 Відповісти
ЗЕ! вже скасував свій Указ про неможливість перемовин з путлєром? Як це я таку новину проґавив?

До речі, в мене питання до шановного товариства: хоч одна війна закінчувалась дипломатичним шляхом (без підписання акту капітуляції)? Призупинялась/заморожувались на невизначений термін - так (Корейський півострів тому один з прикладів), а от завершення... Може знавці історії знають більше...
16.05.2025 17:37 Відповісти
Дивно, що хтось ще й досі сподівається на якісь примарні можливості "уболтать" подонка, що напав на Україну! Кацапія буде воювати стільки, скільки зможе. І перестануть вони перти на нас, на сусідів, на інші країни тільки тоді, коли розвалиться ота гнила потвора, що зараз існує на мапах, як "росія". Тільки "бітіє опрєдєляєт сознаніє". При чому бітіє має бути качествене і довге, щоб підари запам'ятали до 10-го коліна. По іншому - мира ніколи не буде. Ні для кого. І хай той додік в Штатах і не сподівається, що їх мине ця чаша, бо вже пізно, Аннушка масло вже розлила.
16.05.2025 17:40 Відповісти
 
 