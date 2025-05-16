Українська та російська делегації обговорювали можливі контакти Зеленського з Путіним, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на переговорах у Стамбулі обговорювалося питання подальших контактів президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Обговорювалися. Теж працюємо над цим питанням", - сказав голова української делегації, відповідаючи на запитання журналістів.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Хтось може пояснити оцю упоротість? Що ви хочете почути від ху-йла чого ще не чули?
Які- такі, суккк, видатні переговорні якості зеленського вам дають надію на успіх подібної зустрічі?
До речі, в мене питання до шановного товариства: хоч одна війна закінчувалась дипломатичним шляхом (без підписання акту капітуляції)? Призупинялась/заморожувались на невизначений термін - так (Корейський півострів тому один з прикладів), а от завершення... Може знавці історії знають більше...