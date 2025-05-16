РУС
Переговоры в Турции
Украинская и российская делегации обсуждали возможные контакты Зеленского с Путиным, - Умеров

Утверждены 8 дорожных карт для поддержки Украины до 2027 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Стамбуле обсуждался вопрос дальнейших контактов президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обсуждались. Тоже работаем над этим вопросом", - сказал глава украинской делегации, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

