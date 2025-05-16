РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 917 10

Мелони о переговорах в Стамбуле: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира, а кто - нет

Мелони о

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что война в Украине должна завершиться безоговорочным прекращением огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

По ее словам, только такая предпосылка позволит перейти к переговорам о долговременном мире, основой которого должны стать надежные гарантии безопасности для Украины.

Мелони отметила, что последние события четко показали, "кто на самом деле готов делать шаги на пути к миру, а кто - нет". Она подчеркнула, что необходимо не просто остановить войну, а заключить "серьезное мирное соглашение", которое учтет интересы Киева в сфере безопасности.

"Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться", - заявила она журналистам. Также итальянский лидер обратила внимание на тот факт, что в переговорах участвуют не все стороны, и это, по ее мнению, важно для понимания истинных намерений участников конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская и российская делегации обсуждали возможные контакты Зеленского с Путиным, - Умеров

Автор: 

переговоры с Россией (1292) Джорджа Мелони (145) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ТОчно. До этого ж непонятно было.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:46 Ответить
+4
останні події чітко показали,...
- а до цього , 11 років , їм не зрозуміло було
показать весь комментарий
16.05.2025 18:21 Ответить
+3
Бабусі на лавочці біля будинку в Україні зрозуміло, рижому дурню американському - ні.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капітан Очевидність. Можливо вона хотіла сказати що переговори мають початися після беззастережного припинення вогню.. а не війна
показать весь комментарий
16.05.2025 17:42 Ответить
Макаронники 129 різ перевзулия? Нібито лилаж до цього пупіту рижого?
показать весь комментарий
16.05.2025 17:53 Ответить
ТОчно. До этого ж непонятно было.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:46 Ответить
Бабусі на лавочці біля будинку в Україні зрозуміло, рижому дурню американському - ні.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:50 Ответить
Трамп ще остаточно не визначився. Його бере великий сумнів.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:51 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 17:58 Ответить
Дхорджа - бусінка
показать весь комментарий
16.05.2025 18:02 Ответить
останні події чітко показали,...
- а до цього , 11 років , їм не зрозуміло було
показать весь комментарий
16.05.2025 18:21 Ответить
І хто ж це? Чому не назвати вголос?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:17 Ответить
Якась сліпа баба, така як трамп, а раніше, що не було видно ?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:34 Ответить
 
 