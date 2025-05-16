Мелони о переговорах в Стамбуле: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира, а кто - нет
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что война в Украине должна завершиться безоговорочным прекращением огня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.
По ее словам, только такая предпосылка позволит перейти к переговорам о долговременном мире, основой которого должны стать надежные гарантии безопасности для Украины.
Мелони отметила, что последние события четко показали, "кто на самом деле готов делать шаги на пути к миру, а кто - нет". Она подчеркнула, что необходимо не просто остановить войну, а заключить "серьезное мирное соглашение", которое учтет интересы Киева в сфере безопасности.
"Мы должны настойчиво добиваться безоговорочного прекращения огня и мира, война должна закончиться", - заявила она журналистам. Также итальянский лидер обратила внимание на тот факт, что в переговорах участвуют не все стороны, и это, по ее мнению, важно для понимания истинных намерений участников конфликта.
