Украина и РФ достигли принципиальной договоренности о новой встрече, - МИД Турции
Украинская и российская делегации во время переговоров 16 мая в Стамбуле достигли принципиальной договоренности о проведении новой встречи.
Об этом сообщил глава МИД Турции Фидан в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что переговоры состоялись при посредничестве Турции.
Фидан также подтвердил, что стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", как "мероприятие для укрепления доверия".
"Они также договорились письменно изложить другой стороне условия, которые бы позволили достичь прекращения огня. Стороны также договорились о принципиальном согласии встретиться снова.
"Как Турция, мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы способствовать достижению устойчивого мира между Россией и Украиной", - добавил Фидан.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наче ж міністр, а вже котрий рік поспіль верзе таку "дичину".....
питаннячко!
то, делегація від лаптєй, виявилася не бутафорська.
лишнєхромосомний мєдінській, уповноважений приймати рішення самостійно?
то, тепер зе!майжебонапарт може напряму з мєдінськім, рєшать?
Україну, яка програє війну ні.
жлобський захід не влаштовує бо жлоби вже зрозуміли що треба платити або путіну відступні або Україні щоб війна продовжувалася.
про трампа мовчу, та свиня най сказиться.