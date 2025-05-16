Украина и РФ достигли принципиальной договоренности о новой встрече, - МИД Турции

Украинская и российская делегации во время переговоров 16 мая в Стамбуле достигли принципиальной договоренности о проведении новой встречи.

Об этом сообщил глава МИД Турции Фидан в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что переговоры состоялись при посредничестве Турции.

Фидан также подтвердил, что стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", как "мероприятие для укрепления доверия".

"Они также договорились письменно изложить другой стороне условия, которые бы позволили достичь прекращения огня. Стороны также договорились о принципиальном согласии встретиться снова.

"Как Турция, мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы способствовать достижению устойчивого мира между Россией и Украиной", - добавил Фидан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мелони о переговорах в Стамбуле: Последние события показали, кто на самом деле хочет мира, а кто - нет

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Также читайте: Стармер о переговорах в Стамбуле: Позиция России явно неприемлема