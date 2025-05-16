РУС
Переговоры в Турции
3 809 21

Украина и РФ достигли принципиальной договоренности о новой встрече, - МИД Турции

Переговоры в Стамбуле: Украина и РФ договорились о новой встрече

Украинская и российская делегации во время переговоров 16 мая в Стамбуле достигли принципиальной договоренности о проведении новой встречи.

Об этом сообщил глава МИД Турции Фидан в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что переговоры состоялись при посредничестве Турции.

Фидан также подтвердил, что стороны согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", как "мероприятие для укрепления доверия".

"Они также договорились письменно изложить другой стороне условия, которые бы позволили достичь прекращения огня. Стороны также договорились о принципиальном согласии встретиться снова.

"Как Турция, мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы способствовать достижению устойчивого мира между Россией и Украиной", - добавил Фидан.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Договорились договариваться.
16.05.2025 17:58 Ответить
+17
Затягування часу. Все, як бажає *****
16.05.2025 17:58 Ответить
+9
мінськ був надзвичайно корисною штукою - дозволив виграти час
16.05.2025 18:01 Ответить
16.05.2025 17:58 Ответить
а йому іншого не не треба,
16.05.2025 18:18 Ответить
16.05.2025 17:58 Ответить
🤡🤡🤡
16.05.2025 17:58 Ответить
Мінськ № 2025?
16.05.2025 17:58 Ответить
16.05.2025 18:01 Ответить
кому,?пуйлу? стягнути війська до кордону в Білорусі і в Криму?
16.05.2025 18:06 Ответить
Україні,бовдур,провести мобілізацію,підготувати ос,отримати допомогу від союзників,а підвести до кордону Білорусі війська і в Крим допомогло з 2019 року " заглянуть в глаза,надо перестать стрелять,сойтись по середине",закриття програм по розробкам далекобійних ракет,заборона аеророзвідки,контрснайперських груп,відвід військ з позицій,скорочення військових,переведення грошей з ковідного фонду та мін оборони на асфальтування доріг.
16.05.2025 18:14 Ответить
Фідан що, у своїй Османській імперії клоуном влаштувався?

Наче ж міністр, а вже котрий рік поспіль верзе таку "дичину".....
16.05.2025 18:01 Ответить
16.05.2025 18:01 Ответить
Найкращі переговори- з дохлим кацапом..., на все згоден. Слава ЗСУ !!!
16.05.2025 18:02 Ответить
Фантастичне досягнення, це щось неймовірне, не може такого бути..
16.05.2025 18:03 Ответить
Зустрічі що домовлятися про нові зустрічі!!! Навіщо Зе витрачає гроші платників податків на поїздки на ці зустрічі??? З своїх би не витрачав на таку безглузду справу!
16.05.2025 18:04 Ответить
Я казав , що нічого не буде з цього цирку , ну ось підтвердження
16.05.2025 18:06 Ответить
Єдине питання - *****???
16.05.2025 18:12 Ответить
як що б, не особисто зе!лідар, ніякої принципової угоди і близько не було!
питаннячко!
то, делегація від лаптєй, виявилася не бутафорська.
лишнєхромосомний мєдінській, уповноважений приймати рішення самостійно?
то, тепер зе!майжебонапарт може напряму з мєдінськім, рєшать?
16.05.2025 18:15 Ответить
звісно ж, ніяких підстав застосовувати санкції чи понеділковий зіпсований трампом ультиматум
16.05.2025 18:22 Ответить
путіна затягування влаштовує.
Україну, яка програє війну ні.
жлобський захід не влаштовує бо жлоби вже зрозуміли що треба платити або путіну відступні або Україні щоб війна продовжувалася.
про трампа мовчу, та свиня най сказиться.
16.05.2025 18:24 Ответить
Та прорыв сильный конечно. Только ведь ясно всё изначально.
16.05.2025 19:40 Ответить
******** Шоу!
16.05.2025 20:04 Ответить
Потужно!!!
16.05.2025 23:09 Ответить
 
 