Россияне на переговорах в Стамбуле выдвинули неприемлемые для Украины требования, - МИД

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона озвучила ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми.

Об этом на брифинге по результатам переговоров в Стамбуле заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на встрече от РФ звучали требования, которые Киев считает неприемлемыми.

Отвечая на вопрос журналистов о сути этих требований, Тихий отметил, что не уполномочен раскрывать детали переговорного процесса по дипломатическим соображениям, но подчеркнул: украинская сторона отстаивала свою позицию.

"Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были неприемлемыми для украинской делегации. Мы к этому готовились, украинская делегация знала, что так будет. Поэтому держала спокойный тон и спокойно защищала свою линию, выражала свою позицию. Мы считаем, что украинская делегация сделала это достаточно результативно", - отметил Тихий.

Также представитель МИД предположил, что делегация РФ имела ограниченный мандат и не была готова подписать никаких документов о прекращении огня.

"Мы держались своей позиции, вели свою линию и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нас. Это то, что реально достичь. И если нам удалось договориться хотя бы по одной позиции, обмена тысячу на тысячу, то это уже очень важно. Потому что это сделает счастливыми по меньшей мере тысячу украинских семей. Это достижение украинской делегации", - резюмировал он.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.