Россияне на переговорах в Стамбуле выдвинули неприемлемые для Украины требования, - МИД
Во время переговоров в Стамбуле российская сторона озвучила ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми.
Об этом на брифинге по результатам переговоров в Стамбуле заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на встрече от РФ звучали требования, которые Киев считает неприемлемыми.
Отвечая на вопрос журналистов о сути этих требований, Тихий отметил, что не уполномочен раскрывать детали переговорного процесса по дипломатическим соображениям, но подчеркнул: украинская сторона отстаивала свою позицию.
"Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были неприемлемыми для украинской делегации. Мы к этому готовились, украинская делегация знала, что так будет. Поэтому держала спокойный тон и спокойно защищала свою линию, выражала свою позицию. Мы считаем, что украинская делегация сделала это достаточно результативно", - отметил Тихий.
Также представитель МИД предположил, что делегация РФ имела ограниченный мандат и не была готова подписать никаких документов о прекращении огня.
"Мы держались своей позиции, вели свою линию и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нас. Это то, что реально достичь. И если нам удалось договориться хотя бы по одной позиции, обмена тысячу на тысячу, то это уже очень важно. Потому что это сделает счастливыми по меньшей мере тысячу украинских семей. Это достижение украинской делегации", - резюмировал он.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так про це ідіотам ще в в усі вуха кричали. Але ви обрали президента миру.
Ну і от. Шашлики.
Далі що ?
ідіоти такі ідіоти...обрали війну
Підозрюю, що про домовленність обміну тисячу на тисячу - це фейк від нашого ГУРу. Дай, Боже, щоб я помилявся.
Цар не приїхав.
Прислав воєводу Бутурліна, який відмовився брати участь в офіційних церемоніях і просто зафіксував формальне бажання українців стати стороною договору.
Формальність - замість договору.
Мовчання - замість підписів.
Повне підпорядкування - замість рівноправного союзу.
отака у московитів «дипломатія».
Це - ритуал колонізації.
Те ж саме ми спостерігаємо і зараз.
Тільки тепер замість Бутурліна - Мединський.
І знову - жодної першої особи.
Зате мільйон натяків на відсутність ознаки суб'єктності України. Лише симуляція «переговорів».
далі: Сталін, Ленін, Путін -брехня як стратегічна пауза
хло - зовсім не спадкоємець, і не Петра, і не Олександра II.
Він - прямий політичний нащадок Сталіна і Леніна.
А ті використовували переговори тільки з однією метою - для перегрупування і тимчасової паузи.
Брестський мир 1918 року був укладений Леніним лише для того, щоб вижити.
Щойно РСЧА зміцніла - одразу ж почався наступ на Європу.
І якби не героїзм польсько-українських з'єднань під Варшавою - «росіяни» б могли дійти до Берліна.
Сталін підписував пакт Молотова-Ріббентропа зовсім не з любові до Німеччини. А щоб отримати час, необхідний для розгортання військ, для точно такого ж нападу на Європу.
Рівно так само Путін використовує риторику «миру» і «переговорів», щоб дочекатися виборів у США, розколу в ЄС, втоми від України. Жодних мирних цілей у цьому немає.
Для хла війна - не зло, а сцена.
Він будує з неї новий розділ у книзі «Победобесие».
Це форма його особистої легітимації.
Він не може зупинити війну, тому що тоді він залишиться сам на сам зі старістю, поразкою і питанням: "А заради чого все це було? Навіщо загинуло мільйон «русских»?
Путін не підпише мир. Він тягнутиме, битиметься, програватиме, відступатиме, знову наступатиме - але не сяде за реальний стіл переговорів, поки існує шанс хоч найменшої сакральної перемоги.
Він не укладає миру - він приймає капітуляції. У цьому - вся його логіка.
трумп тисне не Україну,.. і не хоче зрозуміти:
1. Переговорів не буде - буде тільки імітація. До зміни влади в Кремлі або крайньої військової знемоги РФ, говорити з Путіним марно.
2. Жодних компромісів, заснованих на міфі «рівності». Для Путіна компроміс - це поразка. А поразка - крах його сакрального образу царя.
3. ніяких нових Будапештів. Усілякі «гарантії», «формули миру», «нейтралітет» - лише привід для наступного удару через 3-5 років.
4. Ніяких переговорів через Мединських. Розмовляти треба з тими, хто ухвалює рішення. Поки таких немає - немає і переговорів.