УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Україна хоче, щоб Китай і Бразилія допомогли переконати Путіна припинити вогонь, - МЗС

Україна хоче, щоб КНР та Бразилія вплинули на Путіна

Україна хоче, щоб Китай та Бразилія долучились до переконання диктатора РФ Володимира Путіна щодо повного припинення вогню.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи результати переговорів з російською делегацією у Стамбулі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що Китай та Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню.

"Вони робили заяви про це ще кілька років тому, і тому нам би хотілося бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на Росію. Ми хотіли би, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібно повне припинення вогню. Не просто щось для галочки на 30 днів, на 60, на 90 днів. Ми готові до цього всього. Тому ми хочемо, щоб вони використали свій вагомий голос у діалозі із Росією. Ми повинні з чогось починати", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з РФ, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася, - Сибіга

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Бразилія (290) Китай (4829) МЗС (4246) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+7
Вони дибіли. Зе-дибіли - ваш вихід. 73% зелених вийдіть і скажіть, шо ти голосовав за зеленого.
16.05.2025 19:31 Відповісти
+6
Якого хрєна когось умовляти?Не хоче ***** припиняти війну! Невже не зрозуміло?
16.05.2025 19:40 Відповісти
+4
Головне що кожна отака олігофренська заява в стилі "всьо пропало, спасітє" це плюс тисяча орків на контракт...
16.05.2025 19:46 Відповісти
це вже паніка?
16.05.2025 19:25 Відповісти
мессидж Вєлікому та Ужасному трампу:

ти вже не красавіца, як та Тейлор Сміт

.
16.05.2025 20:24 Відповісти
А зачем это Бразилии или Китаю а Китаю особенно, узкоглазых потомков Мао ВСЁ устраивает.
16.05.2025 19:25 Відповісти
а якщо не переконають що далі будете робити?
хоча знаю наперед ні на що ви вже нездатні щоб ви не імітували
16.05.2025 19:28 Відповісти
Вони дибіли. Зе-дибіли - ваш вихід. 73% зелених вийдіть і скажіть, шо ти голосовав за зеленого.
16.05.2025 19:31 Відповісти
Якого хрєна когось умовляти?Не хоче ***** припиняти війну! Невже не зрозуміло?
16.05.2025 19:40 Відповісти
Головне що кожна отака олігофренська заява в стилі "всьо пропало, спасітє" це плюс тисяча орків на контракт...
16.05.2025 19:46 Відповісти
орки дивляться раша тв, а не українське

.
16.05.2025 20:26 Відповісти
Раніше гав ловили? А що зараз ?
16.05.2025 19:50 Відповісти
Тиць- пи#диць... Хтось напаскудив у штанці кольору потужності, підперезані незламністю
16.05.2025 19:52 Відповісти
єдиний переговорник, це зсу!!!!!!!!!
заїбали оцим серіалом: голобородько дипломат!
16.05.2025 19:56 Відповісти
И не настохерело вам там всем молоть чушь подзаборную который год подряд?
16.05.2025 19:58 Відповісти
Переконати путіна?!
Його можна лише примусити.
А як, ви не знаєте…
16.05.2025 20:04 Відповісти
головне щоб бажання співпадали з можливостями. А це не так. Тому лишається потужно надувати щоки та невміло грати в імітацію для споживачів телемарафєту
16.05.2025 21:04 Відповісти
Кого ви просите, бразилію, путлєр вже послав, китайозам це не вигідно, вони продають московитам все необхідне з електронними виробами, і це завдяки їм московити почали в 22 році велику війну, з їхньої згоди!!!
16.05.2025 21:05 Відповісти
одним словом Україна тим самим дає "краснову" зрозуміти" "давай рухай тапками в сторону мацкваабада"
16.05.2025 21:08 Відповісти
Акуєлі зовсім
16.05.2025 21:18 Відповісти
Не краще робити так, щоб кацапія просила другі країни, умовляти Україну не знищувати кацапські НПЗ, нафтові склади, заводи, порти, аеропорти....?
17.05.2025 00:43 Відповісти
 
 