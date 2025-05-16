Україна хоче, щоб Китай і Бразилія допомогли переконати Путіна припинити вогонь, - МЗС

Україна хоче, щоб Китай та Бразилія долучились до переконання диктатора РФ Володимира Путіна щодо повного припинення вогню.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи результати переговорів з російською делегацією у Стамбулі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що Китай та Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню.

"Вони робили заяви про це ще кілька років тому, і тому нам би хотілося бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на Росію. Ми хотіли би, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібно повне припинення вогню. Не просто щось для галочки на 30 днів, на 60, на 90 днів. Ми готові до цього всього. Тому ми хочемо, щоб вони використали свій вагомий голос у діалозі із Росією. Ми повинні з чогось починати", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

