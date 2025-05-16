Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия помогли убедить Путина прекратить огонь, - МИД
Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия присоединились к убеждению диктатора РФ Владимира Путина относительно полного прекращения огня.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Тихий отметил, что Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня.
"Они делали заявления об этом еще несколько лет назад, и поэтому нам бы хотелось видеть больше их поддержки, потому что они имеют влияние на Россию. Мы хотели бы, чтобы они присоединились к убеждению российского лидера, что нам нужно полное прекращение огня. Не просто что-то для галочки на 30 дней, на 60, на 90 дней. Мы готовы к этому всему. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали свой весомый голос в диалоге с Россией. Мы должны с чего-то начинать", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
