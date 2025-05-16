РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия помогли убедить Путина прекратить огонь, - МИД

Украина хочет, чтобы КНР и Бразилия повлияли на Путина

Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия присоединились к убеждению диктатора РФ Владимира Путина относительно полного прекращения огня.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня.

"Они делали заявления об этом еще несколько лет назад, и поэтому нам бы хотелось видеть больше их поддержки, потому что они имеют влияние на Россию. Мы хотели бы, чтобы они присоединились к убеждению российского лидера, что нам нужно полное прекращение огня. Не просто что-то для галочки на 30 дней, на 60, на 90 дней. Мы готовы к этому всему. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали свой весомый голос в диалоге с Россией. Мы должны с чего-то начинать", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с РФ, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Сибига

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва

Бразилия (315) Китай (3130) МИД (7073) прекращения огня (330)
Топ комментарии
+7
Вони дибіли. Зе-дибіли - ваш вихід. 73% зелених вийдіть і скажіть, шо ти голосовав за зеленого.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:31 Ответить
+6
Якого хрєна когось умовляти?Не хоче ***** припиняти війну! Невже не зрозуміло?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:40 Ответить
+4
Головне що кожна отака олігофренська заява в стилі "всьо пропало, спасітє" це плюс тисяча орків на контракт...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
це вже паніка?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:25 Ответить
мессидж Вєлікому та Ужасному трампу:

ти вже не красавіца, як та Тейлор Сміт

.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:24 Ответить
А зачем это Бразилии или Китаю а Китаю особенно, узкоглазых потомков Мао ВСЁ устраивает.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:25 Ответить
а якщо не переконають що далі будете робити?
хоча знаю наперед ні на що ви вже нездатні щоб ви не імітували
показать весь комментарий
16.05.2025 19:28 Ответить
Вони дибіли. Зе-дибіли - ваш вихід. 73% зелених вийдіть і скажіть, шо ти голосовав за зеленого.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:31 Ответить
Якого хрєна когось умовляти?Не хоче ***** припиняти війну! Невже не зрозуміло?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:40 Ответить
Головне що кожна отака олігофренська заява в стилі "всьо пропало, спасітє" це плюс тисяча орків на контракт...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:46 Ответить
орки дивляться раша тв, а не українське

.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:26 Ответить
Раніше гав ловили? А що зараз ?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:50 Ответить
Тиць- пи#диць... Хтось напаскудив у штанці кольору потужності, підперезані незламністю
показать весь комментарий
16.05.2025 19:52 Ответить
єдиний переговорник, це зсу!!!!!!!!!
заїбали оцим серіалом: голобородько дипломат!
показать весь комментарий
16.05.2025 19:56 Ответить
И не настохерело вам там всем молоть чушь подзаборную который год подряд?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:58 Ответить
Переконати путіна?!
Його можна лише примусити.
А як, ви не знаєте…
показать весь комментарий
16.05.2025 20:04 Ответить
головне щоб бажання співпадали з можливостями. А це не так. Тому лишається потужно надувати щоки та невміло грати в імітацію для споживачів телемарафєту
показать весь комментарий
16.05.2025 21:04 Ответить
Кого ви просите, бразилію, путлєр вже послав, китайозам це не вигідно, вони продають московитам все необхідне з електронними виробами, і це завдяки їм московити почали в 22 році велику війну, з їхньої згоди!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:05 Ответить
одним словом Україна тим самим дає "краснову" зрозуміти" "давай рухай тапками в сторону мацкваабада"
показать весь комментарий
16.05.2025 21:08 Ответить
Акуєлі зовсім
показать весь комментарий
16.05.2025 21:18 Ответить
Не краще робити так, щоб кацапія просила другі країни, умовляти Україну не знищувати кацапські НПЗ, нафтові склади, заводи, порти, аеропорти....?
показать весь комментарий
17.05.2025 00:43 Ответить
 
 