Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия присоединились к убеждению диктатора РФ Владимира Путина относительно полного прекращения огня.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя результаты переговоров с российской делегацией в Стамбуле, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня.

"Они делали заявления об этом еще несколько лет назад, и поэтому нам бы хотелось видеть больше их поддержки, потому что они имеют влияние на Россию. Мы хотели бы, чтобы они присоединились к убеждению российского лидера, что нам нужно полное прекращение огня. Не просто что-то для галочки на 30 дней, на 60, на 90 дней. Мы готовы к этому всему. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали свой весомый голос в диалоге с Россией. Мы должны с чего-то начинать", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

