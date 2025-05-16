РУС
2 039 32

Украина и РФ будут работать над обменом деталями отосительно прекращения огня, - Умеров

Умеров о переговорах в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле подтвердил, что страны обменялись мнениями относительно модальностей для прекращения огня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нашим приоритетом были люди... Мы достигли соглашения об обмене 1000 человек. Это важное достижение, и это еще раз показывает, что мы сосредоточены на завершении этой войны. Второй целью было обсуждение прекращения огня", - отметил Умеров.

Министр добавил, что стороны обменялись мнениями относительно модальностей, и теперь российские и украинские команды будут работать над обменом деталями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия помогли убедить Путина прекратить огонь, - МИД

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД

Автор: 

переговоры с Россией (1292) Умеров Рустем (632) прекращения огня (330)
Топ комментарии
+15
Яка, в звізду, модальність, собака ти сутула? Яке припинення? Тобто санкції кацапні не прилетять бо ви модальність обговорюєте? Модальність чого - віддати тільки Запоріжжя з Херсоном, чи ще й Харків? Шо ти несеш, сккк, нах...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:38 Ответить
+11
Яки деталі?Тепер не буде санкций.Хто у нас такий заботливий?Детальний?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:33 Ответить
+7
Якщо говорити нічого, чеши про модальність, кластери, інклюзивність...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:44 Ответить
Яки деталі?Тепер не буде санкций.Хто у нас такий заботливий?Детальний?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:33 Ответить
"Модальностей"
перекладаю це слово - нічого не буде хорошого
показать весь комментарий
16.05.2025 19:34 Ответить
Яка, в звізду, модальність, собака ти сутула? Яке припинення? Тобто санкції кацапні не прилетять бо ви модальність обговорюєте? Модальність чого - віддати тільки Запоріжжя з Херсоном, чи ще й Харків? Шо ти несеш, сккк, нах...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:38 Ответить
Суми ще хочуть.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:42 Ответить
про "безумовне" припинення вогню зубули вже?
пуйло закинуло на дурника, в ви тепер "модальностями"граєтесь
показать весь комментарий
16.05.2025 19:40 Ответить
"Думками"..., щоб трампє сподобатись?, - "дивно".
показать весь комментарий
16.05.2025 19:40 Ответить
Якщо говорити нічого, чеши про модальність, кластери, інклюзивність...
показать весь комментарий
16.05.2025 19:44 Ответить
Це школа тріпача
показать весь комментарий
16.05.2025 19:55 Ответить
Умєрову краще мовчати, йому там взагалі не місце, дипломат з нього нуль. В делегації тримають лише мабуть через обізнаність про розташування сил

які нах модальності припинення вогню ви обговорюєте в безумовному припиненні вогню

а обмін як успіх можна було подавати якщо б обмін був 1:5, бо рівноцінний обмін з переважаючим ворогом то точно не ваш успіх
показать весь комментарий
16.05.2025 19:44 Ответить
Покидьки не можуть захищати Україну в дипломатії. Вони дуже недалекоглядні усі.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:49 Ответить
1. прямі переговори відновились. 2. "українська і російська команди працюватимуть над..."
3. обговорюють деталі та модальності 4. домовились продовжувати діалог

по результату перемир'я нема, вимоги рашки всі ті самі, лише більші погрози,
ультиматум не спрацював, санкцій не буде, Європа знов наново про шось переконує трампа

де тут хоч щось, про що наші повинні були заздалегідь подумати та прорахувати?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:50 Ответить
А вони точно "наші"?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:56 Ответить
Судячи з прапорця - "ваші" в Німеччині сидять
показать весь комментарий
16.05.2025 20:39 Ответить
І не кажіть. Мільйона півтора вже точно є.

Не знаю, правда, чи вони українці -- але паспорт України мають.

Але який це все має стосунок до мого коментаря?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:42 Ответить
умеров чеше язиком, а нашим воякам немає чим стріляти-------снаряди знову браковані. Гроші за них віддані.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:47 Ответить
https://t.me/voynareal/114974 🚁Прямо в ціль: вашій увазі український FPV-дрон з дистанційним підривом збиває гелікоптер Ка-52 «Алігатор» русні на Курщині
показать весь комментарий
16.05.2025 19:51 Ответить
Що ? москалі тупо ставлять ультиматуми і погрожують , а вони що обговорювати зібрались ?
показать весь комментарий
16.05.2025 19:58 Ответить
І при цьому всьому, Зєля у відосіку сьогодні подасть це як "перемогу української делегації".
показать весь комментарий
16.05.2025 20:02 Ответить
******** шоу!
показать весь комментарий
16.05.2025 20:00 Ответить
Профі казати безглузду маячню, імітуючи буйну діяльність, коли сказати нічого.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:14 Ответить
Поки ще місяці будуть домовлятись про домовленності навіть ті ,,пекельні,, які тільки обіцяли ввести санкції забудуться.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:15 Ответить
Гарні новини - кандидатура Умєрова , схоже , була обрана не дарма
показать весь комментарий
16.05.2025 20:27 Ответить
Слово "модальність" сподобалось? Не вздумай мазати на хліб, бо "сервільність" нападе...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:33 Ответить
Працювати можна до пенсії Потрібен результат.Таке враження що переговори для переговорів.Трвмп буде задоволений скаже що крига тронулася,а "віз і до сих пір там".
показать весь комментарий
16.05.2025 20:42 Ответить
"...і тепер російські й українські команди працюватимуть над обміном деталями." Джерело: https://censor.net/ua/n3552709

Богуслаєва вам мало було? Які ще деталі до московитів підуть?
Для тих, хто почне мені казати, що він не про те говорив, нагадую фразу САМОГО: плани по деокупації Херсона були в кремлі до того, як ми почали цю операцію.
Тож які "деталі" підуть: фізичні (як двигуни при Богуслаєві) чи інформаційні (як з "вагнергейтом", наступальними і контрнаступальними операціями ЗСУ)?
показать весь комментарий
16.05.2025 21:06 Ответить
****** шо вони кажуть і верховнй і собака мала шо під ним...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:10 Ответить
«Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями…» - від зєбуїнів, які бачать мир в очах Пуйла це звучить так, ніби будуть обмінюватися слиною з ротової порожнини з кацапами. Хоч по дьоснам не лупіться, ЗЄбіли, блд!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:11 Ответить
Русіфілісом обмінюються своїми поцілунками
показать весь комментарий
16.05.2025 21:15 Ответить
Це тебе б розібрати на деталі та обміняти на Крим
показать весь комментарий
16.05.2025 21:14 Ответить
Плять, скільки ще триватиме цей довпойопизм задля "переконання" Трампа?
показать весь комментарий
16.05.2025 21:26 Ответить
У 2022 кацапи розпочали війну, щоб у 2025 говорити про "модальність" її припинення.
Ну-ну...
Зелені шмарклі як були дебілами, так і залишились.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:08 Ответить
 
 