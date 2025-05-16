Украина и РФ будут работать над обменом деталями отосительно прекращения огня, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле подтвердил, что страны обменялись мнениями относительно модальностей для прекращения огня.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нашим приоритетом были люди... Мы достигли соглашения об обмене 1000 человек. Это важное достижение, и это еще раз показывает, что мы сосредоточены на завершении этой войны. Второй целью было обсуждение прекращения огня", - отметил Умеров.
Министр добавил, что стороны обменялись мнениями относительно модальностей, и теперь российские и украинские команды будут работать над обменом деталями.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
перекладаю це слово - нічого не буде хорошого
пуйло закинуло на дурника, в ви тепер "модальностями"граєтесь
які нах модальності припинення вогню ви обговорюєте в безумовному припиненні вогню
а обмін як успіх можна було подавати якщо б обмін був 1:5, бо рівноцінний обмін з переважаючим ворогом то точно не ваш успіх
3. обговорюють деталі та модальності 4. домовились продовжувати діалог
по результату перемир'я нема, вимоги рашки всі ті самі, лише більші погрози,
ультиматум не спрацював, санкцій не буде, Європа знов наново про шось переконує трампа
де тут хоч щось, про що наші повинні були заздалегідь подумати та прорахувати?
Не знаю, правда, чи вони українці -- але паспорт України мають.
Але який це все має стосунок до мого коментаря?
Богуслаєва вам мало було? Які ще деталі до московитів підуть?
Для тих, хто почне мені казати, що він не про те говорив, нагадую фразу САМОГО: плани по деокупації Херсона були в кремлі до того, як ми почали цю операцію.
Тож які "деталі" підуть: фізичні (як двигуни при Богуслаєві) чи інформаційні (як з "вагнергейтом", наступальними і контрнаступальними операціями ЗСУ)?
Ну-ну...
Зелені шмарклі як були дебілами, так і залишились.