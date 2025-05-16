Украина и РФ будут работать над обменом деталями отосительно прекращения огня, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров с российской делегацией в Стамбуле подтвердил, что страны обменялись мнениями относительно модальностей для прекращения огня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нашим приоритетом были люди... Мы достигли соглашения об обмене 1000 человек. Это важное достижение, и это еще раз показывает, что мы сосредоточены на завершении этой войны. Второй целью было обсуждение прекращения огня", - отметил Умеров.

Министр добавил, что стороны обменялись мнениями относительно модальностей, и теперь российские и украинские команды будут работать над обменом деталями.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

