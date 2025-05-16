УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10387 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
2 353 24

Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Кислиця про зустріч Зеленського та Путіна

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Київ підтримує якнайшвидше проведення зустрічі на рівні лідерів України та Росії. За його словами, існує багато питань, які можна вирішити лише, якщо пройде особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це дипломат сказав після переговорів з російською делегацією у Стамбулі, 16 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Є багато питань, які можна вирішити тільки в разі зустрічі лідерів, адже з огляду на складність цих питань і природу Росії, де практично кожне питання, що стоїть на кону, може вирішити лише Путін, ми сподіваємося, що саміт відбудеться якомога швидше",- сказав Кислиця.

Він також наголосив, що для закріплення "попереднього успіху" переговорів у Стамбулі потрібно продовжити тиск на Росію.

Читайте також: Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) перемовини (3067) путін володимир (24642) Кислиця Сергій (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Є тільки одне питання: розпад раші
показати весь коментар
16.05.2025 19:12 Відповісти
+5
Хтось сподівається на зустріч Зеленського з путіним?
В найближчий час цього не станеться.
показати весь коментар
16.05.2025 19:14 Відповісти
+5
Зустріч президентів? Не те, щоби я сумніваюся в потужності найпотужнішого лідєра усього демократичного світу (окрім США, там є свій Зеленський), але може краще б не робити такої дурні?
показати весь коментар
16.05.2025 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є тільки одне питання: розпад раші
показати весь коментар
16.05.2025 19:12 Відповісти
І що конкретно ти робиш для розвалу рашкі?
показати весь коментар
16.05.2025 19:16 Відповісти
Хтось сподівається на зустріч Зеленського з путіним?
В найближчий час цього не станеться.
показати весь коментар
16.05.2025 19:14 Відповісти
А він так мріє !
показати весь коментар
16.05.2025 19:55 Відповісти
Що ж це за питання? Дуже цікаво.
показати весь коментар
16.05.2025 19:20 Відповісти
Решать вопрос с ****** можно только одним способом, завалить *****.
показати весь коментар
16.05.2025 19:22 Відповісти
хіба що грою на фортепіано
показати весь коментар
16.05.2025 21:09 Відповісти
І чим жеж зеленский може так здивувати х...ла - свою зброю не робить, фортифікації не робить, грошей вже не дають - так крохи - свої всі розкрадені. Єдине шо є - це сказати - я, тут, а ти безсовісний.
показати весь коментар
16.05.2025 19:22 Відповісти
Хіба шо обсудить гонорар за капітуляцію...
показати весь коментар
16.05.2025 19:41 Відповісти
Не відбудеться - путлєр хоче Трампа
показати весь коментар
16.05.2025 19:22 Відповісти
Ну може зельман забалаболить путіна до смерті?
показати весь коментар
16.05.2025 19:30 Відповісти
Як гравець на піаніно бачив своє президенство-------- Його рішуча опозиція до Путіна. «У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю 5 квітня 2019.----------більше тут---------''Мої дві години з Володимиром Зеленським''----------почитайте, цікаво.
показати весь коментар
17.05.2025 06:59 Відповісти
>> тільки в разі зустрічі лідерів...

За$$$ли.

Кислиця колись наче був адекватним.
показати весь коментар
16.05.2025 19:41 Відповісти
А тут ничего про Надю Савченко.
Она ликвидирована авиабомбой ФАБ-3000
показати весь коментар
16.05.2025 19:49 Відповісти
Що від зрадників чекати ?
показати весь коментар
16.05.2025 19:53 Відповісти
Він також наголосив, що для закріплення "попереднього успіху" переговорів у Стамбулі потрібно продовжити тиск на Росію. Джерело: https://censor.net/ua/n3552705
Про які успіхи воно тороче? Чим він запам'ятався на роботі в ООН, то це тим що після постійних обсирань кацапів, він потужно відповідав у твіттері для своїх 100 підписників.
показати весь коментар
16.05.2025 19:55 Відповісти
Дегенерати!******** шоу продовжується!
показати весь коментар
16.05.2025 19:58 Відповісти
Так)Зеленський вб'є ***** при зустрічі і це було б супер)
показати весь коментар
16.05.2025 19:59 Відповісти
Зустріч президентів? Не те, щоби я сумніваюся в потужності найпотужнішого лідєра усього демократичного світу (окрім США, там є свій Зеленський), але може краще б не робити такої дурні?
показати весь коментар
16.05.2025 20:08 Відповісти
Так поставьте военный палатку шатёр, установите связь спутниковую---например в районе Гоптовки с нашей стороны на нейтральной как бы полосе и вперёд! Или там же почти рядом с кацапской стороны Шебекино, с нашей Волчанск. Смешно? Да---смешно. Но точки над ,и, давно пора расставить. И пусть это двое что либо скажут вслух каждый каждому. Ну а как?
показати весь коментар
16.05.2025 20:08 Відповісти
Зелєнскій вже просив Пуйла забрати його з України. Хоча б за борги.
показати весь коментар
16.05.2025 20:15 Відповісти
Припустимо, зустрінеться найпотужніший лідер ********** з пуйлом і що це змінить? Пуйло повторить ті ж наративи: виходьте з "наших" територій. Що далі?
показати весь коментар
16.05.2025 22:55 Відповісти
 
 