Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Київ підтримує якнайшвидше проведення зустрічі на рівні лідерів України та Росії. За його словами, існує багато питань, які можна вирішити лише, якщо пройде особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це дипломат сказав після переговорів з російською делегацією у Стамбулі, 16 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Є багато питань, які можна вирішити тільки в разі зустрічі лідерів, адже з огляду на складність цих питань і природу Росії, де практично кожне питання, що стоїть на кону, може вирішити лише Путін, ми сподіваємося, що саміт відбудеться якомога швидше",- сказав Кислиця.

Він також наголосив, що для закріплення "попереднього успіху" переговорів у Стамбулі потрібно продовжити тиск на Росію.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

