Кислица после переговоров в Стамбуле: Есть много вопросов, которые можно решить, если состоится встреча Зеленского и Путина
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Киев поддерживает скорейшее проведение встречи на уровне лидеров Украины и России. По его словам, существует много вопросов, которые можно решить только, если пройдет личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом дипломат сказал после переговоров с российской делегацией в Стамбуле, 16 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров, ведь учитывая сложность этих вопросов и природу России, где практически каждый вопрос, стоящий на кону, может решить только Путин, мы надеемся, что саммит состоится как можно скорее", - сказал Кислица.
Он также отметил, что для закрепления "предварительного успеха" переговоров в Стамбуле нужно продолжить давление на Россию.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
В найближчий час цього не станеться.
За$$$ли.
Кислиця колись наче був адекватним.
Она ликвидирована авиабомбой ФАБ-3000
Про які успіхи воно тороче? Чим він запам'ятався на роботі в ООН, то це тим що після постійних обсирань кацапів, він потужно відповідав у твіттері для своїх 100 підписників.