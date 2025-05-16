РУС
Переговоры в Турции
2 353 24

Кислица после переговоров в Стамбуле: Есть много вопросов, которые можно решить, если состоится встреча Зеленского и Путина

Кислица о встрече Зеленского и Путина

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Киев поддерживает скорейшее проведение встречи на уровне лидеров Украины и России. По его словам, существует много вопросов, которые можно решить только, если пройдет личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом дипломат сказал после переговоров с российской делегацией в Стамбуле, 16 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров, ведь учитывая сложность этих вопросов и природу России, где практически каждый вопрос, стоящий на кону, может решить только Путин, мы надеемся, что саммит состоится как можно скорее", - сказал Кислица.

Он также отметил, что для закрепления "предварительного успеха" переговоров в Стамбуле нужно продолжить давление на Россию.

Читайте также: Туск о переговорах в Стамбуле: РФ ставила условия, абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для всех нас

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД

Зеленский Владимир (21666) переговоры (5130) путин владимир (32036) Кислица Сергей (183)
Топ комментарии
+7
Є тільки одне питання: розпад раші
16.05.2025 19:12 Ответить
16.05.2025 19:12 Ответить
+5
Хтось сподівається на зустріч Зеленського з путіним?
В найближчий час цього не станеться.
16.05.2025 19:14 Ответить
16.05.2025 19:14 Ответить
+5
Зустріч президентів? Не те, щоби я сумніваюся в потужності найпотужнішого лідєра усього демократичного світу (окрім США, там є свій Зеленський), але може краще б не робити такої дурні?
16.05.2025 20:08 Ответить
16.05.2025 20:08 Ответить
Є тільки одне питання: розпад раші
16.05.2025 19:12 Ответить
16.05.2025 19:12 Ответить
І що конкретно ти робиш для розвалу рашкі?
16.05.2025 19:16 Ответить
16.05.2025 19:16 Ответить
Хтось сподівається на зустріч Зеленського з путіним?
В найближчий час цього не станеться.
16.05.2025 19:14 Ответить
16.05.2025 19:14 Ответить
А він так мріє !
16.05.2025 19:55 Ответить
16.05.2025 19:55 Ответить
Що ж це за питання? Дуже цікаво.
16.05.2025 19:20 Ответить
16.05.2025 19:20 Ответить
Решать вопрос с ****** можно только одним способом, завалить *****.
16.05.2025 19:22 Ответить
16.05.2025 19:22 Ответить
хіба що грою на фортепіано
16.05.2025 21:09 Ответить
16.05.2025 21:09 Ответить
І чим жеж зеленский може так здивувати х...ла - свою зброю не робить, фортифікації не робить, грошей вже не дають - так крохи - свої всі розкрадені. Єдине шо є - це сказати - я, тут, а ти безсовісний.
16.05.2025 19:22 Ответить
16.05.2025 19:22 Ответить
Хіба шо обсудить гонорар за капітуляцію...
16.05.2025 19:41 Ответить
16.05.2025 19:41 Ответить
Не відбудеться - путлєр хоче Трампа
16.05.2025 19:22 Ответить
16.05.2025 19:22 Ответить
Ну може зельман забалаболить путіна до смерті?
16.05.2025 19:30 Ответить
16.05.2025 19:30 Ответить
Як гравець на піаніно бачив своє президенство-------- Його рішуча опозиція до Путіна. «У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю 5 квітня 2019.----------більше тут---------''Мої дві години з Володимиром Зеленським''----------почитайте, цікаво.
17.05.2025 06:59 Ответить
17.05.2025 06:59 Ответить
>> тільки в разі зустрічі лідерів...

За$$$ли.

Кислиця колись наче був адекватним.
16.05.2025 19:41 Ответить
16.05.2025 19:41 Ответить
А тут ничего про Надю Савченко.
Она ликвидирована авиабомбой ФАБ-3000
16.05.2025 19:49 Ответить
16.05.2025 19:49 Ответить
Що від зрадників чекати ?
16.05.2025 19:53 Ответить
16.05.2025 19:53 Ответить
Він також наголосив, що для закріплення "попереднього успіху" переговорів у Стамбулі потрібно продовжити тиск на Росію. Джерело: https://censor.net/ua/n3552705
Про які успіхи воно тороче? Чим він запам'ятався на роботі в ООН, то це тим що після постійних обсирань кацапів, він потужно відповідав у твіттері для своїх 100 підписників.
16.05.2025 19:55 Ответить
16.05.2025 19:55 Ответить
Дегенерати!******** шоу продовжується!
16.05.2025 19:58 Ответить
16.05.2025 19:58 Ответить
Так)Зеленський вб'є ***** при зустрічі і це було б супер)
16.05.2025 19:59 Ответить
16.05.2025 19:59 Ответить
Зустріч президентів? Не те, щоби я сумніваюся в потужності найпотужнішого лідєра усього демократичного світу (окрім США, там є свій Зеленський), але може краще б не робити такої дурні?
16.05.2025 20:08 Ответить
16.05.2025 20:08 Ответить
Так поставьте военный палатку шатёр, установите связь спутниковую---например в районе Гоптовки с нашей стороны на нейтральной как бы полосе и вперёд! Или там же почти рядом с кацапской стороны Шебекино, с нашей Волчанск. Смешно? Да---смешно. Но точки над ,и, давно пора расставить. И пусть это двое что либо скажут вслух каждый каждому. Ну а как?
16.05.2025 20:08 Ответить
16.05.2025 20:08 Ответить
Зелєнскій вже просив Пуйла забрати його з України. Хоча б за борги.
16.05.2025 20:15 Ответить
16.05.2025 20:15 Ответить
Припустимо, зустрінеться найпотужніший лідер ********** з пуйлом і що це змінить? Пуйло повторить ті ж наративи: виходьте з "наших" територій. Що далі?
16.05.2025 22:55 Ответить
16.05.2025 22:55 Ответить
 
 