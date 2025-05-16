Кислица после переговоров в Стамбуле: Есть много вопросов, которые можно решить, если состоится встреча Зеленского и Путина

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Киев поддерживает скорейшее проведение встречи на уровне лидеров Украины и России. По его словам, существует много вопросов, которые можно решить только, если пройдет личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом дипломат сказал после переговоров с российской делегацией в Стамбуле, 16 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров, ведь учитывая сложность этих вопросов и природу России, где практически каждый вопрос, стоящий на кону, может решить только Путин, мы надеемся, что саммит состоится как можно скорее", - сказал Кислица.

Он также отметил, что для закрепления "предварительного успеха" переговоров в Стамбуле нужно продолжить давление на Россию.

Читайте также: Туск о переговорах в Стамбуле: РФ ставила условия, абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для всех нас

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД