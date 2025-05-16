УКР
Новини Переговори у Туреччині
4 796 23

План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, - Сибіга

Сибіга підсумував зустріч в Стамбулі

Очільник МЗС України Андрій Сибіга підсумував переговори між представниками Росії та України у Стамбулі, які відбулися сьогодні, 16 травня.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, заради обміну 1000 на 1000 ця зустріч "мала сенс".

"1000 наших людей - вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Припинення вогню - ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", - сказав міністр.

Читайте також: Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню, - Умєров

Сибіга також наголосив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію, адже рішення в РФ приймає лише диктатор Володимир Путін.

"Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", - заявив глава МЗС.

Підсумовуючи зустріч, Сибіга зазначив, що "план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки".

"Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", - додав очільник української дипломатії.

Читайте також: Україна та США провели три зустрічі в Туреччині, - МЗС

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Європейські партнери розчаровані позицією Росії щодо України, - Мерц про переговори у Стамбулі

Автор: 

Топ коментарі
+9
Сєбєґа, краще помовч...
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
+8
Непогано б ще знати, що ж там було у 2022році
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
+5
якщо після цих переговорів удасться визволити 1000 наших полонених - це уже буде великим плюсом.
показати весь коментар
16.05.2025 21:26 Відповісти
якщо після цих переговорів удасться визволити 1000 наших полонених - це уже буде великим плюсом.
показати весь коментар
16.05.2025 21:26 Відповісти
Я лише не згоден з "Це 1000 щасливих сімей". Моя родина завжди радіє обміну. Коли обміняли мого друга - так, трошки більше радів, але й без того - кожен обмін це радість!
показати весь коментар
16.05.2025 23:20 Відповісти
та звісно - радість. кожен обмін - це велика радість для України, бо з неволі вдалося вирвати своїх захисників, своїх громадян. тому якщо вдасться після цих стамбульських перемовин повернути до своїх домівок полонених - то є гуд.
показати весь коментар
16.05.2025 23:24 Відповісти
Сєбєґа, краще помовч...
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
Непогано б ще знати, що ж там було у 2022році
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
Та кругом же ті тексти.
І ОПа тоді щось таке мурчала, і ***** трясло ті бамаги з підписами

Осісьо тезісно:

https://forbes.ua/war-in-ukraine/fleshbek-do-stambulskoi-ugodi-2022-roku-shist-urokiv-vid-foreign-affairs-yak-uniknuti-provalu-u-peregovorakh-mizh-ukrainoyu-i-rosieyu-znovu-13052025-29679

«Цей дипломатичний глухий кут змушує знову звернутися до попередньої спроби досягти миру - в перші тижні повномасштабної війни. Тоді переговори між Україною та Росією привели до того, що до кінця березня 2022 року сторони сформували Стамбульське комюніке - рамкову домовленість, що передбачала постійний нейтралітет України без членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Проте угоду не вдалося фіналізувати, і війна триває вже четвертий рік, підкреслює Foreign Affairs.»
показати весь коментар
16.05.2025 21:39 Відповісти
Уперше опубліковано текст мирної угоди з РФ 2022 року, що не відбулася: що в ній

https://www.unian.ua/society/upershe-opublikovano-tekst-mirnoji-ugodi-z-rf-2022-roku-shcho-ne-vidbulasya-shcho-v-niy-12618150.html Текст мирного договору з РФ опубліковано вперше - УНІАН (unian.ua)
показати весь коментар
16.05.2025 21:42 Відповісти
Це пан Уксусов читали, але , судячи як снували очицями ті смарагдові перемовники, як вони "чмякали-*******"™ на послідуючих вью, сплило на поверхню далеко не все...
показати весь коментар
16.05.2025 23:13 Відповісти
Хто тобі, дурнику, сказав, що не вдався?
показати весь коментар
16.05.2025 21:29 Відповісти
кацапи-" ми нє можем захватіть 4 області,по етому отдайтє іх самі,а іначє ми захватім 6 областей,потому-чьто нє можем захватіть 4".Л-логіка
показати весь коментар
16.05.2025 21:31 Відповісти
Шобло віддасть. Побачите.
показати весь коментар
16.05.2025 22:07 Відповісти
ЦЕ в ваших польских новинах таке пишуть. Краще почніть блокувати блокувальщиків кордону.
показати весь коментар
16.05.2025 23:21 Відповісти
І шо?
***** застидалось і знову сховалось у холодильник проффєсора Соловья?
показати весь коментар
16.05.2025 21:32 Відповісти
Хвали мене моя губонько, більше нема кому....

Як же ***, обидва клоуни зі своїми трупами схожі...
показати весь коментар
16.05.2025 21:32 Відповісти
Та невже? І вимоги путіна стали іншими ніж в 2022, і пропозиції України чимось відрізняються?
показати весь коментар
16.05.2025 21:34 Відповісти
Скільки можна займатися самообманом?!
План путіна, зупинити введення реальних санкцій проти оборонної промисловості. І він спрацював.
показати весь коментар
16.05.2025 21:34 Відповісти
Сибіга також наголосив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію, адже рішення в РФ приймає лише диктатор Володимир Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3552724
- так на кого конкретно треба тиснути ?
показати весь коментар
16.05.2025 21:36 Відповісти
Рашисти навіть зайвохромосомного Мединського відправили так наче лише він все пам'ятає з березня 2022.
В списку переговорників Єлдака не було, а на фото є. Квартальне шобло без брехні й дня не може прожити.
показати весь коментар
16.05.2025 21:37 Відповісти
...
показати весь коментар
16.05.2025 21:44 Відповісти
Нажаль, це залежить виключно від сприйняття реальності Трампом.

Зараз він прчитає висери Мединського у соцмережах і завтра може знов видати перл, що Україні нічого не світить.
показати весь коментар
16.05.2025 21:54 Відповісти
Якось у Зельоних все як через портянку. То казали, що нічого в Стамбулі в 2022 не було такого, а тут самі ж і підтвердили.
показати весь коментар
16.05.2025 22:42 Відповісти
Не було Хламідії - тому все пішло не так.....
показати весь коментар
17.05.2025 00:16 Відповісти
Поразку за поразкою поки ще зазнає українська дипломатія. На жаль.
показати весь коментар
17.05.2025 10:01 Відповісти
 
 