Очільник МЗС України Андрій Сибіга підсумував переговори між представниками Росії та України у Стамбулі, які відбулися сьогодні, 16 травня.
Про це дипломат повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, заради обміну 1000 на 1000 ця зустріч "мала сенс".
"1000 наших людей - вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. Припинення вогню - ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків", - сказав міністр.
Сибіга також наголосив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію, адже рішення в РФ приймає лише диктатор Володимир Путін.
"Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен", - заявив глава МЗС.
Підсумовуючи зустріч, Сибіга зазначив, що "план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки".
"Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", - додав очільник української дипломатії.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Осісьо тезісно:
https://forbes.ua/war-in-ukraine/fleshbek-do-stambulskoi-ugodi-2022-roku-shist-urokiv-vid-foreign-affairs-yak-uniknuti-provalu-u-peregovorakh-mizh-ukrainoyu-i-rosieyu-znovu-13052025-29679
«Цей дипломатичний глухий кут змушує знову звернутися до попередньої спроби досягти миру - в перші тижні повномасштабної війни. Тоді переговори між Україною та Росією привели до того, що до кінця березня 2022 року сторони сформували Стамбульське комюніке - рамкову домовленість, що передбачала постійний нейтралітет України без членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Проте угоду не вдалося фіналізувати, і війна триває вже четвертий рік, підкреслює Foreign Affairs.»
https://www.unian.ua/society/upershe-opublikovano-tekst-mirnoji-ugodi-z-rf-2022-roku-shcho-ne-vidbulasya-shcho-v-niy-12618150.html Текст мирного договору з РФ опубліковано вперше - УНІАН (unian.ua)
План путіна, зупинити введення реальних санкцій проти оборонної промисловості. І він спрацював.
