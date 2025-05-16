РУС
Европейские лидеры скоординируют между собой и обсудят с Трампом ответ на отказ РФ от перемирия, - Макрон

Макрон рассказал о дальнейших шагах после встречи в Стамбуле

Лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи Европейского политического сообщества в Тиране, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы скоординировать наш ответ на решение России отказаться от перемирия и двусторонней встречи (на уровне президентов. - Ред.) в Турции", - сказал глава Франции.

Макрон рассказал, что европейские лидеры продолжат готовить новые санкции против России в координации с США.

"Кроме того, мы продолжаем готовить новые санкции в координации с Соединенными Штатами Америки на случай, если они не получат положительного ответа", - заявил французский лидер.

Читайте также: РФ не имеет желания прекратить огонь, Европа и США должны усиленно давить на Россию, - Макрон

По словам политика, в Турции состоялось много обменов информацией, "в том числе наши собственные команды были в контакте как с украинскими командами, так и непосредственно с нашими британскими и немецкими коллегами".

Как отметил Макрон, представители европейских стран были на постоянной связи с украинской переговорной группой в Турции и "могли участвовать в дискуссии в режиме реального времени". И теперь, по его словам, дальнейшее продвижение в переговорах во многом зависит от американского лидера.

Читайте также: Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия

"Президент Трамп намерен - но это его ответственность, и он должен ее подтвердить - организовать обмен мнениями в ближайшие часы или дни с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед. Кроме того, российская сторона пообещала вернуться к украинской с предложениями, которые были сделаны во время переговоров. Поэтому на данном этапе следует быть осторожными", - заявил глава Франции.

Он также добавил, что отказ России от перемирия и от ответа на высоком уровне является неприемлемым для всех, а также неприемлемым, учитывая американское предложение.

"Я отмечу, что президент Трамп изначально решительно выступил за достижение перемирия. Это было его предложение - 30-дневное прекращение огня. Президент Зеленский был прав, приняв его в начале марта в Джидде. И с тех пор от России не было никакого ответа. Затем было сделано второе предложение - о встрече. Президент Зеленский снова смело согласился на нее в минувшее воскресенье, но Россия отказалась. В какой-то момент это должно вызвать ответ. По моему мнению, сначала будут телефонные контакты",- сказал Макрон.

Читайте также: Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД

+7
Опять обсуждения, координации... Вы же еще неделю назад грозились ввести жесткие санкции, если рф откажется от перемирии. Вот оказались и что?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:53 Ответить
+3
"На мою думку, спочатку будуть телефонні контакти" - до поки будуть тягнути кота за яйця?
До останнього украънця?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:47 Ответить
+3
трамп нарцисичний дурачок, три місяці впусту потрачено
показать весь комментарий
16.05.2025 23:20 Ответить
"На мою думку, спочатку будуть телефонні контакти" - до поки будуть тягнути кота за яйця?
До останнього украънця?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:47 Ответить
Ніяк не можуть повірити, що трамб єто Краснов...
показать весь комментарий
16.05.2025 22:53 Ответить
Опять обсуждения, координации... Вы же еще неделю назад грозились ввести жесткие санкции, если рф откажется от перемирии. Вот оказались и что?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:53 Ответить
Обговорить з Трампом воєнні ЗЛОЧИНИ РАШИ

Російські воєнні злочини - порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 законів та звичаїв війни, у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(1899_%D1%96_1907) Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Женевських конвенцій, а саме - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнні злочини, в яких звинувачують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 офіційні збройні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F воєнізовані сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації, вчинені після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Російські воєнні злочини включають також злочини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 квазідержав або самопроголошених республік, озброєних і фінансованих Росією, включаючи терористичні сепаратиські утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЛНР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Amnesty International і https://uk.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch зафіксували російські воєнні злочини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F Чечні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україніта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Лікарі без кордонів також задокументували воєнні злочини в Чечні.

До 2009 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс 115 вироків, визнавши російський уряд винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97) насильницьких зникненнях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE вбивствах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 катуваннях, а також у неналежному розслідуванні цих злочинів у Чечні.У 2021 році ЄСПЛ також окремо визнав Росію винною у вбивствах, катуваннях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE пограбуванні та руйнуванні будинків у Грузії, а також у запобіганні поверненню 20 000 переміщених грузинів на свою територію.

Як наслідок участі Росії у війні на сході України, у 2014 році деякі країни ввели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014) широкомасштабні міжнародні санкції проти російських чиновників.Коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд (МКС) почав розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму Росією через можливі порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права, Росія раптово вийшла з членства у 2016 році
показать весь комментарий
16.05.2025 23:11 Ответить
У звіті Ради ООН з прав людини за 2020 рік вперше безпосередньо покладена відповідальність на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ВПС Росії за напади на цивільні об'єкти. В ООН назвали це «військовим злочином» з посиланням на великі факти про вибухи притулку для біженців у Хаасі та на ринку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD Маарат аль-Нуман влітку 2019 р.

За оцінками Airwars, до серпня 2022 року в результаті російських авіаударів з 2015 року загинуло tel:4308%E2%80%936386 4308-6386 мирних жителів, у тому числі 1151-1403 дітей та 627-760 жінок. Російські військові заперечують, що якийсь із їхніх ударів призвів до якихось жертв серед мирного населення в Сирії. Внаслідок російських бомбардувань також постраждали tel:6508%E2%80%9310169 6508-10169 осіб
показать весь комментарий
16.05.2025 23:15 Ответить
Статті 2.4, 24, 25, 42 Статуту ООН, Декларація про неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав визначають, що єдиною законною підставою для застосування сили за межами національних територій є рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООНВраховуючи, що рішення Ради Безпеки ООН щодо початку військової операції в Сирії так і не було прийняте (в тому числі через блокування Росією),участь російських збройних сил в сирійському конфлікті є незаконною військовою інтервенцією, яка викликає осуд з боку окремих країн та міжнародних організацій (зокрема з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО

Критика дій Росії ґрунтується на тому, що одночасно з «проведенням антитерористичної операції» проти Ісламської Держави, Росія, завдаючи ударів по мирному населенню та переважно по силах сирійської опозиції,фактично бере участь в громадянській війні в Сирії та сприяє терористам,що суперечить принципам Міжнародного права. Міністр закордонних справ Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Філіп Хеммонд попередив Росію, що її військова інтервенція може мати наслідком кримінальну відповідальність за сприяння злочинам режиму Асада проти власного народу
показать весь комментарий
16.05.2025 23:20 Ответить
Обговорить з Трампом ЗАБОРОНУ РАШЕ МАТИ АРМІЮ НА 100 років,
В історії вже існують приклади про заборону армій Німеччини Японії і чорноморського флоту раши - ці країни несли світу криваві війни і окккупацію територій.

ЗАРАЗ НА МИРНУ УКРАЇНУ НАПАЛА РАША - пояснить це рижому гольфісту
показать весь комментарий
16.05.2025 23:24 Ответить
На жаль ми в геополітиці невдахи , а трамп любить крутих пацанів які не віддають ядерне озброєння, мають національні уряди , московитам дають паспорти негромадян і т д ...
а тєрпіл всі кидають і всі ображають така доля толерантних , уроків історіі не вивчили тож приречені
показать весь комментарий
16.05.2025 23:37 Ответить
Все это "вернутся с новыми предложениями" - просто реальное затягивание времени.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:13 Ответить
Дає шагі направо, дає шагі налєво - тагцуют всє...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:17 Ответить
Буде заява що є перший контакт.Вбивсто цивільних ,загибиль військових і руйнування міст скажуть що мають в дупі.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:18 Ответить
трамп нарцисичний дурачок, три місяці впусту потрачено
показать весь комментарий
16.05.2025 23:20 Ответить
Ну, руденький, наче прибарахлився...
показать весь комментарий
16.05.2025 23:31 Ответить
Якi ж ви безпомiчнi та безхребетнi... тьху
показать весь комментарий
16.05.2025 23:40 Ответить
Ніхто в здоровому глузді не хоче воювати, це тільки у хворих на голову романтизується війна , усі біг борти пропагують крутість вояків і які вони мужні ******* жінками мачо.
Давати зброю будуть безперечно ,але зрозуміти можна наївно думали московит зупиниться
показать весь комментарий
16.05.2025 23:48 Ответить
вони без дзвінка трампу навіть в туалет мабуть не ходять. Вони спокійно можуть ввести санкції без координації з сша, але ні.
Імпотентні, трусливі, лицемірні нікчеми
показать весь комментарий
16.05.2025 23:53 Ответить
Сказав би хто Макрону що він та деякі іньші Європейські лідери , після того як вони діють, виглядають жалюгідно.
Але Макрону того ніхто не скаже, радники побояться а у іньших немає можливості.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:21 Ответить
А раніше не можно було склррдинуватись?
Пів року, не меньше! пуйло бігає від перемирря і сцить в очі
показать весь комментарий
17.05.2025 00:22 Ответить
Піздюки
показать весь комментарий
17.05.2025 00:42 Ответить
 
 