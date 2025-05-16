Европейские лидеры скоординируют между собой и обсудят с Трампом ответ на отказ РФ от перемирия, - Макрон
Лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи Европейского политического сообщества в Тиране, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы говорили с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы скоординировать наш ответ на решение России отказаться от перемирия и двусторонней встречи (на уровне президентов. - Ред.) в Турции", - сказал глава Франции.
Макрон рассказал, что европейские лидеры продолжат готовить новые санкции против России в координации с США.
"Кроме того, мы продолжаем готовить новые санкции в координации с Соединенными Штатами Америки на случай, если они не получат положительного ответа", - заявил французский лидер.
По словам политика, в Турции состоялось много обменов информацией, "в том числе наши собственные команды были в контакте как с украинскими командами, так и непосредственно с нашими британскими и немецкими коллегами".
Как отметил Макрон, представители европейских стран были на постоянной связи с украинской переговорной группой в Турции и "могли участвовать в дискуссии в режиме реального времени". И теперь, по его словам, дальнейшее продвижение в переговорах во многом зависит от американского лидера.
"Президент Трамп намерен - но это его ответственность, и он должен ее подтвердить - организовать обмен мнениями в ближайшие часы или дни с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед. Кроме того, российская сторона пообещала вернуться к украинской с предложениями, которые были сделаны во время переговоров. Поэтому на данном этапе следует быть осторожными", - заявил глава Франции.
Он также добавил, что отказ России от перемирия и от ответа на высоком уровне является неприемлемым для всех, а также неприемлемым, учитывая американское предложение.
"Я отмечу, что президент Трамп изначально решительно выступил за достижение перемирия. Это было его предложение - 30-дневное прекращение огня. Президент Зеленский был прав, приняв его в начале марта в Джидде. И с тех пор от России не было никакого ответа. Затем было сделано второе предложение - о встрече. Президент Зеленский снова смело согласился на нее в минувшее воскресенье, но Россия отказалась. В какой-то момент это должно вызвать ответ. По моему мнению, сначала будут телефонные контакты",- сказал Макрон.
До останнього украънця?
Російські воєнні злочини - порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 законів та звичаїв війни, у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(1899_%D1%96_1907) Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Женевських конвенцій, а саме - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнні злочини, в яких звинувачують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 офіційні збройні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F воєнізовані сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації, вчинені після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Російські воєнні злочини включають також злочини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 квазідержав або самопроголошених республік, озброєних і фінансованих Росією, включаючи терористичні сепаратиські утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЛНР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Amnesty International і https://uk.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch зафіксували російські воєнні злочини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F Чечні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україніта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Лікарі без кордонів також задокументували воєнні злочини в Чечні.
До 2009 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс 115 вироків, визнавши російський уряд винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97) насильницьких зникненнях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE вбивствах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 катуваннях, а також у неналежному розслідуванні цих злочинів у Чечні.У 2021 році ЄСПЛ також окремо визнав Росію винною у вбивствах, катуваннях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE пограбуванні та руйнуванні будинків у Грузії, а також у запобіганні поверненню 20 000 переміщених грузинів на свою територію.
Як наслідок участі Росії у війні на сході України, у 2014 році деякі країни ввели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014) широкомасштабні міжнародні санкції проти російських чиновників.Коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд (МКС) почав розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму Росією через можливі порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права, Росія раптово вийшла з членства у 2016 році
За оцінками Airwars, до серпня 2022 року в результаті російських авіаударів з 2015 року загинуло tel:4308%E2%80%936386 4308-6386 мирних жителів, у тому числі 1151-1403 дітей та 627-760 жінок. Російські військові заперечують, що якийсь із їхніх ударів призвів до якихось жертв серед мирного населення в Сирії. Внаслідок російських бомбардувань також постраждали tel:6508%E2%80%9310169 6508-10169 осіб
Критика дій Росії ґрунтується на тому, що одночасно з «проведенням антитерористичної операції» проти Ісламської Держави, Росія, завдаючи ударів по мирному населенню та переважно по силах сирійської опозиції,фактично бере участь в громадянській війні в Сирії та сприяє терористам,що суперечить принципам Міжнародного права. Міністр закордонних справ Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Філіп Хеммонд попередив Росію, що її військова інтервенція може мати наслідком кримінальну відповідальність за сприяння злочинам режиму Асада проти власного народу
В історії вже існують приклади про заборону армій Німеччини Японії і чорноморського флоту раши - ці країни несли світу криваві війни і окккупацію територій.
ЗАРАЗ НА МИРНУ УКРАЇНУ НАПАЛА РАША - пояснить це рижому гольфісту
а тєрпіл всі кидають і всі ображають така доля толерантних , уроків історіі не вивчили тож приречені
Давати зброю будуть безперечно ,але зрозуміти можна наївно думали московит зупиниться
Імпотентні, трусливі, лицемірні нікчеми
Але Макрону того ніхто не скаже, радники побояться а у іньших немає можливості.
Пів року, не меньше! пуйло бігає від перемирря і сцить в очі