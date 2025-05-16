Европейские лидеры скоординируют между собой и обсудят с Трампом ответ на отказ РФ от перемирия, - Макрон

Лидеры стран Европы скоординируют между собой, а также обсудят с президентом США Дональдом Трампом ответ РФ после ее отказа от прекращения огня.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи Европейского политического сообщества в Тиране, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы говорили с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы скоординировать наш ответ на решение России отказаться от перемирия и двусторонней встречи (на уровне президентов. - Ред.) в Турции", - сказал глава Франции.

Макрон рассказал, что европейские лидеры продолжат готовить новые санкции против России в координации с США.

"Кроме того, мы продолжаем готовить новые санкции в координации с Соединенными Штатами Америки на случай, если они не получат положительного ответа", - заявил французский лидер.

Читайте также: РФ не имеет желания прекратить огонь, Европа и США должны усиленно давить на Россию, - Макрон

По словам политика, в Турции состоялось много обменов информацией, "в том числе наши собственные команды были в контакте как с украинскими командами, так и непосредственно с нашими британскими и немецкими коллегами".

Как отметил Макрон, представители европейских стран были на постоянной связи с украинской переговорной группой в Турции и "могли участвовать в дискуссии в режиме реального времени". И теперь, по его словам, дальнейшее продвижение в переговорах во многом зависит от американского лидера.

Читайте также: Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия

"Президент Трамп намерен - но это его ответственность, и он должен ее подтвердить - организовать обмен мнениями в ближайшие часы или дни с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед. Кроме того, российская сторона пообещала вернуться к украинской с предложениями, которые были сделаны во время переговоров. Поэтому на данном этапе следует быть осторожными", - заявил глава Франции.

Он также добавил, что отказ России от перемирия и от ответа на высоком уровне является неприемлемым для всех, а также неприемлемым, учитывая американское предложение.

"Я отмечу, что президент Трамп изначально решительно выступил за достижение перемирия. Это было его предложение - 30-дневное прекращение огня. Президент Зеленский был прав, приняв его в начале марта в Джидде. И с тех пор от России не было никакого ответа. Затем было сделано второе предложение - о встрече. Президент Зеленский снова смело согласился на нее в минувшее воскресенье, но Россия отказалась. В какой-то момент это должно вызвать ответ. По моему мнению, сначала будут телефонные контакты",- сказал Макрон.

Читайте также: Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД