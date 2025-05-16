РУС
Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом лидеры стран Запада выразили возмущение из-за нежелания России прекратить огонь и встретиться на уровне руководства.

"Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, что Россия не реагирует на требования американцев, поддержанные Украиной и европейцами. Ни относительно перемирия, ни относительно встречи на уровне руководства", - отметил Макрон.

Кроме того, он добавил, что европейские страны стремятся убедить США присоединиться к новым санкциям против РФ для усиления давления на Владимира Путина.

Топ комментарии
+11
Хватит возмущаться, пора епать ***** по полной программе...
16.05.2025 17:34 Ответить
+10
У заголовку новини у слові "обурені" пропустили літеру "д".
16.05.2025 17:39 Ответить
+8
знов бла-бла-бла.

- Вже пройшло 12 травня, немає зупинки вогню.

- Вже проходить 16 травня, немає зупинки вогню (росія вимагає 4 області, і погрожує що вимагатиме ще 2)

0 дій. 0 санкцій. 0 допомоги Україні. Зате макрон знає, що трамп чимось там обурений. Та нічим трамп не обурений, і готовий 3.5 роки валяти дурника
16.05.2025 17:38 Ответить
Хватит возмущаться, пора епать ***** по полной программе...
16.05.2025 17:34 Ответить
Євпопа обувена, трапм підігріває вазелін, злащує очко рижий підор.
16.05.2025 17:57 Ответить
A kak?
16.05.2025 19:19 Ответить
Ты специально сегодня зарегистрировался на Цензоре, чтобы узнать как надо епать кацапов и *****? Боюсь ты не на том сайте оказался...
16.05.2025 19:28 Ответить
А трамп знає що він обурений?
16.05.2025 17:34 Ответить
Тут цікаво інше - а шо вам, олігофренам, давало надію на інший результат '?
16.05.2025 17:34 Ответить
***** пошив в дурні і трампакса і Європу.
16.05.2025 17:36 Ответить
Обуреність в гармати та "далекобійні речі" не зарядиш
16.05.2025 17:37 Ответить
Так-так! Й до гексакоптеру не підвісиш!
16.05.2025 17:44 Ответить
знов бла-бла-бла.

- Вже пройшло 12 травня, немає зупинки вогню.

- Вже проходить 16 травня, немає зупинки вогню (росія вимагає 4 області, і погрожує що вимагатиме ще 2)

0 дій. 0 санкцій. 0 допомоги Україні. Зате макрон знає, що трамп чимось там обурений. Та нічим трамп не обурений, і готовий 3.5 роки валяти дурника
16.05.2025 17:38 Ответить
У заголовку новини у слові "обурені" пропустили літеру "д".
16.05.2025 17:39 Ответить
Обдзюрені
16.05.2025 17:42 Ответить
поскакали далі до Галі ой до Галі!
16.05.2025 17:41 Ответить
Ай-ай-ай! Невже розмови про тиск не подіяли?
16.05.2025 17:41 Ответить
Яка несподіванка!
16.05.2025 17:43 Ответить
Тільки обурені і все, чи всеж таки будуть руйнівні санкції проти терористичної країни, якою завжди була і є Рашка.
16.05.2025 17:43 Ответить
Коаліція обурених куколдів
16.05.2025 17:47 Ответить
Як казав Висоцький - а не то, ми напишем в спортлото. Короче - дурдом.
16.05.2025 17:48 Ответить
І, що далі?
Поговорили, побалакали?
16.05.2025 17:50 Ответить
Трампу похрен, он много раз говорил что это война Байдена, Зеле тоже нечего волноваться, свалит на родину к маме с папой в Израиль. А вот европейским лидерам обрушения фронта смерти подобно, оппозиция их прожуёт и выплюнет. Куда вбухали миллиарды народных денег и какой от этого прок? Короче говоря, политической карьере конец и навсегда.
16.05.2025 18:03 Ответить
Ну, хоч не "стурбовані", і то діло.
16.05.2025 18:19 Ответить
Яка потужна стурбованість!
16.05.2025 18:44 Ответить
Вам усм прилюдно "дали за щоку" - ковтайте...
16.05.2025 18:48 Ответить
Трамп в курсе что он обиженный? Что я сомневаюсь что у него такие чувства. Он бабло шинкует с арабами) через пару лет будете ***** в Прибалтике встречать. Обеспокоенности не будет предела. Уже даже беженцы сваливают подальше на запад. Жалкое зрелище. Все прекрасно понимают что вторжение в Прибалтику или Польшу это уже вопрос времени а не вероятности, но все равно не могут ничего сделать. Одна надежда на Украину. Чем на дольше ***** завязнет тут тем дальше перспектива войны с Европой. Больше у них вариантов нет. Воевать они не будут. Это уже точно понятно.
16.05.2025 19:21 Ответить
1+1 вам, зеленим вівцям, все доповість за борщовий набор!
16.05.2025 20:12 Ответить
це прогрес, бо раніше були тіко озадачені та озабочені
16.05.2025 21:15 Ответить
 
 