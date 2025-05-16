Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом лидеры стран Запада выразили возмущение из-за нежелания России прекратить огонь и встретиться на уровне руководства.
"Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, что Россия не реагирует на требования американцев, поддержанные Украиной и европейцами. Ни относительно перемирия, ни относительно встречи на уровне руководства", - отметил Макрон.
Кроме того, он добавил, что европейские страны стремятся убедить США присоединиться к новым санкциям против РФ для усиления давления на Владимира Путина.
- Вже пройшло 12 травня, немає зупинки вогню.
- Вже проходить 16 травня, немає зупинки вогню (росія вимагає 4 області, і погрожує що вимагатиме ще 2)
0 дій. 0 санкцій. 0 допомоги Україні. Зате макрон знає, що трамп чимось там обурений. Та нічим трамп не обурений, і готовий 3.5 роки валяти дурника
Поговорили, побалакали?