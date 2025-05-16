Макрон: Европейские лидеры с Трампом возмущены отказом России от перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом лидеры стран Запада выразили возмущение из-за нежелания России прекратить огонь и встретиться на уровне руководства.

"Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, что Россия не реагирует на требования американцев, поддержанные Украиной и европейцами. Ни относительно перемирия, ни относительно встречи на уровне руководства", - отметил Макрон.

Кроме того, он добавил, что европейские страны стремятся убедить США присоединиться к новым санкциям против РФ для усиления давления на Владимира Путина.

