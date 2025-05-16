УКР
Макрон: Європейські лідери з Трампом обурені відмовою Росії від перемир’я

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом лідери країн Заходу висловили обурення через небажання Росії припинити вогонь і зустрітися на рівні керівництва.

"Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир'я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва", - зазначив Макрон.

Крім того, він додав, що європейські країни прагнуть переконати США приєднатися до нових санкцій проти РФ для посилення тиску на Володимира Путіна.

+11
Хватит возмущаться, пора епать ***** по полной программе...
16.05.2025 17:34 Відповісти
+10
У заголовку новини у слові "обурені" пропустили літеру "д".
16.05.2025 17:39 Відповісти
+8
знов бла-бла-бла.

- Вже пройшло 12 травня, немає зупинки вогню.

- Вже проходить 16 травня, немає зупинки вогню (росія вимагає 4 області, і погрожує що вимагатиме ще 2)

0 дій. 0 санкцій. 0 допомоги Україні. Зате макрон знає, що трамп чимось там обурений. Та нічим трамп не обурений, і готовий 3.5 роки валяти дурника
16.05.2025 17:38 Відповісти
Євпопа обувена, трапм підігріває вазелін, злащує очко рижий підор.
16.05.2025 17:57 Відповісти
A kak?
16.05.2025 19:19 Відповісти
Ты специально сегодня зарегистрировался на Цензоре, чтобы узнать как надо епать кацапов и *****? Боюсь ты не на том сайте оказался...
16.05.2025 19:28 Відповісти
А трамп знає що він обурений?
16.05.2025 17:34 Відповісти
Тут цікаво інше - а шо вам, олігофренам, давало надію на інший результат '?
16.05.2025 17:34 Відповісти
***** пошив в дурні і трампакса і Європу.
16.05.2025 17:36 Відповісти
Обуреність в гармати та "далекобійні речі" не зарядиш
16.05.2025 17:37 Відповісти
Так-так! Й до гексакоптеру не підвісиш!
16.05.2025 17:44 Відповісти
Обдзюрені
16.05.2025 17:42 Відповісти
поскакали далі до Галі ой до Галі!
16.05.2025 17:41 Відповісти
Ай-ай-ай! Невже розмови про тиск не подіяли?
16.05.2025 17:41 Відповісти
Яка несподіванка!
16.05.2025 17:43 Відповісти
Тільки обурені і все, чи всеж таки будуть руйнівні санкції проти терористичної країни, якою завжди була і є Рашка.
16.05.2025 17:43 Відповісти
Коаліція обурених куколдів
16.05.2025 17:47 Відповісти
Як казав Висоцький - а не то, ми напишем в спортлото. Короче - дурдом.
16.05.2025 17:48 Відповісти
І, що далі?
Поговорили, побалакали?
16.05.2025 17:50 Відповісти
Трампу похрен, он много раз говорил что это война Байдена, Зеле тоже нечего волноваться, свалит на родину к маме с папой в Израиль. А вот европейским лидерам обрушения фронта смерти подобно, оппозиция их прожуёт и выплюнет. Куда вбухали миллиарды народных денег и какой от этого прок? Короче говоря, политической карьере конец и навсегда.
16.05.2025 18:03 Відповісти
Ну, хоч не "стурбовані", і то діло.
16.05.2025 18:19 Відповісти
Яка потужна стурбованість!
16.05.2025 18:44 Відповісти
Вам усм прилюдно "дали за щоку" - ковтайте...
16.05.2025 18:48 Відповісти
Трамп в курсе что он обиженный? Что я сомневаюсь что у него такие чувства. Он бабло шинкует с арабами) через пару лет будете ***** в Прибалтике встречать. Обеспокоенности не будет предела. Уже даже беженцы сваливают подальше на запад. Жалкое зрелище. Все прекрасно понимают что вторжение в Прибалтику или Польшу это уже вопрос времени а не вероятности, но все равно не могут ничего сделать. Одна надежда на Украину. Чем на дольше ***** завязнет тут тем дальше перспектива войны с Европой. Больше у них вариантов нет. Воевать они не будут. Это уже точно понятно.
16.05.2025 19:21 Відповісти
1+1 вам, зеленим вівцям, все доповість за борщовий набор!
16.05.2025 20:12 Відповісти
це прогрес, бо раніше були тіко озадачені та озабочені
16.05.2025 21:15 Відповісти
 
 