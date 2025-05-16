Макрон: Європейські лідери з Трампом обурені відмовою Росії від перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом лідери країн Заходу висловили обурення через небажання Росії припинити вогонь і зустрітися на рівні керівництва.

"Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир'я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва", - зазначив Макрон.

Крім того, він додав, що європейські країни прагнуть переконати США приєднатися до нових санкцій проти РФ для посилення тиску на Володимира Путіна.

