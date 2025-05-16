Макрон: Європейські лідери з Трампом обурені відмовою Росії від перемир’я
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом лідери країн Заходу висловили обурення через небажання Росії припинити вогонь і зустрітися на рівні керівництва.
"Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир'я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва", - зазначив Макрон.
Крім того, він додав, що європейські країни прагнуть переконати США приєднатися до нових санкцій проти РФ для посилення тиску на Володимира Путіна.
- Вже пройшло 12 травня, немає зупинки вогню.
- Вже проходить 16 травня, немає зупинки вогню (росія вимагає 4 області, і погрожує що вимагатиме ще 2)
0 дій. 0 санкцій. 0 допомоги Україні. Зате макрон знає, що трамп чимось там обурений. Та нічим трамп не обурений, і готовий 3.5 роки валяти дурника
Поговорили, побалакали?