Європейські лідери скоординують між собою та обговорять з Трампом відповідь на відмову РФ від перемир’я, - Макрон
Лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після зустрічі Європейської політичної спільноти в Тирані, передють "Укрінформ" та повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми говорили з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати нашу відповідь на рішення Росії відмовитися від перемир'я і двосторонньої зустрічі (на рівні президентів, - ред.) в Туреччині", - сказав очільник Франції.
Макрон розповів, що європейські лідери продовжать готувати нові санкції проти Росії у координації із США.
"Крім того, ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі Сполученими Штатами Америки на випадок, якщо вони не отримають позитивної відповіді", - заявив французький лідер.
За словами політика, в Туреччині відбулось багато обмінів інформацією, "у тому числі наші власні команди були в контакті як з українськими командами, так і безпосередньо з нашими британськими та німецькими колегами".
Як зазначив Макрон, представники європейських країн були на постійному звʼязку з українською переговорною групою в Туреччині й "мали змогу брати участь у дискусії в режимі реального часу". І тепер, за його словами, подальше просування в переговорах багато в чому залежить від американського лідера.
"Президент Трамп має намір - але це його відповідальність, і він повинен її підтвердити - організувати обмін думками в найближчі години або дні з російською стороною, аби з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися вперед. Крім того, російська сторона пообіцяла повернутися до української з пропозиціями, які були зроблені під час переговорів. Тому на даному етапі слід бути обережними",- заявив очільник Франції.
Він також додав, що відмова Росії від перемир'я та від відповіді на високому рівні є неприйнятною для всіх, а також неприйнятною з огляду на американську пропозицію.
"Я зазначу, що президент Трамп від початку рішуче виступив за досягнення перемир'я. Це була його пропозиція – 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський мав рацію, прийнявши її на початку березня в Джидді. І відтоді від Росії не було жодної відповіді. Потім була зроблена друга пропозиція – про зустріч. Президент Зеленський знову сміливо погодився на неї минулої неділі, але Росія відмовилася. В якийсь момент це має викликати відповідь. На мою думку, спочатку будуть телефонні контакти",- сказав Макрон.
До останнього украънця?
Російські воєнні злочини - порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 законів та звичаїв війни, у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(1899_%D1%96_1907) Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Женевських конвенцій, а саме - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнні злочини, в яких звинувачують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 офіційні збройні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F воєнізовані сили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації, вчинені після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Російські воєнні злочини включають також злочини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 квазідержав або самопроголошених республік, озброєних і фінансованих Росією, включаючи терористичні сепаратиські утворення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ЛНР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ДНР.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International Amnesty International і https://uk.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch зафіксували російські воєнні злочини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F Чечні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україніта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Лікарі без кордонів також задокументували воєнні злочини в Чечні.
До 2009 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс 115 вироків, визнавши російський уряд винним у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97) насильницьких зникненнях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE вбивствах, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 катуваннях, а також у неналежному розслідуванні цих злочинів у Чечні.У 2021 році ЄСПЛ також окремо визнав Росію винною у вбивствах, катуваннях, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE пограбуванні та руйнуванні будинків у Грузії, а також у запобіганні поверненню 20 000 переміщених грузинів на свою територію.
Як наслідок участі Росії у війні на сході України, у 2014 році деякі країни ввели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014) широкомасштабні міжнародні санкції проти російських чиновників.Коли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Міжнародний кримінальний суд (МКС) почав розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму Росією через можливі порушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права, Росія раптово вийшла з членства у 2016 році
За оцінками Airwars, до серпня 2022 року в результаті російських авіаударів з 2015 року загинуло tel:4308%E2%80%936386 4308-6386 мирних жителів, у тому числі 1151-1403 дітей та 627-760 жінок. Російські військові заперечують, що якийсь із їхніх ударів призвів до якихось жертв серед мирного населення в Сирії. Внаслідок російських бомбардувань також постраждали tel:6508%E2%80%9310169 6508-10169 осіб
Критика дій Росії ґрунтується на тому, що одночасно з «проведенням антитерористичної операції» проти Ісламської Держави, Росія, завдаючи ударів по мирному населенню та переважно по силах сирійської опозиції,фактично бере участь в громадянській війні в Сирії та сприяє терористам,що суперечить принципам Міжнародного права. Міністр закордонних справ Великої Британії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Філіп Хеммонд попередив Росію, що її військова інтервенція може мати наслідком кримінальну відповідальність за сприяння злочинам режиму Асада проти власного народу
В історії вже існують приклади про заборону армій Німеччини Японії і чорноморського флоту раши - ці країни несли світу криваві війни і окккупацію територій.
ЗАРАЗ НА МИРНУ УКРАЇНУ НАПАЛА РАША - пояснить це рижому гольфісту
а тєрпіл всі кидають і всі ображають така доля толерантних , уроків історіі не вивчили тож приречені
Давати зброю будуть безперечно ,але зрозуміти можна наївно думали московит зупиниться
Але Макрону того ніхто не скаже, радники побояться а у іньших немає можливості.
