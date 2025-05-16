Європейські лідери скоординують між собою та обговорять з Трампом відповідь на відмову РФ від перемир’я, - Макрон

Лідери країн Європи скоординують між собою, а також обговорять з президентом США Дональдом Трампом відповідь РФ після її відмови від припинення вогню.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після зустрічі Європейської політичної спільноти в Тирані, передють "Укрінформ" та повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми говорили з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати нашу відповідь на рішення Росії відмовитися від перемир'я і двосторонньої зустрічі (на рівні президентів, - ред.) в Туреччині", - сказав очільник Франції.

Макрон розповів, що європейські лідери продовжать готувати нові санкції проти Росії у координації із США.

"Крім того, ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі Сполученими Штатами Америки на випадок, якщо вони не отримають позитивної відповіді", - заявив французький лідер.

За словами політика, в Туреччині відбулось багато обмінів інформацією, "у тому числі наші власні команди були в контакті як з українськими командами, так і безпосередньо з нашими британськими та німецькими колегами".

Як зазначив Макрон, представники європейських країн були на постійному звʼязку з українською переговорною групою в Туреччині й "мали змогу брати участь у дискусії в режимі реального часу". І тепер, за його словами, подальше просування в переговорах багато в чому залежить від американського лідера.

"Президент Трамп має намір - але це його відповідальність, і він повинен її підтвердити - організувати обмін думками в найближчі години або дні з російською стороною, аби з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися вперед. Крім того, російська сторона пообіцяла повернутися до української з пропозиціями, які були зроблені під час переговорів. Тому на даному етапі слід бути обережними",- заявив очільник Франції.

Він також додав, що відмова Росії від перемир'я та від відповіді на високому рівні є неприйнятною для всіх, а також неприйнятною з огляду на американську пропозицію.

"Я зазначу, що президент Трамп від початку рішуче виступив за досягнення перемир'я. Це була його пропозиція – 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський мав рацію, прийнявши її на початку березня в Джидді. І відтоді від Росії не було жодної відповіді. Потім була зроблена друга пропозиція – про зустріч. Президент Зеленський знову сміливо погодився на неї минулої неділі, але Росія відмовилася. В якийсь момент це має викликати відповідь. На мою думку, спочатку будуть телефонні контакти",- сказав Макрон.

