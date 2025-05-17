Чотири режими санкцій одночасно застосує Євросоюз до Росії

20 травня Рада ЄС у закордонних справах має затвердити 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а на додачу до нього – ще три пакети санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle з посиланням на джерело всередині Євросоюзу.

Міністри закордонних справ затвердять обмежувальні заходи щодо Росії у рамках чотирьох санкційних режимів: за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї.

Загалом буде ухвалено понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" і його пособників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації.

За даними співрозмовника, в рамках 17-го пакету санкцій за російську агресію росії в Україні до санкційних списків буде внесено 75 нових юридичних і фізичних осіб, а також 200 суден "тіньового флоту. Таким чином кількість осіб у цьому списку санкцій ЄС перевищить 2500, а суден - 300.

У рамках санкційного режиму ЄС за гібридну війну будуть запроваджені секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб у РФ.

У рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено ще 28 фізичних і юридичних осіб із Росії.

Крім того, заплановане застосування проти Росії санкцій за використання хімічної зброї. Йдеться про хімічні засоби придушення масових заворушень, і ті, які використовуються російською армією як один із засобів ураження під час ведення війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити