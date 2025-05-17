УКР
Чотири режими санкцій одночасно застосує Євросоюз до Росії

Нові санкції ЄС проти РФ

20 травня Рада ЄС у закордонних справах має затвердити 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а на додачу до нього – ще три пакети санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle з посиланням на джерело всередині Євросоюзу.

Міністри закордонних справ затвердять обмежувальні заходи щодо Росії у рамках чотирьох санкційних режимів: за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї.

Загалом буде ухвалено понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" і його пособників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації.

За даними співрозмовника, в рамках 17-го пакету санкцій за російську агресію росії в Україні до санкційних списків буде внесено 75 нових юридичних і фізичних осіб, а також 200 суден "тіньового флоту. Таким чином кількість осіб у цьому списку санкцій ЄС перевищить 2500, а суден - 300.

У рамках санкційного режиму ЄС за гібридну війну будуть запроваджені секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб у РФ.

У рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено ще 28 фізичних і юридичних осіб із Росії.

Крім того, заплановане застосування проти Росії санкцій за використання хімічної зброї. Йдеться про хімічні засоби придушення масових заворушень, і ті, які використовуються російською армією як один із засобів ураження під час ведення війни в Україні.

+10
Скидається на око цікава річ - як тільки Шольца змінив Мерц на посаді канцлера, Орбан миттєво сховав язика глибоко у дупі і не відблискує. Схоже, що головного спонсора ЄС Німеччину очолив принциповий державний діяч.
показати весь коментар
17.05.2025 08:46 Відповісти
+5
Хоч хтось хоч якось це помітить?

Хоч хтось хоч якось це помітить?
показати весь коментар
17.05.2025 08:38 Відповісти
+5
Рашка на ногах встоїть? - чи ***** її?
показати весь коментар
17.05.2025 08:40 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха!!!!!
показати весь коментар
17.05.2025 08:37 Відповісти
Хоч хтось хоч якось це помітить?

Хоч хтось хоч якось це помітить?
показати весь коментар
17.05.2025 08:38 Відповісти
Сухий осад за ширмою.
Ключі до "величі америки трампа" та "сдачі України" лежать в Європі.
Трамп прагне вбити декілька зайців поспіль:
- послабити та розграбувати Європу, щоб збагатитися самому та підняти рейтинги,
- ослабивши Європу - ослабити Європейську допомогу, щоб здати Україну ліліпутіну,
...
Жорстка позиція Європи до ліліпутіна - найголовніший фактор що зворотньо знищують двох зайців - рейтинги ліліпутіна та рейтинги трампа.
Тому любі санкції Європи - це дуже ЖОРСТКА відповідь обом рудим дол%бам.
показати весь коментар
17.05.2025 14:11 Відповісти
...как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это была такая бумажка санцкция, при наличии которой ни Швондер *****, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры Украины! Окончательная бумажка! Фактическая! Броня!
показати весь коментар
17.05.2025 08:39 Відповісти
10 мегатон по москвабаду
показати весь коментар
17.05.2025 09:16 Відповісти
Рашка на ногах встоїть? - чи ***** її?
показати весь коментар
17.05.2025 08:40 Відповісти
Звізда . Встоїть ще , але не довго .
Як би там ***** не понтувалося , але - " свято наближається " ..
показати весь коментар
17.05.2025 08:46 Відповісти
Яке свято і для кого наближається?
показати весь коментар
17.05.2025 09:24 Відповісти
Про кого була мова . ? Про марсіян ? Чи про кацапів .?
показати весь коментар
17.05.2025 09:29 Відповісти
Не говорите за всех, санкции до на чала войны действительно были смешными, а СВИВТом пугали несведущих, дескать эта такая санкция, ТАКАЯ САНКЦИЯ... впрочем, на тот момент на фоне смешных это было бы хоть что то
показати весь коментар
17.05.2025 08:51 Відповісти
СВИФТ отключили не всем банкам, а тем которым отключили сделали исключение в части торговли с Европой. Вот в результате и получилась ТАКАЯ САНКЦИЯ.
Если бы СВИФТ отключили сразу и всем кацапским банкам, то рашка накрылась бы пи@дой в первый же день. Но проблема в том, что Запад и Трамп не хотят чтобы рассия проиграла войну в Украине.
Поэтому мединский угрожает вечной войной.
показати весь коментар
17.05.2025 09:07 Відповісти
Хуцпа!
показати весь коментар
17.05.2025 08:46 Відповісти
Скидається на око цікава річ - як тільки Шольца змінив Мерц на посаді канцлера, Орбан миттєво сховав язика глибоко у дупі і не відблискує. Схоже, що головного спонсора ЄС Німеччину очолив принциповий державний діяч.
показати весь коментар
17.05.2025 08:46 Відповісти
На жаль ці варвари добре навчились як обходити санкції .
показати весь коментар
17.05.2025 08:47 Відповісти
Санкції легко обходити, коли трамп розформував бюрократичний аппарат, що контролював дотримання санкцій.
показати весь коментар
17.05.2025 14:14 Відповісти
Мене більше б влаштувала інформація про те,а який результат в цифрах чи відсотках це принесе?
показати весь коментар
17.05.2025 08:48 Відповісти
Навіщо це окозамилювання? Як торгували ,так і лргують,прикриваючись грузинами,казахами, турками киргизами... Тютін бачить всю гнилизну цього дна і його презирство та зневага зростає. А ми-ах-ах-ах Європа, ай-яй-яй санкції. Та "друзі України" спонсорують кацапію у десятки разів більше,ніж щось виділяють Україні. Вони -спонсори кацапів у війні.
показати весь коментар
17.05.2025 08:54 Відповісти
Та хоч би вже один, але нормальний
показати весь коментар
17.05.2025 09:02 Відповісти
Аж чотири!!?? Мамадарагая, що це як не турборєжим?
показати весь коментар
17.05.2025 09:02 Відповісти
Де зниження цінової стелі на нафту?
показати весь коментар
17.05.2025 09:16 Відповісти
Війна - вигідна …
показати весь коментар
17.05.2025 09:24 Відповісти
Я найважливішого не побачив тут: де ЗНИЖЕННЯ цін на нафту? Чому цінова стеля 60 доларів за барель?
показати весь коментар
17.05.2025 09:25 Відповісти
Ціх кораблів по незалежним оцінкам більше 1000 і московія зовсім нещодавно закупила ще 230 (https://www.ftm.eu/articles/who-is-behind-the-russian-shadow-fleet) кораблів нежданчик у США та ЕС через країни Азії які продавці використовували як прокладку для продажу. Найбільшу кількість суден Росія опосередковано отримала від компаній у Греції (127 танкерів), Великій Британії (22) та Німеччині (11 суден). І процес покупок танкерів продовжується.

Так що ЕС все також діє в концепції "смажити на низькому вогні" замість того щоб рубати під корінь.
показати весь коментар
17.05.2025 09:29 Відповісти
1. Стурбованість
2. Глибока стурбованість
3. Засудження дій
3. Рішучий протест
показати весь коментар
17.05.2025 09:36 Відповісти
А коли ж будуть санкції проти тіньового нафтогону «Дружба»?
показати весь коментар
17.05.2025 10:12 Відповісти
 
 