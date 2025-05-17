Чотири режими санкцій одночасно застосує Євросоюз до Росії
20 травня Рада ЄС у закордонних справах має затвердити 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а на додачу до нього – ще три пакети санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle з посиланням на джерело всередині Євросоюзу.
Міністри закордонних справ затвердять обмежувальні заходи щодо Росії у рамках чотирьох санкційних режимів: за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї.
Загалом буде ухвалено понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" і його пособників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації.
За даними співрозмовника, в рамках 17-го пакету санкцій за російську агресію росії в Україні до санкційних списків буде внесено 75 нових юридичних і фізичних осіб, а також 200 суден "тіньового флоту. Таким чином кількість осіб у цьому списку санкцій ЄС перевищить 2500, а суден - 300.
У рамках санкційного режиму ЄС за гібридну війну будуть запроваджені секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб у РФ.
У рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено ще 28 фізичних і юридичних осіб із Росії.
Крім того, заплановане застосування проти Росії санкцій за використання хімічної зброї. Йдеться про хімічні засоби придушення масових заворушень, і ті, які використовуються російською армією як один із засобів ураження під час ведення війни в Україні.
Хоч хтось хоч якось це помітить?
Ключі до "величі америки трампа" та "сдачі України" лежать в Європі.
Трамп прагне вбити декілька зайців поспіль:
- послабити та розграбувати Європу, щоб збагатитися самому та підняти рейтинги,
- ослабивши Європу - ослабити Європейську допомогу, щоб здати Україну ліліпутіну,
...
Жорстка позиція Європи до ліліпутіна - найголовніший фактор що зворотньо знищують двох зайців - рейтинги ліліпутіна та рейтинги трампа.
Тому любі санкції Європи - це дуже ЖОРСТКА відповідь обом рудим дол%бам.
бумажкасанцкция, при наличии которой ни Швондер*****, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартирыУкраины! Окончательная бумажка! Фактическая! Броня!
Як би там ***** не понтувалося , але - " свято наближається " ..
Если бы СВИФТ отключили сразу и всем кацапским банкам, то рашка накрылась бы пи@дой в первый же день. Но проблема в том, что Запад и Трамп не хотят чтобы рассия проиграла войну в Украине.
Поэтому мединский угрожает вечной войной.
Так що ЕС все також діє в концепції "смажити на низькому вогні" замість того щоб рубати під корінь.
2. Глибока стурбованість
3. Засудження дій
3. Рішучий протест