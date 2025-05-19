Европейские лидеры провели разговор с Трампом перед его звонком Путину
Лидеры ряда стран ЕС, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, накануне вечером обсудили с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Украине и необходимость полного прекращения огня, которое блокируется позицией РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте британского правительства.
"Премьер-министр пообщался с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Франции и Германии вчера вечером. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические последствия войны для обеих сторон", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что накануне разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник "лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения президента Путина к мирным переговорам".
"Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не будет принимать серьезного участия в прекращении огня и мирных переговорах. Лидеры выразили надежду на дальнейшие разговоры в ближайшее время", - добавили в британском правительстве.
Как сообщалось, Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону.
Прикро, що на цей час може бути зупинена допомога...щоб типа сприяти перемовинам угу і в той же час летітимуть шахеди і ракети на Київ...
Найбільше очікування - щоб гірше не стало, тобто, щоб зброя продовдувала надходити.
Тобто: в конфлікті є дві сторони, які про щось сперечаються. Україна точно не сторона кофлікта, соблюдає всі норми міжн.права і договорів.
В війні є агрессор і жертва агрессії - саме те, что відбувається зараз.
Тому, коли хтось повторює нарратив кремленів про "конфлікт" , він не просто не дружить з логікою, а вивертає на ізнанку реальність з подачі пу і грає на його користь, а не є нейтральною стороною, якою себе називає Кітай та ін.підлабузники