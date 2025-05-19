РУС
Европейские лидеры провели разговор с Трампом перед его звонком Путину

Трамп заявил, что спас Украину

Лидеры ряда стран ЕС, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, накануне вечером обсудили с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Украине и необходимость полного прекращения огня, которое блокируется позицией РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Премьер-министр пообщался с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Франции и Германии вчера вечером. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические последствия войны для обеих сторон", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что накануне разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник "лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения президента Путина к мирным переговорам".

"Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не будет принимать серьезного участия в прекращении огня и мирных переговорах. Лидеры выразили надежду на дальнейшие разговоры в ближайшее время", - добавили в британском правительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин могут попытаться заключить мирное соглашение за спиной Украины, - аналитик Sky News

Как сообщалось, Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону.

але рудий Донні не тупий, він все одне зробить по своєму
19.05.2025 13:02 Ответить
Что то мне кажется, что рыжий не такой тупой как кажется. Похоже он хочет войны в Европе и по этому выдает ***** только пряники. Война в Европе в его интересах, на войне можно нажиться и Европа станет посговорчивей и послабей. То что потом США это выйдет боком против объединившихся Китая и Кацапии, его не волнует.
19.05.2025 13:31 Ответить
19.05.2025 14:28 Ответить
але рудий Донні не тупий, він все одне зробить по своєму
19.05.2025 13:02 Ответить
Стармер давно тихо злився.
19.05.2025 13:23 Ответить
Куди стармер злився ? Він з першого дня був ні риба ні м'ясо , просто статист.
19.05.2025 14:02 Ответить
Что то мне кажется, что рыжий не такой тупой как кажется. Похоже он хочет войны в Европе и по этому выдает ***** только пряники. Война в Европе в его интересах, на войне можно нажиться и Европа станет посговорчивей и послабей. То что потом США это выйдет боком против объединившихся Китая и Кацапии, его не волнует.
19.05.2025 13:31 Ответить
Раненько його розбудили...
19.05.2025 14:10 Ответить
Всі все розуміють, розуміють, що путін *****, але сцються ядерної збруї. Тому і маяться хернею замість того, щоб якщо не розїбати рашку зброєю, то задушити санкціями справжніми. Сцються і сруться. Але нічого, русня їх потім на пляшку буде саджати всю Європу, якщо шо, але вже буде пізно
19.05.2025 14:19 Ответить
19.05.2025 14:28 Ответить
Пу буде льстити 47му... і на решті скаже, що тільки при їх зустричі можна щось вирішити, тому: вогонь пу не призупиняє і .. починається підготовка до прямих перемовин з тр.., що потребує чималр часу.. .тижднів, місяців... до моменту, коли на полі бою щось кардинально зміниться...
Прикро, що на цей час може бути зупинена допомога...щоб типа сприяти перемовинам угу і в той же час летітимуть шахеди і ракети на Київ...
Найбільше очікування - щоб гірше не стало, тобто, щоб зброя продовдувала надходити.
19.05.2025 15:07 Ответить
19.05.2025 17:51 Ответить
Намагались мізки вправити?Не думаю що вдалося.
19.05.2025 18:58 Ответить
...результат разговору виявився 100% передбачуваним: вогонь пу не зупиняє; пропонує переговори ...по узгодженню меморандума з урахуванням "першопричин"...як він каже "конфлікту" і це при тому, що Україна ні в чому не завинила і є жертвою неспровокованої агресії.
Тобто: в конфлікті є дві сторони, які про щось сперечаються. Україна точно не сторона кофлікта, соблюдає всі норми міжн.права і договорів.
В війні є агрессор і жертва агрессії - саме те, что відбувається зараз.
Тому, коли хтось повторює нарратив кремленів про "конфлікт" , він не просто не дружить з логікою, а вивертає на ізнанку реальність з подачі пу і грає на його користь, а не є нейтральною стороною, якою себе називає Кітай та ін.підлабузники
19.05.2025 20:29 Ответить
 
 