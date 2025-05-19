Европейские лидеры провели разговор с Трампом перед его звонком Путину

Лидеры ряда стран ЕС, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, накануне вечером обсудили с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Украине и необходимость полного прекращения огня, которое блокируется позицией РФ.

"Премьер-министр пообщался с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Франции и Германии вчера вечером. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофические последствия войны для обеих сторон", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что накануне разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник "лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения президента Путина к мирным переговорам".

"Они также обсудили возможность применения санкций, если Россия не будет принимать серьезного участия в прекращении огня и мирных переговорах. Лидеры выразили надежду на дальнейшие разговоры в ближайшее время", - добавили в британском правительстве.

Как сообщалось, Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону.