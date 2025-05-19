Європейські лідери провели розмову з Трампом перед його дзвінком Путіну
Лідери низки країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, напередодні ввечері обговорили із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні та необхідність повного припинення вогню, яке блокується позицією РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті британського уряду.
"Прем’єр-міністр поспілкувався з лідерами Сполучених Штатів, Італії, Франції та Німеччини вчора ввечері. Лідери обговорили ситуацію в Україні та катастрофічні наслідки війни для обох сторін", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що напередодні розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок "лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозного ставлення президента Путіна до мирних переговорів".
"Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі у припиненні вогню та мирних переговорах. Лідери висловили сподівання на подальші розмови найближчим часом", - додали у британському уряді.
Як повідомлялося, Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном.
Прикро, що на цей час може бути зупинена допомога...щоб типа сприяти перемовинам угу і в той же час летітимуть шахеди і ракети на Київ...
Найбільше очікування - щоб гірше не стало, тобто, щоб зброя продовдувала надходити.
Тобто: в конфлікті є дві сторони, які про щось сперечаються. Україна точно не сторона кофлікта, соблюдає всі норми міжн.права і договорів.
В війні є агрессор і жертва агрессії - саме те, что відбувається зараз.
Тому, коли хтось повторює нарратив кремленів про "конфлікт" , він не просто не дружить з логікою, а вивертає на ізнанку реальність з подачі пу і грає на його користь, а не є нейтральною стороною, якою себе називає Кітай та ін.підлабузники