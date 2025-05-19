Європейські лідери провели розмову з Трампом перед його дзвінком Путіну

Лідери низки країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, напередодні ввечері обговорили із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні та необхідність повного припинення вогню, яке блокується позицією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Прем’єр-міністр поспілкувався з лідерами Сполучених Штатів, Італії, Франції та Німеччини вчора ввечері. Лідери обговорили ситуацію в Україні та катастрофічні наслідки війни для обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що напередодні розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок "лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозного ставлення президента Путіна до мирних переговорів".

"Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі у припиненні вогню та мирних переговорах. Лідери висловили сподівання на подальші розмови найближчим часом", - додали у британському уряді.

Як повідомлялося, Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном.