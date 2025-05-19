УКР
Новини Майбутня розмова Трампа і Путіна
Європейські лідери провели розмову з Трампом перед його дзвінком Путіну

Трамп заявив що врятував Україну

Лідери низки країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, напередодні ввечері обговорили із президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні та необхідність повного припинення вогню, яке блокується позицією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Прем’єр-міністр поспілкувався з лідерами Сполучених Штатів, Італії, Франції та Німеччини вчора ввечері. Лідери обговорили ситуацію в Україні та катастрофічні наслідки війни для обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що напередодні розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок "лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозного ставлення президента Путіна до мирних переговорів".

"Вони також обговорили можливість застосування санкцій, якщо Росія не братиме серйозної участі у припиненні вогню та мирних переговорах. Лідери висловили сподівання на подальші розмови найближчим часом", - додали у британському уряді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України, - аналітик Sky News

Як повідомлялося, Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном.

путін володимир (24676) Трамп Дональд (6986) Стармер Кір (257)
але рудий Донні не тупий, він все одне зробить по своєму
Что то мне кажется, что рыжий не такой тупой как кажется. Похоже он хочет войны в Европе и по этому выдает ***** только пряники. Война в Европе в его интересах, на войне можно нажиться и Европа станет посговорчивей и послабей. То что потом США это выйдет боком против объединившихся Китая и Кацапии, его не волнует.
19.05.2025 13:31 Відповісти
19.05.2025 14:28 Відповісти
Стармер давно тихо злився.
показати весь коментар
19.05.2025 13:23 Відповісти
Куди стармер злився ? Він з першого дня був ні риба ні м'ясо , просто статист.
показати весь коментар
19.05.2025 14:02 Відповісти
Раненько його розбудили...
показати весь коментар
19.05.2025 14:10 Відповісти
Всі все розуміють, розуміють, що путін *****, але сцються ядерної збруї. Тому і маяться хернею замість того, щоб якщо не розїбати рашку зброєю, то задушити санкціями справжніми. Сцються і сруться. Але нічого, русня їх потім на пляшку буде саджати всю Європу, якщо шо, але вже буде пізно
показати весь коментар
19.05.2025 14:19 Відповісти
19.05.2025 14:28 Відповісти
Пу буде льстити 47му... і на решті скаже, що тільки при їх зустричі можна щось вирішити, тому: вогонь пу не призупиняє і .. починається підготовка до прямих перемовин з тр.., що потребує чималр часу.. .тижднів, місяців... до моменту, коли на полі бою щось кардинально зміниться...
Прикро, що на цей час може бути зупинена допомога...щоб типа сприяти перемовинам угу і в той же час летітимуть шахеди і ракети на Київ...
Найбільше очікування - щоб гірше не стало, тобто, щоб зброя продовдувала надходити.
показати весь коментар
19.05.2025 15:07 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 17:51 Відповісти
Намагались мізки вправити?Не думаю що вдалося.
показати весь коментар
19.05.2025 18:58 Відповісти
...результат разговору виявився 100% передбачуваним: вогонь пу не зупиняє; пропонує переговори ...по узгодженню меморандума з урахуванням "першопричин"...як він каже "конфлікту" і це при тому, що Україна ні в чому не завинила і є жертвою неспровокованої агресії.
Тобто: в конфлікті є дві сторони, які про щось сперечаються. Україна точно не сторона кофлікта, соблюдає всі норми міжн.права і договорів.
В війні є агрессор і жертва агрессії - саме те, что відбувається зараз.
Тому, коли хтось повторює нарратив кремленів про "конфлікт" , він не просто не дружить з логікою, а вивертає на ізнанку реальність з подачі пу і грає на його користь, а не є нейтральною стороною, якою себе називає Кітай та ін.підлабузники
показати весь коментар
19.05.2025 20:29 Відповісти
 
 