Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном. Особиста зустріч залежить від домовленостей між ними, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін у понеділок о 17.00 за московським часом проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
Він також назвав цю розмову важливою.
Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей між ними, повідомив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.
Топ коментарі
+6 Bicko Nelich
показати весь коментар19.05.2025 12:18 Відповісти Посилання
+3 Володимир Омельянов
показати весь коментар19.05.2025 12:26 Відповісти Посилання
+2 Максим Г
показати весь коментар19.05.2025 12:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
80%, що буде заява Трампа, про "дуже потужну розмову і наступні 2-3 тижні буде Велике досягнення".
10%, що буде заява Трампа про мирні наміри путлєра і скорий мир. Дуже скорий. В цьому році.
10% що Трамп заявить про трансгендерів у спорті, і про те як він з путлєром домовились від них позбавитись.
А шанси на перемир'я......ну може 0,009%, Або 0,008? Причому буде передбачено, що в рамках цієї супер-дупер домовленості Україна взагалі не стрілятиме, а рашисти у відповідь лише стрілятимуть і запускатимуть дрони.
І 100% що буде продовжуватись надання військової допомоги в тих же масштабах, що і зараз.
- домовляться про нові контакти у майбутньому
- підготовка до зустрічі буде відбуватись інтенсивніше
- міру мір
- путін запропонував замість зупинки вогню в Україні, підійти до справи більш системно: узгодити права сша, росії і китаю на території в сонячній системі і найближчій галактиці
не здивуюсь,якщо завтра буде критика в бік України ,та знову схиляти Трамп буде до капітуляції.
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.
Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах. Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.