Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном. Особиста зустріч залежить від домовленостей між ними, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок о 17.00 за московським часом проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Він також назвав цю розмову важливою.

Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей між ними, повідомив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.

