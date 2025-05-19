УКР
Новини
Трамп та Путін сьогодні поговорять телефоном. Особиста зустріч залежить від домовленостей між ними, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок о 17.00 за московським часом проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Він також назвав цю розмову важливою. 

Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей між ними, повідомив Пєсков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена.

Також читайте: Домовленостей про нову розмову Трампа і Путіна ще не досягнуто, - Ушаков

Пєсков Дмитро путін володимир Трамп Дональд
19.05.2025 12:18
19.05.2025 12:26
19.05.2025 12:48
кхе кхе, печенегі, кхе кхе надулі, расея, мнагапалярний мір кхе кхе
19.05.2025 12:18
19.05.2025 12:18 Відповісти
😂😂 и в конце грамоту Богдана Хмельницкого по вайберу скинит
19.05.2025 12:48
19.05.2025 12:48 Відповісти
За Україну не забудь - торгаш херів!
19.05.2025 12:19
19.05.2025 12:19 Відповісти
Хотіли полякати ракетою, а ракета не взлетіла))
19.05.2025 12:19
19.05.2025 12:19 Відповісти
"Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
19.05.2025 12:19
19.05.2025 12:19 Відповісти
Сьогодні домовляться про узгодження зустрічі. Узгодження - справа тривала. Далі домовляться про дату проведення зустрічі. Теж не зразу. Та й перша зустріч може бути недостатньою, потрібна буде друга (після узгодження). А які санкції, яка балістика може бути в умовах таких продуктивних переговорів? Правильно - ніякі. Доведеться європейцям активніше про тиск балакати.
19.05.2025 12:22
19.05.2025 12:22 Відповісти
***** доведе свого рудого друга донні до цугундера
19.05.2025 12:23
19.05.2025 12:23 Відповісти
Погадаю немов Ванга.
80%, що буде заява Трампа, про "дуже потужну розмову і наступні 2-3 тижні буде Велике досягнення".
10%, що буде заява Трампа про мирні наміри путлєра і скорий мир. Дуже скорий. В цьому році.
10% що Трамп заявить про трансгендерів у спорті, і про те як він з путлєром домовились від них позбавитись.
А шанси на перемир'я......ну може 0,009%, Або 0,008? Причому буде передбачено, що в рамках цієї супер-дупер домовленості Україна взагалі не стрілятиме, а рашисти у відповідь лише стрілятимуть і запускатимуть дрони.
19.05.2025 12:24
19.05.2025 12:24 Відповісти
А шо вангуєте по європейських партнерах?)
показати весь коментар
19.05.2025 12:38
100% що буде купа стурбованих телефонних дзвінків з висловленням нам повної підтримки.
І 100% що буде продовжуватись надання військової допомоги в тих же масштабах, що і зараз.
19.05.2025 12:42
19.05.2025 12:42 Відповісти
На завтра планувалось новий пакет санкцій ЄС проти рф і виліз рудий жлоб з телефоною розмовою з кривавим терористом путіном ,щось подібне цей чорт створив з стамбульськими так званими переговорвами, коли ворог показав що він бажає лише капітуляції України . Тому Трамп все робить що б відбілити кривавого диктатора і аж ніяк його не цікавит доля України ,який може бути миротворець з того який хоче приєднати Канаду і Гренландію до США ? тому Трамп це негідник який грає на стороні світового зла.
19.05.2025 12:26
19.05.2025 12:26 Відповісти
Тромб вимагатиме негайноно припинення бойових дій, а *****, скоріш за все, буде виляти, покликаючись на відсутність відповідного механізму. Й цим відмажеться, сказавши на кшталт того, що "ми в очікуванні на нього" від української сторони та, що "сподіваємось, що він з'явиться найближчим часом" після подання й узгодження стамбульськими переговорниками пропозицій і модальностей стосовно "припинення вогню" іншою стороною.
19.05.2025 12:45
19.05.2025 12:45 Відповісти
Ху-йло, зрозуміло, петляє від санкцій. А рудий довбай'об просто меб'ля....
19.05.2025 12:46
19.05.2025 12:46 Відповісти
-"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США.-Если бы США не увязли в попе рыжего долб..ба,были бы сейчас мировой державой,а не затычкой в попе .уйла.
19.05.2025 12:56
19.05.2025 12:56 Відповісти
Не треба бути аналітиком чи екстрасенсом, щоб знати що буде:

- домовляться про нові контакти у майбутньому
- підготовка до зустрічі буде відбуватись інтенсивніше
- міру мір
- путін запропонував замість зупинки вогню в Україні, підійти до справи більш системно: узгодити права сша, росії і китаю на території в сонячній системі і найближчій галактиці
19.05.2025 12:57
19.05.2025 12:57 Відповісти
Путін Трампу - ти величний і самий кращий президент Америки. Трамп, що я для тебе можу зробити друг Вова?
19.05.2025 12:58
19.05.2025 12:58 Відповісти
Очікуємо нових перлів від Трампа.
19.05.2025 13:00
19.05.2025 13:00 Відповісти
100 відсотків )(уйло зробить "многоходовочку"...
не здивуюсь,якщо завтра буде критика в бік України ,та знову схиляти Трамп буде до капітуляції.
19.05.2025 13:00
19.05.2025 13:00 Відповісти
Трампон Трампакс доставай свои козыри перед ******.
19.05.2025 13:37
19.05.2025 13:37 Відповісти
#Zalman_Shuger:
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.
Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах. Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
19.05.2025 13:48
19.05.2025 13:48 Відповісти
 
 