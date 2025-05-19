Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону. Личная встреча зависит от договоренностей между ними, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник в 17.00 по московскому времени проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

Он также назвал этот разговор важным.

Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей между ними, сообщил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена.

