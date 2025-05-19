РУС
Новости Будущий разговор трампа с путинім
Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону. Личная встреча зависит от договоренностей между ними, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник в 17.00 по московскому времени проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

Он также назвал этот разговор важным.

Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей между ними, сообщил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена.

Также читайте: Договоренности о новом разговоре Трампа и Путина еще не достигнуты, - Ушаков

Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32068) Трамп Дональд (6465)
кхе кхе, печенегі, кхе кхе надулі, расея, мнагапалярний мір кхе кхе
19.05.2025 12:18 Ответить
На завтра планувалось новий пакет санкцій ЄС проти рф і виліз рудий жлоб з телефоною розмовою з кривавим терористом путіном ,щось подібне цей чорт створив з стамбульськими так званими переговорвами, коли ворог показав що він бажає лише капітуляції України . Тому Трамп все робить що б відбілити кривавого диктатора і аж ніяк його не цікавит доля України ,який може бути миротворець з того який хоче приєднати Канаду і Гренландію до США ? тому Трамп це негідник який грає на стороні світового зла.
19.05.2025 12:26 Ответить
😂😂 и в конце грамоту Богдана Хмельницкого по вайберу скинит
19.05.2025 12:48 Ответить
19.05.2025 12:18 Ответить
19.05.2025 12:48 Ответить
За Україну не забудь - торгаш херів!
19.05.2025 12:19 Ответить
Хотіли полякати ракетою, а ракета не взлетіла))
19.05.2025 12:19 Ответить
"Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
19.05.2025 12:19 Ответить
Сьогодні домовляться про узгодження зустрічі. Узгодження - справа тривала. Далі домовляться про дату проведення зустрічі. Теж не зразу. Та й перша зустріч може бути недостатньою, потрібна буде друга (після узгодження). А які санкції, яка балістика може бути в умовах таких продуктивних переговорів? Правильно - ніякі. Доведеться європейцям активніше про тиск балакати.
19.05.2025 12:22 Ответить
***** доведе свого рудого друга донні до цугундера
19.05.2025 12:23 Ответить
Погадаю немов Ванга.
80%, що буде заява Трампа, про "дуже потужну розмову і наступні 2-3 тижні буде Велике досягнення".
10%, що буде заява Трампа про мирні наміри путлєра і скорий мир. Дуже скорий. В цьому році.
10% що Трамп заявить про трансгендерів у спорті, і про те як він з путлєром домовились від них позбавитись.
А шанси на перемир'я......ну може 0,009%, Або 0,008? Причому буде передбачено, що в рамках цієї супер-дупер домовленості Україна взагалі не стрілятиме, а рашисти у відповідь лише стрілятимуть і запускатимуть дрони.
19.05.2025 12:24 Ответить
А шо вангуєте по європейських партнерах?)
19.05.2025 12:38 Ответить
100% що буде купа стурбованих телефонних дзвінків з висловленням нам повної підтримки.
І 100% що буде продовжуватись надання військової допомоги в тих же масштабах, що і зараз.
19.05.2025 12:42 Ответить
19.05.2025 12:26 Ответить
Тромб вимагатиме негайноно припинення бойових дій, а *****, скоріш за все, буде виляти, покликаючись на відсутність відповідного механізму. Й цим відмажеться, сказавши на кшталт того, що "ми в очікуванні на нього" від української сторони та, що "сподіваємось, що він з'явиться найближчим часом" після подання й узгодження стамбульськими переговорниками пропозицій і модальностей стосовно "припинення вогню" іншою стороною.
19.05.2025 12:45 Ответить
Ху-йло, зрозуміло, петляє від санкцій. А рудий довбай'об просто меб'ля....
19.05.2025 12:46 Ответить
-"Русские танки завязли в грязи, а иначе бы за пять часов дошли до Киева". - Дональд Трамп, президент США.-Если бы США не увязли в попе рыжего долб..ба,были бы сейчас мировой державой,а не затычкой в попе .уйла.
19.05.2025 12:56 Ответить
Не треба бути аналітиком чи екстрасенсом, щоб знати що буде:

- домовляться про нові контакти у майбутньому
- підготовка до зустрічі буде відбуватись інтенсивніше
- міру мір
- путін запропонував замість зупинки вогню в Україні, підійти до справи більш системно: узгодити права сша, росії і китаю на території в сонячній системі і найближчій галактиці
19.05.2025 12:57 Ответить
Путін Трампу - ти величний і самий кращий президент Америки. Трамп, що я для тебе можу зробити друг Вова?
19.05.2025 12:58 Ответить
Очікуємо нових перлів від Трампа.
19.05.2025 13:00 Ответить
100 відсотків )(уйло зробить "многоходовочку"...
не здивуюсь,якщо завтра буде критика в бік України ,та знову схиляти Трамп буде до капітуляції.
19.05.2025 13:00 Ответить
Трампон Трампакс доставай свои козыри перед ******.
19.05.2025 13:37 Ответить
#Zalman_Shuger:
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.
Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах. Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
19.05.2025 13:48 Ответить
 
 