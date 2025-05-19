Трамп и Путин сегодня поговорят по телефону. Личная встреча зависит от договоренностей между ними, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин в понедельник в 17.00 по московскому времени проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
Он также назвал этот разговор важным.
Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей между ними, сообщил Песков, подчеркнув, что она должна быть хорошо подготовлена.
80%, що буде заява Трампа, про "дуже потужну розмову і наступні 2-3 тижні буде Велике досягнення".
10%, що буде заява Трампа про мирні наміри путлєра і скорий мир. Дуже скорий. В цьому році.
10% що Трамп заявить про трансгендерів у спорті, і про те як він з путлєром домовились від них позбавитись.
А шанси на перемир'я......ну може 0,009%, Або 0,008? Причому буде передбачено, що в рамках цієї супер-дупер домовленості Україна взагалі не стрілятиме, а рашисти у відповідь лише стрілятимуть і запускатимуть дрони.
І 100% що буде продовжуватись надання військової допомоги в тих же масштабах, що і зараз.
- домовляться про нові контакти у майбутньому
- підготовка до зустрічі буде відбуватись інтенсивніше
- міру мір
- путін запропонував замість зупинки вогню в Україні, підійти до справи більш системно: узгодити права сша, росії і китаю на території в сонячній системі і найближчій галактиці
не здивуюсь,якщо завтра буде критика в бік України ,та знову схиляти Трамп буде до капітуляції.
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.
Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах. Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.