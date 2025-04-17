Договоренности о новом разговоре Трампа и Путина еще не достигнуты, - Ушаков

Россия и Соединенные Штаты еще продолжают обсуждение того, когда может состояться новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Так, отмечается, что диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты.

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"Разговор об этом продолжается, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", - сказал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.