Договоренности о новом разговоре Трампа и Путина еще не достигнуты, - Ушаков
Россия и Соединенные Штаты еще продолжают обсуждение того, когда может состояться новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков.
Так, отмечается, что диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты.
"Разговор об этом продолжается, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", - сказал Ушаков.
Разговор Путина и Трампа
Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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