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Новости Будущий разговор трампа с путинім Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025
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Договоренности о новом разговоре Трампа и Путина еще не достигнуты, - Ушаков

Переговоры Трампа и Путина

Россия и Соединенные Штаты еще продолжают обсуждение того, когда может состояться новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Так, отмечается, что диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа продолжается, пока договоренности не достигнуты.

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"Разговор об этом продолжается, об этом телефонном разговоре. Пока что договоренности не достигнуты", - сказал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

путин владимир (31260) россия (95515) США (26637) Трамп Дональд (5204)


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А шо їм ще говорить. Пі'дор ЦУ отримав - виконує. Зароб'ля на портрет...
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17.04.2025 16:02 Ответить
Викличуть як потрібно буде, або к ху ..лу, або в фсб на інструктаж
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17.04.2025 17:52 Ответить
віслючка трампа досі заманюють морквою на вудочці.

а враховуючи солідний вік клієнта (78 років хлопчику), довбой*бство, тупість, пиху та жадібність вже не вилікувати .
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17.04.2025 16:05 Ответить
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17.04.2025 16:06 Ответить
Два маразматика не могут выйти на общий знаменатель.
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17.04.2025 16:57 Ответить
Ху...ло поки гроші не підготував агенту за виконану роботу
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17.04.2025 17:54 Ответить
підарюги
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17.04.2025 19:33 Ответить
 
 