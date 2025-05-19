Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України, - аналітик Sky News

Мирні переговори про завершення війни перебувають на шляху до поділу України між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк.

Він припустив, що Україні доводиться вибирати "менше з двох зол". Існує ймовірність, що Трамп та Путін можуть спробувати укласти невигідну для українців угоду. Від якої вони відмовляться.

Експерт наголошує, що ідея переговорів між двома країнами, однієї з яких на цих переговорах немає, є абсурдною.

"Це те, що в дипломатії називається розподілом. Ще не дійшло до цього, можливо, й не дійде, але це шлях, яким ми йдемо. Саме туди ми прямуємо", - попередив Кларк.

Кларк прогнозує, що під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорять необхідність проведення двосторонньої зустрічі. Він упевнений, що російський диктатор хоче провести такий саміт якомога швидше, щоб вийти зі статусу ізгоя. Проте після цієї зустрічі на Путіна чинитимуть більший тиск, щоб він погодився на припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ

Експерт наголошує, що, попри розмови про мир, росіяни щоночі атакують Україну ракетами та дронами, а також просуваються вздовж усієї лінії фронту.

"Про що б не йшлося на дипломатичному рівні, вони йдуть на все, щоб нашкодити Україні щоночі цими атаками. Вони чинять сильний тиск по всій лінії фронту", - підкреслив Кларк.

Тим часом каже Кларк, Путін використовує ту саму мову, що й у нацистській Німеччині, стверджуючи, що регіони з російськомовним населенням повинні бути частиною Росії.

Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін впевнений у свої перемозі на переговорах із Трампом, - Bloomberg