Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України, - аналітик Sky News
Мирні переговори про завершення війни перебувають на шляху до поділу України між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк.
Він припустив, що Україні доводиться вибирати "менше з двох зол". Існує ймовірність, що Трамп та Путін можуть спробувати укласти невигідну для українців угоду. Від якої вони відмовляться.
Експерт наголошує, що ідея переговорів між двома країнами, однієї з яких на цих переговорах немає, є абсурдною.
"Це те, що в дипломатії називається розподілом. Ще не дійшло до цього, можливо, й не дійде, але це шлях, яким ми йдемо. Саме туди ми прямуємо", - попередив Кларк.
Кларк прогнозує, що під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорять необхідність проведення двосторонньої зустрічі. Він упевнений, що російський диктатор хоче провести такий саміт якомога швидше, щоб вийти зі статусу ізгоя. Проте після цієї зустрічі на Путіна чинитимуть більший тиск, щоб він погодився на припинення вогню.
Експерт наголошує, що, попри розмови про мир, росіяни щоночі атакують Україну ракетами та дронами, а також просуваються вздовж усієї лінії фронту.
"Про що б не йшлося на дипломатичному рівні, вони йдуть на все, щоб нашкодити Україні щоночі цими атаками. Вони чинять сильний тиск по всій лінії фронту", - підкреслив Кларк.
Тим часом каже Кларк, Путін використовує ту саму мову, що й у нацистській Німеччині, стверджуючи, що регіони з російськомовним населенням повинні бути частиною Росії.
Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.Нижче аналітична інформація мого ФБ друга Євгена Філіпішина на тему московії, де він використав невелику інформацію, яку я трохи розповідав.Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах.Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
У повара була кувалда (тобто його поважали, боялись і навіть підтримували) - та й та не допомогла, чекісти перехитрили.
А як ми могли на мАцкву сходити - в Курській області видно.
Давай, донни, без этой Украины всё решим. Мне - четыре области, тебе - недра на остальной территории - и дело в шляпе. На хохлов не обращай внимания. Откажутся - просто прекрати всякую поддержку, а там орлы мои сами со строптивыми справятся, не впервой. И будет у нас с тобой мир да взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
все буде Україна, хай і без США!
ху"ло будет кого обвинять и предъявлять претензии ?
Я б звісно міг подумати, що Трамп не розуміє наскільки він такими діями принижує США, але йому схоже пофіг - в нього в голові лише думки про гроші (свої та "друзів"). Або в голові каша - -іноді послухаєш його базікання і не зрозуміло, чому в США не поставили президентом ChatGPT або Genini, там сенсу у відповідях більше.
Куди точніше було би "Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
чи хіхлоїнчики мають вчитись тільки на своїх граблях (чи НЕ вчитися - 19 рік же нічому не навчив)