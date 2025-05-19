УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8418 відвідувачів онлайн
Новини Дзвінок Трампа Путіну
5 586 26

Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України, - аналітик Sky News

Трамп і Путін поділять Україну

Мирні переговори про завершення війни перебувають на шляху до поділу України між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк.

Він припустив, що Україні доводиться вибирати "менше з двох зол". Існує ймовірність, що Трамп та Путін можуть спробувати укласти невигідну для українців угоду. Від якої вони відмовляться.

Експерт наголошує, що ідея переговорів між двома країнами, однієї з яких на цих переговорах немає, є абсурдною.

"Це те, що в дипломатії називається розподілом. Ще не дійшло до цього, можливо, й не дійде, але це шлях, яким ми йдемо. Саме туди ми прямуємо", - попередив Кларк.

Кларк прогнозує, що під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорять необхідність проведення двосторонньої зустрічі. Він упевнений, що російський диктатор хоче провести такий саміт якомога швидше, щоб вийти зі статусу ізгоя. Проте після цієї зустрічі на Путіна чинитимуть більший тиск, щоб він погодився на припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін сподівається, що Трамп відмовиться від підтримки України, - WSJ

Експерт наголошує, що, попри розмови про мир, росіяни щоночі атакують Україну ракетами та дронами, а також просуваються вздовж усієї лінії фронту.

"Про що б не йшлося на дипломатичному рівні, вони йдуть на все, щоб нашкодити Україні щоночі цими атаками. Вони чинять сильний тиск по всій лінії фронту", - підкреслив Кларк.

Тим часом каже Кларк, Путін використовує ту саму мову, що й у нацистській Німеччині, стверджуючи, що регіони з російськомовним населенням повинні бути частиною Росії.

Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін впевнений у свої перемозі на переговорах із Трампом, - Bloomberg

Автор: 

перемовини (3069) путін володимир (24676) Трамп Дональд (6986)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
той папірець, т.зв. "угоду", після підписання хай складуть вдвоє, акуратно розірвуть навпіл і кожен із них підітреться.

все буде Україна, хай і без США!
показати весь коментар
19.05.2025 11:46 Відповісти
+8
А чого тут озаголовлено "Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України"?
Куди точніше було би "Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
показати весь коментар
19.05.2025 12:17 Відповісти
+6
Ні, у Трампа в голові гроші - в другу чергу. В першу чергу - там усвідомлення про пльоночки, які зберігаються в архівах лубянки.
показати весь коментар
19.05.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без мене - мене женили
показати весь коментар
19.05.2025 11:33 Відповісти
#Zalman_Shuher:
І знову про процеси, які проходять непомітно для багатьох, і ведуть московію до остаточного краху Україна могла закінчити з московією ще в 2022 році, але саботаж кривавих клоунів не дав можливість це зробити. Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки, але натомість криваві клоуни направили відповідно до договірняка з москвою найкращі сили з гарною технікою в Курську область у відкрите поле, і поклавши тисячі вояків ВСУ повернули війська назад, не вирішивши жодного стратегічного чи тактичного питання.Для здачі інтересів України москва та Хабад привели до влади в країні "зелених клоунів" під гарними гаслами та зйомками тупих фільмів.Але "зворотка" завжди прилітає несподівано, хотіли побудувати Велику Хазарію та Небесний Єрусалим, а отримають "дірку від кошерного бублика на воротнік" та уламки московії у вигляді Ісламського Халіфату та Китайської зони контролю, зато картоплі буде навалом.Нижче аналітична інформація мого ФБ друга Євгена Філіпішина на тему московії, де він використав невелику інформацію, яку я трохи розповідав.Можу лише додати, що партизанський рух у рососії, який я умовно називаю"пакистанськими електриками", проходить у всіх регіонах, багато хто між собою не пов'язані взагалі. Союзники України, як і сама Україна, партизанський рух не підтримує на московії, за винятком тих організацій опору, які перебувають в Україні.Московія вся горить і потонула, тільки в Алтайському краї щодня горить 40 000 гектарів лісів, як і в інших регіонах, горять промислові об'єкти, військові заводи, і все це в величезних масштабах. Москва насилу контролює регіони, грошей немає, ціни шалені, один кг. картоплі з Баку вже коштує в Москві 490 рублів, не за горами голод у багатьох регіонах.Захід намагається по тихому знайти заміну путіну, щоб хоч якось зберегти цілісність московії, але це марно. Вся ця в'язниця народів скоро трісне і розвалиться, як стиглий Херсонський кавун.
показати весь коментар
19.05.2025 11:38 Відповісти
Була велика можливість дійти до Москви, як це зробив Пригожин зі своїм загоном всього в 7.000 штиків і невеликою кількістю техніки
У повара була кувалда (тобто його поважали, боялись і навіть підтримували) - та й та не допомогла, чекісти перехитрили.
А як ми могли на мАцкву сходити - в Курській області видно.
показати весь коментар
19.05.2025 11:41 Відповісти
Ти надто, по-дитячому все спрощуєш, а треба реально оцінювати що і як
показати весь коментар
19.05.2025 14:12 Відповісти
Ну а що, "нормальний" варіант.
Давай, донни, без этой Украины всё решим. Мне - четыре области, тебе - недра на остальной территории - и дело в шляпе. На хохлов не обращай внимания. Откажутся - просто прекрати всякую поддержку, а там орлы мои сами со строптивыми справятся, не впервой. И будет у нас с тобой мир да взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
показати весь коментар
19.05.2025 11:39 Відповісти
той папірець, т.зв. "угоду", після підписання хай складуть вдвоє, акуратно розірвуть навпіл і кожен із них підітреться.

все буде Україна, хай і без США!
показати весь коментар
19.05.2025 11:46 Відповісти
Нехай вкладають, трампонутий може даже США зробити республікою ху...лостану. це його мрія
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
т.е если по договору о прекращении огня, Украина будет стрелять по рашке, то виноваты будут США и Трамп ?

ху"ло будет кого обвинять и предъявлять претензии ?
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
Хто ближче, вставте трампону страпон, нехай вже заспокоїться цей великий угодліватєль.
показати весь коментар
19.05.2025 11:53 Відповісти
За даними Defense express, Росія не запускала цієї ночі міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс" [скрепа лопнула]
показати весь коментар
19.05.2025 11:54 Відповісти
Перевірив про всяк випадок календар, думав там якийсь 1800, чи 1890 рік, коли "Великі держави" ділили між собою світ. А, ні, 2025, та і параша на Велику державу, аж ніяк сьогодні не тягне.
Я б звісно міг подумати, що Трамп не розуміє наскільки він такими діями принижує США, але йому схоже пофіг - в нього в голові лише думки про гроші (свої та "друзів"). Або в голові каша - -іноді послухаєш його базікання і не зрозуміло, чому в США не поставили президентом ChatGPT або Genini, там сенсу у відповідях більше.
показати весь коментар
19.05.2025 12:01 Відповісти
Ні, у Трампа в голові гроші - в другу чергу. В першу чергу - там усвідомлення про пльоночки, які зберігаються в архівах лубянки.
показати весь коментар
19.05.2025 12:13 Відповісти
Тягне, не тягне - яка різниця. Якщо навкруги вважають вєлікой - значить, вєлікая. Очільник ОЗГ не обов'язково має битись краще за всіх в тій ОЗГ.
показати весь коментар
19.05.2025 12:15 Відповісти
А чого тут озаголовлено "Трамп і Путін можуть спробувати укласти мирну угоду за спиною України"?
Куди точніше було би "Трамп і Путін ХОЧУТЬ укласти мирну угоду за спиною України".
показати весь коментар
19.05.2025 12:17 Відповісти
Це фото ,таке красномовне , і увійде в кремлівську сторію , самої головної перемоги московії , над США ,без жодного пострілу ...от такі часи ,такі і презизенти 🤠🤡👽
показати весь коментар
19.05.2025 12:20 Відповісти
головне щоб зелений мерзотник не повівся бо його оточення всі агенти кацапії
показати весь коментар
19.05.2025 12:32 Відповісти
Если бы не европка, то уже давно бы заключили, с нашим согласием или без. Мне вот что интересно, если трампон и сша выйдут с Украины полностью, что мы будем делать дальше? От европы толку ноль без палочки. Войска никто не отправит. Санкции дырявые еще и америкосы поднасрут. Русня затянет пояса бабок хватит с нефти и газа еще лет на 5, так же как и мяса. А у нас?
показати весь коментар
19.05.2025 12:33 Відповісти
Ти труну собі вже замовив?
показати весь коментар
19.05.2025 12:44 Відповісти
Існує ймовірність, що Трамп та Путін можуть спробувати укласти невигідну для українців угоду. Від якої вони відмовляться. На користь вигідної війни ще років на 5-10.
показати весь коментар
19.05.2025 12:42 Відповісти
чехи в 38 уклали дуже вигідну угоду і війни ніякої не було, хіба ні?
чи хіхлоїнчики мають вчитись тільки на своїх граблях (чи НЕ вчитися - 19 рік же нічому не навчив)
показати весь коментар
19.05.2025 12:47 Відповісти
Та краще б ті чехи не укладали ніяку угоду, а місились проти Третього рейху скільки є сил - тоді б у Гітлера менше сил залишилось воювати проти британчиків і французиків, і можна було круасанчики з чайочком хльобати довше.
показати весь коментар
19.05.2025 12:59 Відповісти
Вже один в Омані за спиною українців щось наукладав, тепер носиться з тим чумайданом - і відкрити страшно - засмердить, і приткнутись нікуди.
показати весь коментар
19.05.2025 13:32 Відповісти
Абарзєлі в кінець ці два старих мудака. Шо вони собі дозволяють?
показати весь коментар
19.05.2025 13:49 Відповісти
 
 