Путін впевнений у свої перемозі на переговорах із Трампом, - Bloomberg
Російський диктатор Путін входить у переговори із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, які заплановані на понеділок 19 травня, з відчуттям сили, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За словами джерела, обізнаного з позицією Кремля російський диктатор впевнений, що до кінця поточного року армія РФ зможе повністю захопити чотири області, зламавши українську оборону. Тому Путін не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з Трампом. У Європі ж посилюються побоювання, що президент США може схилити Київ до невигідного миру.
Трамп, який виступає за якнайшвидше завершення війни, має намір домовитися з Путіним напряму. Водночас російський лідер не демонструє жодної готовності припинити бойові дії - навпаки, його війська, хоч і повільно, але просуваються вперед. Це викликає занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях: зростає ризик втрати нових українських територій. Як зазначив старший дослідник Фонду Карнегі Майкл Кофман на конференції в Таллінні, "на цьому етапі Кремль не бачить вагомих причин погоджуватися на припинення вогню".
При чому, попри те, що американські ініціативи щодо припинення бойових дій, схоже, досягають пікової точки, в Європі не впевнені, чи Трамп чинитиме тиск на Москву, чи відмовиться від ідеї в разі провалу. Президент запевнив, що після розмови з Путіним одразу повідомить Володимира Зеленського та партнерів з НАТО про її результати.
Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей, стверджують два співрозмовники з кола, наближеного до Кремля. За словами політолога Сергія Маркова, пов’язаного з російською владою, Путін не прагне зриву переговорів - він намагається продовжувати діалог на фоні військового тиску.
У п’ятницю канцлери Німеччини, Франції та Великої Британії - Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон та Кір Стармер - спільно провели розмову з Трампом, намагаючись переконати його не потрапити у пастку Кремля. Один з європейських чиновників зауважив, що лідери намагаються не допустити, щоб США нав’язали Україні невигідну домовленість. На тому ж дзвінку був присутній і Зеленський, який, за словами джерела, виглядав виснаженим подіями тижня.
Європейські партнери очікували, що у разі відмови Росії від припинення вогню, адміністрація Трампа запровадить нові санкції. Проте цього не сталося, що лише посилило занепокоєння в Києві. Як зазначив аналітик лондонської компанії Prism Бота Іліас, Путін наразі не довіряє Трампу, але намагається схилити його до прийняття російського сценарію припинення вогню.
Оцінки Заходу щодо шансів Росії на полі бою суттєво відрізняються від бачення Кремля. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, Москва зазнала значних втрат і навряд чи здатна реалізувати свої амбіції до кінця року. Він підкреслив, що лише повний крах української оборони може змінити ситуацію, але наразі такий сценарій малоймовірний.
Як повідомив співрозмовник з російського Міноборони, схожі сумніви щодо можливостей Москви поділяють і багато військових, особливо через ефективне застосування Україною дронів, що суттєво ускладнило масштабні наступальні дії РФ.
Попри це, в Стамбулі пройшов перший за три роки раунд очних переговорів між представниками Росії та України. Кремлівська делегація повторила вимогу про повний вихід ЗСУ з територій чотирьох областей, які Росія вважає своїми, хоч і не контролює їх повністю.
Основний ризик для Путіна - помилково оцінити власні сили й викликати рішучу відповідь Трампа, включно з новими санкціями, які вже готуються. Відомо, що Трамп може послатися на обмежені повноваження й не зупиняти ухвалення законопроєкту, запропонованого сенатором Ліндсі Гремом.
Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS заявив, що протягом останніх двох місяців Вашингтон неодноразово попереджав Москву про можливі наслідки відсутності прогресу. Президент Фінляндії Александр Стубб, який у березні грав у гольф з Трампом і Гремом, висловив обережний оптимізм щодо внесення законопроєкту до Конгресу вже наступного тижня.
"Усе залежить від того, як пройде розмова Путіна з Трампом у понеділок", - зазначив він.
Нагадаємо, Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами заявив, що Путін має завтра прийняти безумовне припинення вогню.
В ISW наголосили, що путін намагається відвернути увагу від військових й економічних проблем Росії за допомогою цієї риторики.
«ISW продовжує вважати, що російські війська зазнають значних втрат на полі бою темпами, які, ймовірно, є неприйнятними в середньостроковій і довгостроковій перспективі, і що Путін неправильно керував економікою Росії, яка страждає від військових витрат, зростання інфляції, значної нестачі робочої сили і скорочення суверенного фонду Росії. Постійне виснаження російських матеріальних й економічних ресурсів, особового складу за нинішніх темпів, ймовірно, поставить Путіна перед складними рішеннями у 2026 чи 2027 роках», - зазначили аналітики.
На тому ж дзвінку був присутній і Зеленський, який, за словами джерела, виглядав виснаженим подіями тижня.
Более 60 миллионов лет назад, случилось нечто, после чего вымерли все динозавры. На сегодня, самой распространенной версией причины катастрофы, читается падение метеорита, диаметром 10 км в море, у полуострова Юкатан. Однако наверняка об этом никто не может сказать, поскольку показаний свидетелей нет, а вещественные доказательства имеют косвенный характер. Тем более, что таких происшествий было до десятка и каждый раз такое списывать на метеорит, было бы слишком просто. Но в любом случае, вымирание было не одномоментным, а заняло какое-то, с точки зрения времени жизни человека, достаточно длительное время. Будь наблюдатель в то время, он заметил бы уменьшение численности животных, но не настолько стремительно, как это кажется на расстоянии миллионов лет.
Прямо сейчас происходит нечто подобное и на это практически никто не обращает внимания. На самом деле, в курятнике происходит очень тихий но важный падеж редкого вида особей. Скажем так, когда взрываются самокаты или что-то подобное, после чего в разные стороны разлетаются фуражки, лампасы и генеральские погоны, это замечают все, а вот когда не так драматично, но все же - отлетают копыта не менее важных экземпляров, это вроде бы никому и не интересно.
Например, как выглядела последняя такая ситуация, которая выглядит совершенно банально и даже скрепно, как для страны победившего курятника, над здравым смыслом. В общем, в подъезд многоквартирного дома, зашел ветеран куликовской битвы и привычно пристроился справлять нужду. Услышав характерное журчание, к месту происшествия выдвинулся жилец данного подъезда и обнаружив, что делает свое грязное дело вовсе не Обама, а ветеран - спустил того с лестницы. Пролетая над гнездом кукушки, дедушка расстроился да и помер насовсем.
Казалось бы, сюжет настолько избитый, что о нем даже вспоминать не имело смысла, но ровно таким же образом исчезали и динозравры, а теперь то время называют великим вымиранием. Но заметим, тогда вымерли динозавры и ряд других животных, но много осталось и живыми. Просто вымерли определенные виды животных и это - сильно похоже на описанную выше ситуацию, поскольку ветеран был не простой, а особенный.
Дело в том, что и том, и подъезд, находятся в подмосковной Коломне, а как известно, именно здесь находится «Конструкторское бюро машиностроения» или КБМ. Ну а дедушка, который возвращаясь с имитации парада 9 мая, решивший дать в подъезде праздничный салют - работал в этом КБ - ведущим инженером и звали его, как и прутина с Лениным - Владимир Недошивин. Он был одним из разработчиков оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», но как было сказано выше, теперь он уже отправился в мир вечных фонтанов и салютов, поскольку в больницу его отвезли еще живым, но местный доктор заявил, что пациент скорее мертв, чем жив.
Казалось бы, дедом - больше, дедом - меньше, это никак не тянет не то, что на вымирание, но даже на падёж, но Недошивин оказался не единственным специалистом, который как обиженные Трумпом пингвины, склеил ласты. Так августе 2024 года на 92-м году жизни скончался известный инженер и главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Правда тут дедушка был уже совсем не первой свежести, но тем не менее, он уже создает определенную «кучность» процесса. А в декабре того же, 2024-го года под Москвой был убит Михаил Шатский - заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс». Шатский занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до версии Х-69, а также внедрением новых беспилотных систем в рамках боевых операций против Украины.
В общем, как и относительно генералов, тут уже тоже начинает просматриваться определенная тенденция. Да, все происходит не за один день и даже не за один месяц, так ведь и с динозаврами все случилось не по щелчку пальцев. Так что процесс идет и набирает обороты.
https://dl-news.defence-line.org/?p=58939
