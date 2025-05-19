Путін впевнений у свої перемозі на переговорах із Трампом, - Bloomberg

Російський диктатор Путін входить у переговори із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, які заплановані на понеділок 19 травня, з відчуттям сили, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

За словами джерела, обізнаного з позицією Кремля російський диктатор впевнений, що до кінця поточного року армія РФ зможе повністю захопити чотири області, зламавши українську оборону. Тому Путін не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з Трампом. У Європі ж посилюються побоювання, що президент США може схилити Київ до невигідного миру.

Трамп, який виступає за якнайшвидше завершення війни, має намір домовитися з Путіним напряму. Водночас російський лідер не демонструє жодної готовності припинити бойові дії - навпаки, його війська, хоч і повільно, але просуваються вперед. Це викликає занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях: зростає ризик втрати нових українських територій. Як зазначив старший дослідник Фонду Карнегі Майкл Кофман на конференції в Таллінні, "на цьому етапі Кремль не бачить вагомих причин погоджуватися на припинення вогню".

При чому, попри те, що американські ініціативи щодо припинення бойових дій, схоже, досягають пікової точки, в Європі не впевнені, чи Трамп чинитиме тиск на Москву, чи відмовиться від ідеї в разі провалу. Президент запевнив, що після розмови з Путіним одразу повідомить Володимира Зеленського та партнерів з НАТО про її результати.

Попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей, стверджують два співрозмовники з кола, наближеного до Кремля. За словами політолога Сергія Маркова, пов’язаного з російською владою, Путін не прагне зриву переговорів - він намагається продовжувати діалог на фоні військового тиску.

У п’ятницю канцлери Німеччини, Франції та Великої Британії - Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон та Кір Стармер - спільно провели розмову з Трампом, намагаючись переконати його не потрапити у пастку Кремля. Один з європейських чиновників зауважив, що лідери намагаються не допустити, щоб США нав’язали Україні невигідну домовленість. На тому ж дзвінку був присутній і Зеленський, який, за словами джерела, виглядав виснаженим подіями тижня.

Європейські партнери очікували, що у разі відмови Росії від припинення вогню, адміністрація Трампа запровадить нові санкції. Проте цього не сталося, що лише посилило занепокоєння в Києві. Як зазначив аналітик лондонської компанії Prism Бота Іліас, Путін наразі не довіряє Трампу, але намагається схилити його до прийняття російського сценарію припинення вогню.

Оцінки Заходу щодо шансів Росії на полі бою суттєво відрізняються від бачення Кремля. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, Москва зазнала значних втрат і навряд чи здатна реалізувати свої амбіції до кінця року. Він підкреслив, що лише повний крах української оборони може змінити ситуацію, але наразі такий сценарій малоймовірний.

Як повідомив співрозмовник з російського Міноборони, схожі сумніви щодо можливостей Москви поділяють і багато військових, особливо через ефективне застосування Україною дронів, що суттєво ускладнило масштабні наступальні дії РФ.

Попри це, в Стамбулі пройшов перший за три роки раунд очних переговорів між представниками Росії та України. Кремлівська делегація повторила вимогу про повний вихід ЗСУ з територій чотирьох областей, які Росія вважає своїми, хоч і не контролює їх повністю.

Основний ризик для Путіна - помилково оцінити власні сили й викликати рішучу відповідь Трампа, включно з новими санкціями, які вже готуються. Відомо, що Трамп може послатися на обмежені повноваження й не зупиняти ухвалення законопроєкту, запропонованого сенатором Ліндсі Гремом.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю CBS заявив, що протягом останніх двох місяців Вашингтон неодноразово попереджав Москву про можливі наслідки відсутності прогресу. Президент Фінляндії Александр Стубб, який у березні грав у гольф з Трампом і Гремом, висловив обережний оптимізм щодо внесення законопроєкту до Конгресу вже наступного тижня.

"Усе залежить від того, як пройде розмова Путіна з Трампом у понеділок", - зазначив він.

Нагадаємо, Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами заявив, що Путін має завтра прийняти безумовне припинення вогню.

