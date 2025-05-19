Макрон після розмови з Трампом та європейськими лідерами: Путін має прийняти безумовне припинення вогню
Перед розмовою з кремлівським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп поговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.
Про це в соцмережі Х написав Макрон, передає Цензор.НЕТ.
"Новий обмін репліками сьогодні ввечері з президентом США разом із Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем і Джорджією Мелоні після наших обговорень у Києві, а потім у Тирані. Президент Путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа", - наголосив лідер Франції.
Нагадаємо, Трамп планує провести у понеділок, 19 травня, телефонні розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
